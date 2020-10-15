https://ria.ru/20201015/dorogi-1579891897.html

В Забайкалье в 2021 году отремонтируют 312 километров дорог

В Забайкальском крае в 2021 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 312 километров дорог, 280 РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:18

2020-10-15T10:18

2020-10-15T10:18

забайкальский край

дороги

александр осипов

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости</strong>. В Забайкальском крае в 2021 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 312 километров дорог, 280 из них сделают с асфальтобетонным покрытием, сообщил губернатор края <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Osipov" target="_blank">Александр Осипов</a>. По его словам, на эти цели предусмотрены около пяти миллиардов рублей. "Состояние дорог в крае будет доводиться до всех нормативных требований. Наши земляки должны иметь возможность транспортной доступности, дороги должны быть качественными - с тротуарами, с освещением, как в лучших регионах страны", - сказал глава региона на совещании с профильными ведомствами и подрядчиками. Слова губернатора цитирует пресс-служба краевого правительства.Осипов заявил о необходимости своевременности выполнения работ и повышения их качества.В пресс-службе напомнили, что в этом году в регионе в рамках нацпроекта отремонтируют порядка 190 километров дорог.

https://ria.ru/20201014/rekonstruktsiya-1579714413.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги, александр осипов