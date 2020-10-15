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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201015/dollar-1579890833.html
Курс доллара поднялся выше 78 рублей
Рубль снижается к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:11
2020-10-15T11:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Рубль снижается к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти, следует из данных <u><a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/">Московской биржи</a></u>. Так, курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 10:05 (мск) поднимался на 39 копеек — до 78,03 рубля (впервые с 8 октября), курс евро подскочил на 40 копеек — до 91,6 рубля.Однако к 10:16 (мск) курс американской валюты опустился до 77,99 рубля.Стоимость барреля нефти марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> с поставками в декабре упала на 0,51% — до 43,1 доллара. Ноябрьские фьючерсы смеси WTI несколько часов назад дорожали на 0,22% — до 41,14 доллара за баррель.Российский рынок акций открылся в минусе: рублевый индекс Мосбиржи, по данным на 10:10 (мск), снижался на 0,48% — до 2842,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,05%, до 1148,1 пункта.
https://ria.ru/20201013/rubl-1579471150.html
https://ria.ru/20201011/sberezheniya-1579241628.html
Пармезанщикам как тошно… За украденные у народа халявные рубли не наездишься особо по закордоньям, да и сырную пайку урезать придется. А мне по фигу. Ходил в магнит, всего завались, и чумовые скидки на овощи и молочку. Пущай по тышче будет их вонючий далар.
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Домашнего пк нет? Плазмы дома тоже нет? Смартфона нет? А комментарий оставили с калькулятора? Или вам Дед Мороз бесплатно технику дарит?)
34
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РИА Новости
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динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

10:11 15.10.2020 (обновлено: 11:01 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТабло обменного пункта в Москве
Табло обменного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Рубль снижается к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 10:05 (мск) поднимался на 39 копеек — до 78,03 рубля (впервые с 8 октября), курс евро подскочил на 40 копеек — до 91,6 рубля.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 08:00
ЦБ укрепляет рубль: сколько будет стоить доллар в конце года
Однако к 10:16 (мск) курс американской валюты опустился до 77,99 рубля.
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставками в декабре упала на 0,51% — до 43,1 доллара. Ноябрьские фьючерсы смеси WTI несколько часов назад дорожали на 0,22% — до 41,14 доллара за баррель.
Российский рынок акций открылся в минусе: рублевый индекс Мосбиржи, по данным на 10:10 (мск), снижался на 0,48% — до 2842,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,05%, до 1148,1 пункта.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 07:52
Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаBrentЭкономика
 
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