https://ria.ru/20201015/festivals-1579734884.html

Эксперты предложили правила проведения фестивалей следующим летом

Организации, представляющие музыкальную индустрию в Великобритании, в том числе Ассоциация независимых фестивалей и Форум ивент индустрии составили рекомендации РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:36

2020-10-15T10:36

2020-10-15T10:36

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости</strong>. Организации, представляющие музыкальную индустрию в Великобритании, в том числе Ассоциация независимых фестивалей и Форум ивент индустрии составили рекомендации по проведению фестивалей в следующем году, <a href="https://www.nme.com/news/music/music-industry-issues-official-advice-on-how-festivals-can-go-ahead-next-summer-2782705" target="_blank">сообщает</a> NME.По их мнению, важную роль в подготовке к мероприятиям с участием большого количества людей будут играть методы оценки рисков с учетом меняющейся ситуации.Не исключено, что всем участникам и организаторам придется носить маски и соблюдать прочие требования безопасности в условиях пандемии. Предполагается также применение электронной системы отслеживания контактов и тестирование (заранее или на входе). Исполнительный директор Ассоциации независимых фестивалей (AIF) Пол Рид так прокомментировал ситуацию: "Недопущение негативных последствий — одна из постоянных ключевых задач организаторов фестивалей, теперь к ней добавятся рекомендации по проведению мероприятий по время эпидемии COVID-19".В сентябре директор ежегодных фестивалей в Рединге и Лидсе в Великобритании (Reading & Leeds Festival) Мелвин Бенн предупредил, что важнейшую роль на обоих фестивалях в следующем году будет играть проведение тестов у всех участников. "Нам не нужна вакцина, мы сможем справиться с проблемой при условии, что у нас будет удобная система взятия тестов. К следующему году мы успеем ее разработать, и всем будем делать тесты. Вакцина нужна будет только пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Молодежь успешно справляется с заболеванием", — пояснил он.

https://ria.ru/20200319/1568834557.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, рединг, великобритания, лидс