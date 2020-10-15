https://ria.ru/20201015/chelyabinsk-1580022268.html

В Челябинской области завершается строительство инфекционной больницы

Строительство новой инфекционной больницы в Сосновском районе Челябинской области находится в заключительной стадии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T19:54

2020-10-15T19:54

2020-10-15T19:54

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

алексей текслер

челябинская область

общество

челябинская область

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Строительство новой инфекционной больницы в <a href="http://ria.ru/location_Sosnovskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Сосновском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> находится в заключительной стадии, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Teksler/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Текслер</a>."В заключительную фазу входит строительство новой инфекционной больницы. Это наша ударная стройка. Работы не прекращаются ни на минуту", - сказал губернатор на заседании с социальным блоком областного правительства.Он напомнил, что регион за два месяца должен построить современный инфекционный центр на 500 мест в максимальной загрузке. Это будет специализированная медицинская организация, которая поможет в борьбе с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, сказал Текслер. Сроки работ – беспрецедентные, отметил он.По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, строительство новой больницы идет в соответствии с графиком. "Мы благодарны за принятое решение о строительстве инфекционного корпуса. Оно идет сегодня в графике", - сказала Гехт на заседании. Она отметила, что также "мы готовы предложить решение по увеличению мощностей этой больницы в случае необходимости". "Это как раз тот резерв, который закроет и даст возможность медицине оказывать плановую медицинскую помощь", - сказала она на заседании.Как сообщала пресс-служба минздрава региона, на начало октября при строительстве больницы на 70% были выполнены работы на наружных сетях, в десятом и одиннадцатом корпусах выполнялись внутренние инженерные сети (вентиляция, электроснабжение, слаботочные сети, медицинские газы, теплоснабжение), выполнялась установка радиаторов отопления, устройств котлованов для очистных сооружений, в реанимационном корпусе монтировался комплекс чистых помещений. Также были смонтированы все лечебные корпуса, в лечебных и вспомогательных корпусах сделаны внутренние стеновые перегородки, каркасы административных корпусов, ведется монтаж инженерных систем, кровли и стен, уточняет пресс-служба минздрава.Как сообщала пресс-служба правительства региона, в октябре губернатор региона Текслер посетил строительную площадку больницы, где обозначил свою позицию: медицинское учреждение должно начать работать в установленные ранее сроки, в начале ноября 2020 года. Со слов подрядчика, все работы идут в рамках графика, сейчас на стройке трудятся порядка 660 человек, и их количество растет с каждым днем. Также продолжается подбор врачей, а все необходимое оборудование для больницы закуплено, монтаж его начнется сразу же, как завершат работу над инженерными сетями.По данным минздрава региона, на утро 15 октября в регионе подтверждено 18 182 случая заболевания COVID-19 (плюс 107 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них два школьника). За прошедшие сутки выписаны 136 человек, всего 13 837 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578836812.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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