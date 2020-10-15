Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201015/defolt-1579916876.html
Первая африканская страна может объявить дефолт из-за коронавируса
Замбия готовится стать первым африканским государством, объявившим дефолт в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:13
2020-10-15T12:13
коронавирус covid-19
мвф
замбия
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/144885/67/1448856794_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_a4e5adbf8a7dc182a8377d08420671b0.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Zambia/" target="_blank" data-auto="true">Замбия</a> готовится стать первым африканским государством, объявившим дефолт в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет газета <a href="https://www.ft.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Financial Times</a>.По данным газеты, инвесторы, которые купили гособлигации Замбии на 3 миллиарда долларов, планируют отказать властям страны в просьбе о приостановке платежей. "Несмотря на угрозу дефолта, держатели облигаций, которые на следующей неделе должны решить, согласиться ли на просьбу правительства приостановить выплату процентов на шесть месяцев, заявили, что планируют отклонить это предложение", - пишет газета.Отчасти нежелание инвесторов согласиться на условия Замбии связано с тем, что не ко всем кредиторам проявляется одинаковое отношение. Кроме того, инвесторы сообщают, что государство не предоставляет достаточно информации о дальнейшем устранении макроэкономического дисбаланса и восстановлении устойчивости экономики."У нас есть два повода для беспокойства: отсутствие ясности о том, какие послабления страна получает от других кредиторов и отсутствие определенных среднесрочных бюджетных механизмов, которые помогут вернуть долг на устойчивую траекторию", - цитирует газета Кевина Дэйли, одного из держателей достаточного количества замбийских бумаг для принятия решения об отказе в приостановке выплат.В то же время власти страны говорили ранее, что готовы к равному отношению со всеми кредиторами. Они говорили, что им нужна приостановка выплат для того, чтобы создать стратегию устойчивого управления долгом, поскольку страна ведет переговоры с <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>. "Если Замбия не сможет прийти к соглашению со своими кредиторами, республика с ее ограниченными финансовыми возможностями не сможет производить платежи и, следовательно, не сможет предотвратить увеличение долга", - приводит газета заявление министерства финансов Замбии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200415/1570044291.html
https://ria.ru/20200715/1574329126.html
3
замбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/144885/67/1448856794_170:0:2899:2047_1400x0_80_0_0_edcb39115ef158fb8ef2203bf192e06a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, мвф, замбия, в мире, экономика

Первая африканская страна может объявить дефолт из-за коронавируса

12:13 15.10.2020
 
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкЗамбия. Архивное фото
Замбия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Замбия готовится стать первым африканским государством, объявившим дефолт в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет газета Financial Times.

"Замбия предупредила о том, что она готова стать первым африканским государством, объявившим дефолт в результате пандемии коронавируса, если инвесторы, которым принадлежат облигации страны на 3 миллиарда долларов, отклонят просьбу южноафриканского государства о приостановке платежей", - сообщает газета.

По данным газеты, инвесторы, которые купили гособлигации Замбии на 3 миллиарда долларов, планируют отказать властям страны в просьбе о приостановке платежей. "Несмотря на угрозу дефолта, держатели облигаций, которые на следующей неделе должны решить, согласиться ли на просьбу правительства приостановить выплату процентов на шесть месяцев, заявили, что планируют отклонить это предложение", - пишет газета.
Отчасти нежелание инвесторов согласиться на условия Замбии связано с тем, что не ко всем кредиторам проявляется одинаковое отношение. Кроме того, инвесторы сообщают, что государство не предоставляет достаточно информации о дальнейшем устранении макроэкономического дисбаланса и восстановлении устойчивости экономики.
Акция протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2020
15 апреля, 08:00
Украина получила "бюджет победы над коронавирусом"
"У нас есть два повода для беспокойства: отсутствие ясности о том, какие послабления страна получает от других кредиторов и отсутствие определенных среднесрочных бюджетных механизмов, которые помогут вернуть долг на устойчивую траекторию", - цитирует газета Кевина Дэйли, одного из держателей достаточного количества замбийских бумаг для принятия решения об отказе в приостановке выплат.
В то же время власти страны говорили ранее, что готовы к равному отношению со всеми кредиторами. Они говорили, что им нужна приостановка выплат для того, чтобы создать стратегию устойчивого управления долгом, поскольку страна ведет переговоры с МВФ. "Если Замбия не сможет прийти к соглашению со своими кредиторами, республика с ее ограниченными финансовыми возможностями не сможет производить платежи и, следовательно, не сможет предотвратить увеличение долга", - приводит газета заявление министерства финансов Замбии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 08:00
Солидный запас: в США оценили золотую стратегию России
 
Обсудить3
Коронавирус COVID-19МВФЗамбияВ миреЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
21:13В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Лента новостейМолния