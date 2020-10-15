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Более пяти тысяч заявок по доставке дров москвичам выполнено за 2 недели
Городские службы за две недели выполнили более 5 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые уехали на самоизоляцию, сообщил... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:49
2020-10-15T09:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Городские службы за две недели выполнили более 5 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые уехали на самоизоляцию, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.По его словам, городские службы выполняют примерно 350-400 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы.Он напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии.
https://ria.ru/20201006/biryukov-1578394191.html
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петр бирюков, москва

Более пяти тысяч заявок по доставке дров москвичам выполнено за 2 недели

09:49 15.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкКарельская деревня Кинерма
Карельская деревня Кинерма - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Городские службы за две недели выполнили более 5 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые уехали на самоизоляцию, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. За две недели выполнено более 5 тысяч таких заявок, работа продолжается", - отметил Бирюков.
По его словам, городские службы выполняют примерно 350-400 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 12:04
Петр Бирюков: самовосстанавливающиеся ЛЭП появились в Москве
Он напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии.
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
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