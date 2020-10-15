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Вологодская область
https://ria.ru/20201015/doroga-1579967078.html
В Вологде построят малое транспортное кольцо
Малое транспортное кольцо, призванное разгрузить исторический центр города от транспорта, построят в Вологодской области к 2028 году, сообщил губернатор региона РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:11
2020-10-15T16:11
вологодская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
вологодская область
олег кувшинников
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<strong>ВОЛОГДА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Малое транспортное кольцо, призванное разгрузить исторический центр города от транспорта, построят в <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> к 2028 году, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Чтобы разгрузить центр города от постоянных пробок, нужно строительство не одного, а двух мостовых сооружений: один мост в створе улицы Некрасова и второй мост в створе Флотского переулка. Для того, чтобы закольцевать транспортный поток нам необходимо построить и подходы к мостовым сооружений, и несколько улиц, прежде всего улицу поэта Романова", — сказал Кувшинников, отвечая на вопросы вологжан во время прямого телевизионного эфира.По словам главы региона, начать строительство планировали в этом году с Некрасовского моста. Однако возникли проблемы с проектом, и сейчас сроки окончания проектирования смещаются на второй квартал следующего года.Как отметил глава региона, чтобы средства были задействованы в строительстве малого транспортного кольца, регион подготовил письмо в министерство транспорта, чтобы в этом году начать строительство улицы поэта Романова. Губернатор заверил, что как только будет получено положительное заключение от профильного министерства и федерального агентства "<a href="http://ria.ru/organization_Rosavtodor/" target="_blank" data-auto="true">Росавтодор</a>", начнется строительство, а к возведению моста приступят в 2022 году."Мы обязательно построим два мостовых сооружения и все подходы к ним. Но сразу скажу этот путь трудный, путь долгий. Всё транспортное кольцо, все четыре этапа появятся не раньше 2028 года. Малое транспортное кольцо за два года не построить. Мы его построим за 6-7 лет", — заверил вологжан глава региона.
https://ria.ru/20201012/ekoposuda-1579165651.html
вологодская область
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Новости
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РИА Новости
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федеральное дорожное агентство (росавтодор), вологодская область, олег кувшинников

В Вологде построят малое транспортное кольцо

16:11 15.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтроительство автотрассы
Строительство автотрассы - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВОЛОГДА, 15 окт — РИА Новости. Малое транспортное кольцо, призванное разгрузить исторический центр города от транспорта, построят в Вологодской области к 2028 году, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Чтобы разгрузить центр города от постоянных пробок, нужно строительство не одного, а двух мостовых сооружений: один мост в створе улицы Некрасова и второй мост в створе Флотского переулка. Для того, чтобы закольцевать транспортный поток нам необходимо построить и подходы к мостовым сооружений, и несколько улиц, прежде всего улицу поэта Романова", — сказал Кувшинников, отвечая на вопросы вологжан во время прямого телевизионного эфира.
По словам главы региона, начать строительство планировали в этом году с Некрасовского моста. Однако возникли проблемы с проектом, и сейчас сроки окончания проектирования смещаются на второй квартал следующего года.
Как отметил глава региона, чтобы средства были задействованы в строительстве малого транспортного кольца, регион подготовил письмо в министерство транспорта, чтобы в этом году начать строительство улицы поэта Романова. Губернатор заверил, что как только будет получено положительное заключение от профильного министерства и федерального агентства "Росавтодор", начнется строительство, а к возведению моста приступят в 2022 году.
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"Мы обязательно построим два мостовых сооружения и все подходы к ним. Но сразу скажу этот путь трудный, путь долгий. Всё транспортное кольцо, все четыре этапа появятся не раньше 2028 года. Малое транспортное кольцо за два года не построить. Мы его построим за 6-7 лет", — заверил вологжан глава региона.
 
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Вологодская областьФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Вологодская областьОлег Кувшинников
 
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