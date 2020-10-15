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В Красноярском крае машина врезалась в дерево, три человека погибли
Водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево на дороге в районе города Заозерный Красноярского края; в результате три пассажира РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T07:22
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красноярский край
красноярск
заозерный
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево на дороге в районе города Заозерный <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>; в результате три пассажира погибли, водитель и еще один пассажир госпитализированы, сообщает краевой главк МВД.По его данным, инцидент произошел в четверг утром на 19-м километре автодороги Заозерный – Новая Солянка."Водитель ВАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением, допустил съезд с дороги, после чего врезался в дерево. В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля 2002, 1971 и 1985 годов рождения. Водитель и еще один пассажир в настоящее время госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.На месте аварии работает руководство и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД.
https://ria.ru/20201014/postradavshie-1579805986.html
красноярский край
красноярск
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красноярский край, красноярск, заозерный, происшествия

В Красноярском крае машина врезалась в дерево, три человека погибли

07:22 15.10.2020 (обновлено: 09:04 15.10.2020)
 
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюНА месте ДТП с погибшими в Рыбинском районе Красноярского края
НА месте ДТП с погибшими в Рыбинском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
НА месте ДТП с погибшими в Рыбинском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево на дороге в районе города Заозерный Красноярского края; в результате три пассажира погибли, водитель и еще один пассажир госпитализированы, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, инцидент произошел в четверг утром на 19-м километре автодороги Заозерный – Новая Солянка.
"Водитель ВАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением, допустил съезд с дороги, после чего врезался в дерево. В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля 2002, 1971 и 1985 годов рождения. Водитель и еще один пассажир в настоящее время госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На месте аварии работает руководство и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД.
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Красноярский крайКрасноярскЗаозерныйПроисшествия
 
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