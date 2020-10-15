https://ria.ru/20201015/doroga-1579967078.html

В Вологде построят малое транспортное кольцо

Малое транспортное кольцо, призванное разгрузить исторический центр города от транспорта, построят в Вологодской области к 2028 году, сообщил губернатор региона РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:11

2020-10-15T16:11

2020-10-15T16:11

вологодская область

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

вологодская область

олег кувшинников

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<strong>ВОЛОГДА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Малое транспортное кольцо, призванное разгрузить исторический центр города от транспорта, построят в <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> к 2028 году, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Чтобы разгрузить центр города от постоянных пробок, нужно строительство не одного, а двух мостовых сооружений: один мост в створе улицы Некрасова и второй мост в створе Флотского переулка. Для того, чтобы закольцевать транспортный поток нам необходимо построить и подходы к мостовым сооружений, и несколько улиц, прежде всего улицу поэта Романова", — сказал Кувшинников, отвечая на вопросы вологжан во время прямого телевизионного эфира.По словам главы региона, начать строительство планировали в этом году с Некрасовского моста. Однако возникли проблемы с проектом, и сейчас сроки окончания проектирования смещаются на второй квартал следующего года.Как отметил глава региона, чтобы средства были задействованы в строительстве малого транспортного кольца, регион подготовил письмо в министерство транспорта, чтобы в этом году начать строительство улицы поэта Романова. Губернатор заверил, что как только будет получено положительное заключение от профильного министерства и федерального агентства "<a href="http://ria.ru/organization_Rosavtodor/" target="_blank" data-auto="true">Росавтодор</a>", начнется строительство, а к возведению моста приступят в 2022 году."Мы обязательно построим два мостовых сооружения и все подходы к ним. Но сразу скажу этот путь трудный, путь долгий. Всё транспортное кольцо, все четыре этапа появятся не раньше 2028 года. Малое транспортное кольцо за два года не построить. Мы его построим за 6-7 лет", — заверил вологжан глава региона.

https://ria.ru/20201012/ekoposuda-1579165651.html

вологодская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное дорожное агентство (росавтодор), вологодская область, олег кувшинников