https://ria.ru/20201015/duyshebaev-1579887741.html
Президент Киргизии назначил нового секретаря Совбеза
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил экс-главу Госкомитета Нацбезопасности Кенешбека Дуйшебаева секретарем Совета безопасности республики, сообщили... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:45
2020-10-15T09:45
2020-10-15T09:57
сооронбай жээнбеков
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> назначил экс-главу Госкомитета Нацбезопасности Кенешбека Дуйшебаева секретарем Совета безопасности республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера."Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Дуйшебаев Кенешбек Асанбекович назначен секретарём Совета безопасности Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.Бывший секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев был отправлен в отставку 10 октября.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579885637.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире