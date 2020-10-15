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https://ria.ru/20201015/facebook-1579883014.html
Facebook закрыл доступ к странице новозеландской партии перед выборами
Социальная сеть Facebook приостановила доступ к официальной странице новозеландской политической партии Advance New Zealand за два дня до всеобщих выборов 17... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:11
2020-10-15T09:11
джасинда ардерн
facebook
новая зеландия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Социальная сеть Facebook приостановила доступ к официальной странице новозеландской политической партии Advance New Zealand за два дня до всеобщих выборов 17 октября, в ходе которых будет избран парламент страны, сообщила партия."Пожалуйста, поделитесь этим! Наша официальная страница в Facebook закрыта за два дня до выборов! Так хитро!" - сообщается в <a href="https://twitter.com/NZPP_Official" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter-аккаунте</a> партии.Как заявил официальный представитель Facebook, соцсеть заблокировала доступ к аккаунту за неоднократную публикацию "недостоверных данных о COVID-19, которая может привести к физическому ущербу", сообщает интернет-портал Newsroom.Всеобщие выборы, в ходе которых новозеландцы решат, каким будет новый состав парламента, пройдут 17 октября. Предвыборные опросы прогнозируют победу Лейбористской партии, лидер которой <a href="http://ria.ru/person_Dzhasinda_Ardern/" target="_blank" data-auto="true">Джасинда Ардерн</a> занимает пост премьер-министра страны. Одновременно со всеобщими выборами в <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новой Зеландии</a> пройдут референдумы по легализации марихуаны и эвтаназии, вызвавшие оживленную полемику в обществе.
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джасинда ардерн, facebook, новая зеландия, в мире

Facebook закрыл доступ к странице новозеландской партии перед выборами

09:11 15.10.2020
 
© Depositphotos / antbСтраница социальной сети Facebook на экране компьютера
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Depositphotos / antb
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Социальная сеть Facebook приостановила доступ к официальной странице новозеландской политической партии Advance New Zealand за два дня до всеобщих выборов 17 октября, в ходе которых будет избран парламент страны, сообщила партия.
"Пожалуйста, поделитесь этим! Наша официальная страница в Facebook закрыта за два дня до выборов! Так хитро!" - сообщается в Twitter-аккаунте партии.
Как заявил официальный представитель Facebook, соцсеть заблокировала доступ к аккаунту за неоднократную публикацию "недостоверных данных о COVID-19, которая может привести к физическому ущербу", сообщает интернет-портал Newsroom.
Всеобщие выборы, в ходе которых новозеландцы решат, каким будет новый состав парламента, пройдут 17 октября. Предвыборные опросы прогнозируют победу Лейбористской партии, лидер которой Джасинда Ардерн занимает пост премьер-министра страны. Одновременно со всеобщими выборами в Новой Зеландии пройдут референдумы по легализации марихуаны и эвтаназии, вызвавшие оживленную полемику в обществе.
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