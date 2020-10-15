https://ria.ru/20201015/dtp-1579876856.html

В Красноярском крае машина врезалась в дерево, три человека погибли

Водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево на дороге в районе города Заозерный Красноярского края; в результате три пассажира РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T07:22

2020-10-15T07:22

2020-10-15T09:04

красноярский край

красноярск

заозерный

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево на дороге в районе города Заозерный <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>; в результате три пассажира погибли, водитель и еще один пассажир госпитализированы, сообщает краевой главк МВД.По его данным, инцидент произошел в четверг утром на 19-м километре автодороги Заозерный – Новая Солянка."Водитель ВАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением, допустил съезд с дороги, после чего врезался в дерево. В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля 2002, 1971 и 1985 годов рождения. Водитель и еще один пассажир в настоящее время госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.На месте аварии работает руководство и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД.

https://ria.ru/20201014/postradavshie-1579805986.html

красноярский край

красноярск

заозерный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, красноярск, заозерный, происшествия