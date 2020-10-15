https://ria.ru/20201015/evrosoyuz-1579980422.html

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца октября

Европейский союз до конца октября не будет менять или дополнять список стран, для граждан которых готов открыть внешние границы, сообщил РИА Новости европейский РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:15

2020-10-15T17:15

2020-10-15T19:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

совет ес

еврокомиссия

евросоюз

южная корея

япония

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152910/32/1529103250_0:200:2932:1849_1400x0_80_0_0_cb789f5607b7ca2cc781582462464c56.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Европейский союз</a> до конца октября не будет менять или дополнять список стран, для граждан которых готов открыть внешние границы, сообщил РИА Новости европейский источник.В конце июня Совет ЕС согласовал рекомендации о постепенном снятии ограничений на туристические (необязательные) поездки в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a>, утвердив перечень государств, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Список пересматривают каждые две недели. Среди критериев, на основании которых принимают решение, — эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".Сейчас в Европу могут попасть жители 11 стран: <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/uganda-1579606494.html

Pillot78 Да закрой навсегда уже.. И нечего к нам ездить.. 41

Andrey Rudoy Евросоюз не становится, а уже стал главной местом разгула короновируса... туда уже завезли всё, что могли... 29

22

южная корея

япония

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, совет ес, еврокомиссия, евросоюз, южная корея, япония, грузия, в мире