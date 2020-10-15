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В Москве мужчина погиб на шоссе, выйдя из сломавшейся машины
Водитель погиб на Новорязанском шоссе в Москве, выйдя из сломавшегося автомобиля, сообщили в столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:57
2020-10-15T18:57
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Водитель погиб на Новорязанском шоссе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, выйдя из сломавшегося автомобиля, сообщили в столичной Госавтоинспекции."В 16.30 на Новорязанском шоссе, не доезжая 300 метров до МКАД, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen взял на буксировку транспортное средство Hyundai Solaris, водитель которого вышел из салона для осуществления сцепки транспортных средств", - говорится в сообщении в <a href="https://twitter.com/gibdd77/status/1316750178297221120" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> московского ГИБДД.Когда водитель вышел из машины, проезжавший мимо автомобиль Peugeot задел неисправный Hyundai. Водителя сломавшегося авто отбросило на соседнюю полосу, и его сбил Hyundai Getz."В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Solaris погиб", - говорится в сообщении ГИБДД. На месте работают полиция и экстренные службы.
https://ria.ru/20201014/dtp-1579754876.html
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РИА Новости
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москва, происшествия

В Москве мужчина погиб на шоссе, выйдя из сломавшейся машины

18:57 15.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Водитель погиб на Новорязанском шоссе в Москве, выйдя из сломавшегося автомобиля, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"В 16.30 на Новорязанском шоссе, не доезжая 300 метров до МКАД, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen взял на буксировку транспортное средство Hyundai Solaris, водитель которого вышел из салона для осуществления сцепки транспортных средств", - говорится в сообщении в Twitter московского ГИБДД.
Когда водитель вышел из машины, проезжавший мимо автомобиль Peugeot задел неисправный Hyundai. Водителя сломавшегося авто отбросило на соседнюю полосу, и его сбил Hyundai Getz.
"В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Solaris погиб", - говорится в сообщении ГИБДД. На месте работают полиция и экстренные службы.
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