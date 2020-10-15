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https://ria.ru/20201015/cashback-1579867578.html
В России начался новый этап продаж туров с кешбэком
В России стартовал второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств. Он продлится до полуночи 5 декабря. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T00:21
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туризм
кешбэк
россия
новости - туризм
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> В России стартовал второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств. Он продлится до полуночи 5 декабря.За это время россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января 2021 года, то есть включая Рождество и новогодние праздники. При этом в программе участвуют не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.Условия второго этапа стали более удобными и комфортными с учетом пожеланий туристов. Так, поездка может длиться от двух ночей (ранее было от четырех) — это позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные, возврат в размере 20 процентов теперь распространяется на туры любой стоимости. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).Обязательным условием участия в программе остается оплата картой "Мир". Возврат на нее будут начислять автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
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россия
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кешбэк, россия, новости - туризм, москва, общество

В России начался новый этап продаж туров с кешбэком

00:21 15.10.2020 (обновлено: 09:41 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди загорают на пляже в поселке Новый Свет в Крыму
Люди загорают на пляже в поселке Новый Свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В России стартовал второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств. Он продлится до полуночи 5 декабря.
За это время россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января 2021 года, то есть включая Рождество и новогодние праздники. При этом в программе участвуют не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.
Условия второго этапа стали более удобными и комфортными с учетом пожеланий туристов.
Так, поездка может длиться от двух ночей (ранее было от четырех) — это позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные, возврат в размере 20 процентов теперь распространяется на туры любой стоимости. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).
Обязательным условием участия в программе остается оплата картой "Мир". Возврат на нее будут начислять автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
Как получить кешбэк за покупку туров по России - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 14:59Инфографика
Как получить кешбэк за покупку туров по России
 
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ТуризмКешбэкРоссияНовости - ТуризмМоскваОбщество
 
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