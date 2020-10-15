https://ria.ru/20201015/cashback-1579867578.html
В России начался новый этап продаж туров с кешбэком
В России стартовал второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств. Он продлится до полуночи 5 декабря. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T00:21
2020-10-15T00:21
2020-10-15T09:41
туризм
кешбэк
россия
новости - туризм
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> В России стартовал второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств. Он продлится до полуночи 5 декабря.За это время россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января 2021 года, то есть включая Рождество и новогодние праздники. При этом в программе участвуют не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.Условия второго этапа стали более удобными и комфортными с учетом пожеланий туристов. Так, поездка может длиться от двух ночей (ранее было от четырех) — это позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные, возврат в размере 20 процентов теперь распространяется на туры любой стоимости. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).Обязательным условием участия в программе остается оплата картой "Мир". Возврат на нее будут начислять автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
https://ria.ru/20200729/1575085711.html
7
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кешбэк, россия, новости - туризм, москва, общество
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В России стартовал второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств. Он продлится до полуночи 5 декабря.
За это время россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января 2021 года, то есть включая Рождество и новогодние праздники. При этом в программе участвуют не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.
Условия второго этапа стали более удобными и комфортными с учетом пожеланий туристов.
Так, поездка может длиться от двух ночей (ранее было от четырех) — это позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные, возврат в размере 20 процентов теперь распространяется на туры любой стоимости. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).
Обязательным условием участия в программе остается оплата картой "Мир". Возврат на нее будут начислять автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.