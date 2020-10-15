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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20201015/byudzhet-1580013811.html
Доходы бюджета Поморья в 2021 году планируются в размере 97,3 млрд рублей
Объем доходов бюджета Поморья за счет всех источников на 2021 год планируется в сумме 97,3 миллиарда рублей, дефицит составит 9,5 миллиардов рублей; такие... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T19:09
2020-10-15T19:09
архангельская область
архангельская область
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 15 окт — РИА Новости.</strong> Объем доходов бюджета Поморья за счет всех источников на 2021 год планируется в сумме 97,3 миллиарда рублей, дефицит составит 9,5 миллиардов рублей; такие показатели предусматривает законопроект об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, который внесен губернатором <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> в региональное Собрание депутатов."Общий объем доходов областного бюджета за счет всех источников на 2021 год спрогнозирован в сумме 97,3 миллиарда рублей, объем расходов – 106,8 миллиарда рублей. Дефицит бюджета этих параметров составит 9,5 миллиарда рублей, или 15% от объема собственных доходов бюджета", — сообщает пресс-служба регионального парламента.Депутатам предстоит рассмотреть законопроект в комитетах, на слушаниях и обсудить на сессии областного Собрания в двух чтениях. "Дополнительные расходы, вызванные принятием мер поддержки налогового и социального характера, снижение экономической активности из-за пандемии коронавируса, безусловно, привели к сокращению доходов. Сегодня мы формируем бюджет в очень жестких условиях. Но уже на этапе нулевого обсуждения, которое состоялось в рамках бюджетных проектировок совместно с правительством и депутатским корпусом, мы видим, что все социальные обязательства сохранены, более того, предусмотрена их индексация на четыре процента. Сейчас идет очень серьезная работа по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета", — привели в пресс-службе комментарий председателя областного Собрания Екатерины Прокопьевой.
https://ria.ru/20200826/zakonoproekt-1576325451.html
архангельская область
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архангельская область

Доходы бюджета Поморья в 2021 году планируются в размере 97,3 млрд рублей

19:09 15.10.2020
 
© Фото : пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатовДоходы бюджета Поморья в 2021 году планируются в размере 97,3 млрд рублей
Доходы бюджета Поморья в 2021 году планируются в размере 97,3 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 15 окт — РИА Новости. Объем доходов бюджета Поморья за счет всех источников на 2021 год планируется в сумме 97,3 миллиарда рублей, дефицит составит 9,5 миллиардов рублей; такие показатели предусматривает законопроект об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, который внесен губернатором Архангельской области в региональное Собрание депутатов.
"Общий объем доходов областного бюджета за счет всех источников на 2021 год спрогнозирован в сумме 97,3 миллиарда рублей, объем расходов – 106,8 миллиарда рублей. Дефицит бюджета этих параметров составит 9,5 миллиарда рублей, или 15% от объема собственных доходов бюджета", — сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутатам предстоит рассмотреть законопроект в комитетах, на слушаниях и обсудить на сессии областного Собрания в двух чтениях.
"Дополнительные расходы, вызванные принятием мер поддержки налогового и социального характера, снижение экономической активности из-за пандемии коронавируса, безусловно, привели к сокращению доходов. Сегодня мы формируем бюджет в очень жестких условиях. Но уже на этапе нулевого обсуждения, которое состоялось в рамках бюджетных проектировок совместно с правительством и депутатским корпусом, мы видим, что все социальные обязательства сохранены, более того, предусмотрена их индексация на четыре процента. Сейчас идет очень серьезная работа по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета", — привели в пресс-службе комментарий председателя областного Собрания Екатерины Прокопьевой.
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