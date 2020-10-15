https://ria.ru/20201015/defolt-1579916876.html

Первая африканская страна может объявить дефолт из-за коронавируса

Замбия готовится стать первым африканским государством, объявившим дефолт в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:13

2020-10-15T12:13

2020-10-15T12:13

коронавирус covid-19

мвф

замбия

в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Zambia/" target="_blank" data-auto="true">Замбия</a> готовится стать первым африканским государством, объявившим дефолт в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет газета <a href="https://www.ft.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Financial Times</a>.По данным газеты, инвесторы, которые купили гособлигации Замбии на 3 миллиарда долларов, планируют отказать властям страны в просьбе о приостановке платежей. "Несмотря на угрозу дефолта, держатели облигаций, которые на следующей неделе должны решить, согласиться ли на просьбу правительства приостановить выплату процентов на шесть месяцев, заявили, что планируют отклонить это предложение", - пишет газета.Отчасти нежелание инвесторов согласиться на условия Замбии связано с тем, что не ко всем кредиторам проявляется одинаковое отношение. Кроме того, инвесторы сообщают, что государство не предоставляет достаточно информации о дальнейшем устранении макроэкономического дисбаланса и восстановлении устойчивости экономики."У нас есть два повода для беспокойства: отсутствие ясности о том, какие послабления страна получает от других кредиторов и отсутствие определенных среднесрочных бюджетных механизмов, которые помогут вернуть долг на устойчивую траекторию", - цитирует газета Кевина Дэйли, одного из держателей достаточного количества замбийских бумаг для принятия решения об отказе в приостановке выплат.В то же время власти страны говорили ранее, что готовы к равному отношению со всеми кредиторами. Они говорили, что им нужна приостановка выплат для того, чтобы создать стратегию устойчивого управления долгом, поскольку страна ведет переговоры с <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>. "Если Замбия не сможет прийти к соглашению со своими кредиторами, республика с ее ограниченными финансовыми возможностями не сможет производить платежи и, следовательно, не сможет предотвратить увеличение долга", - приводит газета заявление министерства финансов Замбии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200415/1570044291.html

https://ria.ru/20200715/1574329126.html

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замбия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мвф, замбия, в мире, экономика