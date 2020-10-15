https://ria.ru/20201015/dollar-1579890833.html

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Рубль снижается к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:11

2020-10-15T10:11

2020-10-15T11:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Рубль снижается к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти, следует из данных <u><a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/">Московской биржи</a></u>. Так, курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 10:05 (мск) поднимался на 39 копеек — до 78,03 рубля (впервые с 8 октября), курс евро подскочил на 40 копеек — до 91,6 рубля.Однако к 10:16 (мск) курс американской валюты опустился до 77,99 рубля.Стоимость барреля нефти марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> с поставками в декабре упала на 0,51% — до 43,1 доллара. Ноябрьские фьючерсы смеси WTI несколько часов назад дорожали на 0,22% — до 41,14 доллара за баррель.Российский рынок акций открылся в минусе: рублевый индекс Мосбиржи, по данным на 10:10 (мск), снижался на 0,48% — до 2842,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,05%, до 1148,1 пункта.

https://ria.ru/20201013/rubl-1579471150.html

https://ria.ru/20201011/sberezheniya-1579241628.html

kostyakov54 Пармезанщикам как тошно… За украденные у народа халявные рубли не наездишься особо по закордоньям, да и сырную пайку урезать придется. А мне по фигу. Ходил в магнит, всего завались, и чумовые скидки на овощи и молочку. Пущай по тышче будет их вонючий далар. 34

Не Патриот Домашнего пк нет? Плазмы дома тоже нет? Смартфона нет? А комментарий оставили с калькулятора? Или вам Дед Мороз бесплатно технику дарит?) 34

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика