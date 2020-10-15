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https://ria.ru/20201015/festivals-1579734884.html
Эксперты предложили правила проведения фестивалей следующим летом
Организации, представляющие музыкальную индустрию в Великобритании, в том числе Ассоциация независимых фестивалей и Форум ивент индустрии составили рекомендации РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:36
2020-10-15T10:36
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
рединг
великобритания
лидс
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости</strong>. Организации, представляющие музыкальную индустрию в Великобритании, в том числе Ассоциация независимых фестивалей и Форум ивент индустрии составили рекомендации по проведению фестивалей в следующем году, <a href="https://www.nme.com/news/music/music-industry-issues-official-advice-on-how-festivals-can-go-ahead-next-summer-2782705" target="_blank">сообщает</a> NME.По их мнению, важную роль в подготовке к мероприятиям с участием большого количества людей будут играть методы оценки рисков с учетом меняющейся ситуации.Не исключено, что всем участникам и организаторам придется носить маски и соблюдать прочие требования безопасности в условиях пандемии. Предполагается также применение электронной системы отслеживания контактов и тестирование (заранее или на входе). Исполнительный директор Ассоциации независимых фестивалей (AIF) Пол Рид так прокомментировал ситуацию: "Недопущение негативных последствий — одна из постоянных ключевых задач организаторов фестивалей, теперь к ней добавятся рекомендации по проведению мероприятий по время эпидемии COVID-19".В сентябре директор ежегодных фестивалей в Рединге и Лидсе в Великобритании (Reading &amp; Leeds Festival) Мелвин Бенн предупредил, что важнейшую роль на обоих фестивалях в следующем году будет играть проведение тестов у всех участников. "Нам не нужна вакцина, мы сможем справиться с проблемой при условии, что у нас будет удобная система взятия тестов. К следующему году мы успеем ее разработать, и всем будем делать тесты. Вакцина нужна будет только пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Молодежь успешно справляется с заболеванием", — пояснил он.
https://ria.ru/20200319/1568834557.html
рединг
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, рединг, великобритания, лидс

Эксперты предложили правила проведения фестивалей следующим летом

10:36 15.10.2020
 
© Newhouse NitrateКадр из фильма "Гластонбери" (Glastonbury)
Кадр из фильма Гластонбери (Glastonbury) - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Newhouse Nitrate
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Организации, представляющие музыкальную индустрию в Великобритании, в том числе Ассоциация независимых фестивалей и Форум ивент индустрии составили рекомендации по проведению фестивалей в следующем году, сообщает NME.
По их мнению, важную роль в подготовке к мероприятиям с участием большого количества людей будут играть методы оценки рисков с учетом меняющейся ситуации.
Не исключено, что всем участникам и организаторам придется носить маски и соблюдать прочие требования безопасности в условиях пандемии. Предполагается также применение электронной системы отслеживания контактов и тестирование (заранее или на входе).
Исполнительный директор Ассоциации независимых фестивалей (AIF) Пол Рид так прокомментировал ситуацию: "Недопущение негативных последствий — одна из постоянных ключевых задач организаторов фестивалей, теперь к ней добавятся рекомендации по проведению мероприятий по время эпидемии COVID-19".
В сентябре директор ежегодных фестивалей в Рединге и Лидсе в Великобритании (Reading & Leeds Festival) Мелвин Бенн предупредил, что важнейшую роль на обоих фестивалях в следующем году будет играть проведение тестов у всех участников.
"Нам не нужна вакцина, мы сможем справиться с проблемой при условии, что у нас будет удобная система взятия тестов. К следующему году мы успеем ее разработать, и всем будем делать тесты. Вакцина нужна будет только пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Молодежь успешно справляется с заболеванием", — пояснил он.
Фестиваль Гластонбери в Англии - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
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