https://ria.ru/20201015/drevnie-1579983863.html

Найдена причина вымирания других видов древних людей

Все прочие виды древних людей, кроме Homo sapiens, не смогли адаптироваться к изменениям климата. К такому выводу пришли итальянские ученые, опубликовавшие... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:00

2020-10-15T18:00

2020-10-15T18:00

риа наука

археология

биология

климат

открытия - риа наука

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Все прочие виды древних людей, кроме Homo sapiens, не смогли адаптироваться к изменениям климата. К такому выводу пришли итальянские ученые, <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.oneear.2020.09.007" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовавшие</a> результаты своего исследования в журнале One Earth.Считается, что изначально существовали как минимум шесть видов древних людей, принадлежащих к роду Homo: H. habilis, H. ergaster, H. erectus, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis и H. sapiens, но до сегодняшнего дня дожил только один.Чтобы разобраться, с чем было связано исчезновение всех прочих видов, итальянские антропологи под руководством Паскуале Райа (Pasquale Raia) из Неаполитанского университета имени Федерико II в <a href="http://ria.ru/location_Napoli/" target="_blank" data-auto="true">Неаполе</a> построили комплексную модель, объединяющую климатические данные и археологические находки."Наши результаты показывают, что, несмотря на технологические инновации, включающие использование огня, создание весьма совершенных каменных орудий и подходящей одежды, формирование сложных социальных сетей и значительного культурного и генетического обмена с Homo sapiens, древние виды Homo не смогли пережить резкие климатические изменения, — приводятся в пресс-релизе издательства слова Райа. — Они очень старались, они добрались до самых теплых доступных мест, так как климат становился все холоднее, но, в конце концов, и этого оказалось недостаточно".Исследователи использовали эмуляционную модель палеоклимата с высоким разрешением за последние пять миллионов лет и объединили ее с обширной базой данных окаменелостей, охватывающей более 2750 археологических памятников, чтобы смоделировать эволюцию климатических ниш видов Homo во времени.Оказалось, что все виды, кроме Homo sapiens, потеряли значительную часть своей климатической ниши перед вымиранием, и это событие совпало с резкими неблагоприятными изменениями глобального климата. В случае с неандертальцами, по мнению авторов, положение ухудшилось еще из-за конкуренции с Homo sapiens."Нас удивила однозначность влияния климатических изменений, — говорит ученый. — Совершенно ясно, что для исчезнувших видов климатические условия были слишком суровыми перед вымиранием и только в этот конкретный момент".Авторы отмечают, что при всей неопределенности палеоклиматических реконструкций и идентификации ископаемых останков, на уровне видов выводы можно считать "верными при любых допущениях"."Тревожно обнаружить, что некоторые наши предки, которые были не менее впечатляющими с точки зрения умственных способностей по сравнению с другими видами, не смогли противостоять изменению климата. И главное, что мы обнаружили это именно тогда, когда наш собственный вид пилит ветку, на которой сидит, вызывая глобальные климатические изменения. Я лично воспринимаю это как грозное предупреждение", — отмечает Райа.Авторы считают, что если природные изменения сделали многие виды древних людей столь уязвимыми, мы не можем быть абсолютно спокойными относительно своего будущего.

https://ria.ru/20200127/1563939979.html

https://ria.ru/20200922/infektsii-1577572898.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, биология, климат, открытия - риа наука