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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/evrosoyuz-1579980422.html
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца октября
Европейский союз до конца октября не будет менять или дополнять список стран, для граждан которых готов открыть внешние границы, сообщил РИА Новости европейский РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:15
2020-10-15T19:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
совет ес
еврокомиссия
евросоюз
южная корея
япония
грузия
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Европейский союз</a> до конца октября не будет менять или дополнять список стран, для граждан которых готов открыть внешние границы, сообщил РИА Новости европейский источник.В конце июня Совет ЕС согласовал рекомендации о постепенном снятии ограничений на туристические (необязательные) поездки в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a>, утвердив перечень государств, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Список пересматривают каждые две недели. Среди критериев, на основании которых принимают решение, — эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".Сейчас в Европу могут попасть жители 11 стран: <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/uganda-1579606494.html
Да закрой навсегда уже.. И нечего к нам ездить..
41
Евросоюз не становится, а уже стал главной местом разгула короновируса... туда уже завезли всё, что могли...
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южная корея
япония
грузия
РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, совет ес, еврокомиссия, евросоюз, южная корея, япония, грузия, в мире

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца октября

17:15 15.10.2020 (обновлено: 19:16 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Европейский союз до конца октября не будет менять или дополнять список стран, для граждан которых готов открыть внешние границы, сообщил РИА Новости европейский источник.
"На этой неделе не планируется рассмотрение списка, следовательно, никаких изменений не будет", — уточнил собеседник агентства.
В конце июня Совет ЕС согласовал рекомендации о постепенном снятии ограничений на туристические (необязательные) поездки в Евросоюз, утвердив перечень государств, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
Список пересматривают каждые две недели. Среди критериев, на основании которых принимают решение, — эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".
Сейчас в Европу могут попасть жители 11 стран: Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также Китая при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Уганда - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 16:24
Пустят только с тестом. Еще одна страна открывает границы для туристов
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСовет ЕСЕврокомиссияЕвросоюзЮжная КореяЯпонияГрузияВ мире
 
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