https://ria.ru/20201015/drova-1579888144.html

Более пяти тысяч заявок по доставке дров москвичам выполнено за 2 недели

Городские службы за две недели выполнили более 5 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые уехали на самоизоляцию, сообщил... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T09:49

2020-10-15T09:49

2020-10-15T09:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Городские службы за две недели выполнили более 5 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые уехали на самоизоляцию, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.По его словам, городские службы выполняют примерно 350-400 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы.Он напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии.

https://ria.ru/20201006/biryukov-1578394191.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва