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Забайкальский край
https://ria.ru/20201015/dorogi-1579891897.html
В Забайкалье в 2021 году отремонтируют 312 километров дорог
В Забайкальском крае в 2021 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 312 километров дорог, 280 РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:18
2020-10-15T10:18
забайкальский край
дороги
александр осипов
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости</strong>. В Забайкальском крае в 2021 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 312 километров дорог, 280 из них сделают с асфальтобетонным покрытием, сообщил губернатор края <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Osipov" target="_blank">Александр Осипов</a>. По его словам, на эти цели предусмотрены около пяти миллиардов рублей. "Состояние дорог в крае будет доводиться до всех нормативных требований. Наши земляки должны иметь возможность транспортной доступности, дороги должны быть качественными - с тротуарами, с освещением, как в лучших регионах страны", - сказал глава региона на совещании с профильными ведомствами и подрядчиками. Слова губернатора цитирует пресс-служба краевого правительства.Осипов заявил о необходимости своевременности выполнения работ и повышения их качества.В пресс-службе напомнили, что в этом году в регионе в рамках нацпроекта отремонтируют порядка 190 километров дорог.
https://ria.ru/20201014/rekonstruktsiya-1579714413.html
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дороги, александр осипов

В Забайкалье в 2021 году отремонтируют 312 километров дорог

10:18 15.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Забайкальском крае в 2021 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 312 километров дорог, 280 из них сделают с асфальтобетонным покрытием, сообщил губернатор края Александр Осипов.
По его словам, на эти цели предусмотрены около пяти миллиардов рублей.
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"Состояние дорог в крае будет доводиться до всех нормативных требований. Наши земляки должны иметь возможность транспортной доступности, дороги должны быть качественными - с тротуарами, с освещением, как в лучших регионах страны", - сказал глава региона на совещании с профильными ведомствами и подрядчиками. Слова губернатора цитирует пресс-служба краевого правительства.
Осипов заявил о необходимости своевременности выполнения работ и повышения их качества.
"Год от года мы наращиваем объемы ремонтов и строительства, увеличивая долю дорог с асфальтобетонным покрытием. Однако сохраняются проблемы с добросовестностью подрядчиков, строительных организаций, с подготовкой проектно-сметной документации. Прошу более ответственно отнестись к организации контроля со стороны заказчика", - отметил губернатор.
В пресс-службе напомнили, что в этом году в регионе в рамках нацпроекта отремонтируют порядка 190 километров дорог.
 
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Забайкальский крайДорогиАлександр Осипов
 
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