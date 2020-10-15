https://ria.ru/20201015/doroga-1579967078.html
В Вологде построят малое транспортное кольцо
Малое транспортное кольцо, призванное разгрузить исторический центр города от транспорта, построят в Вологодской области к 2028 году, сообщил губернатор региона РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:11
2020-10-15T16:11
2020-10-15T16:11
вологодская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
вологодская область
олег кувшинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/17769/04/177690459_0:45:3072:1773_1400x0_80_0_0_296100ed43c5dc7eb49a4e378536c916.jpg
<strong>ВОЛОГДА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Малое транспортное кольцо, призванное разгрузить исторический центр города от транспорта, построят в <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> к 2028 году, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Чтобы разгрузить центр города от постоянных пробок, нужно строительство не одного, а двух мостовых сооружений: один мост в створе улицы Некрасова и второй мост в створе Флотского переулка. Для того, чтобы закольцевать транспортный поток нам необходимо построить и подходы к мостовым сооружений, и несколько улиц, прежде всего улицу поэта Романова", — сказал Кувшинников, отвечая на вопросы вологжан во время прямого телевизионного эфира.По словам главы региона, начать строительство планировали в этом году с Некрасовского моста. Однако возникли проблемы с проектом, и сейчас сроки окончания проектирования смещаются на второй квартал следующего года.Как отметил глава региона, чтобы средства были задействованы в строительстве малого транспортного кольца, регион подготовил письмо в министерство транспорта, чтобы в этом году начать строительство улицы поэта Романова. Губернатор заверил, что как только будет получено положительное заключение от профильного министерства и федерального агентства "<a href="http://ria.ru/organization_Rosavtodor/" target="_blank" data-auto="true">Росавтодор</a>", начнется строительство, а к возведению моста приступят в 2022 году."Мы обязательно построим два мостовых сооружения и все подходы к ним. Но сразу скажу этот путь трудный, путь долгий. Всё транспортное кольцо, все четыре этапа появятся не раньше 2028 года. Малое транспортное кольцо за два года не построить. Мы его построим за 6-7 лет", — заверил вологжан глава региона.
https://ria.ru/20201012/ekoposuda-1579165651.html
вологодская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/17769/04/177690459_325:0:2749:1818_1400x0_80_0_0_be554d02362583adeab5dad7fd909fc9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное дорожное агентство (росавтодор), вологодская область, олег кувшинников
ВОЛОГДА, 15 окт — РИА Новости.
Малое транспортное кольцо, призванное разгрузить исторический центр города от транспорта, построят в Вологодской области
к 2028 году, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Чтобы разгрузить центр города от постоянных пробок, нужно строительство не одного, а двух мостовых сооружений: один мост в створе улицы Некрасова и второй мост в створе Флотского переулка. Для того, чтобы закольцевать транспортный поток нам необходимо построить и подходы к мостовым сооружений, и несколько улиц, прежде всего улицу поэта Романова", — сказал Кувшинников, отвечая на вопросы вологжан во время прямого телевизионного эфира.
По словам главы региона, начать строительство планировали в этом году с Некрасовского моста. Однако возникли проблемы с проектом, и сейчас сроки окончания проектирования смещаются на второй квартал следующего года.
Как отметил глава региона, чтобы средства были задействованы в строительстве малого транспортного кольца, регион подготовил письмо в министерство транспорта, чтобы в этом году начать строительство улицы поэта Романова. Губернатор заверил, что как только будет получено положительное заключение от профильного министерства и федерального агентства "Росавтодор
", начнется строительство, а к возведению моста приступят в 2022 году.
"Мы обязательно построим два мостовых сооружения и все подходы к ним. Но сразу скажу этот путь трудный, путь долгий. Всё транспортное кольцо, все четыре этапа появятся не раньше 2028 года. Малое транспортное кольцо за два года не построить. Мы его построим за 6-7 лет", — заверил вологжан глава региона.