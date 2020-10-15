https://ria.ru/20201015/byudzhet-1579949327.html
Доходную часть бюджета Подмосковья сократили на 27,5 миллиардов рублей
Доходная часть бюджета Московской области на 2020 год сокращена на 27,5 миллиардов рублей за счет снижения плановых назначений по налоговым и неналоговым... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:30
2020-10-15T14:30
2020-10-15T14:30
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>Доходная часть бюджета <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> на 2020 год сокращена на 27,5 миллиардов рублей за счет снижения плановых назначений по налоговым и неналоговым поступлениям; соответствующее решение было принято на 127-м заседании <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_oblastnaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мособлдумы</a>.Как уточнили в пресс-службе министерства экономики и финансов региона, согласно законопроекту, доходы бюджета Московской области на 2020 год с учетом изменений составят 607,9 миллиарда рублей, а расходы — 730,3 миллиарда рублей."Учитывая пандемию, плановые доходы планируем сократить на 55,3 миллиарда рублей, это неполное сокращение, мы прогнозируем оптимистичный сценарий и выравнивание. Расходы, которые можно было приостановить мы оптимизируем. Кроме того, за счет перераспределения средств вырастают расходы на борьбу с пандемией – это 44,1 миллиарда рублей", — сказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.Она также отметила, что в законопроекте предусмотрено наращивание государственного долга в размере 93,3 миллиарда рублей. Кроме того, планируется направить дополнительные средства в размере трех миллиардов рублей на финансирование территориальной программы ОМС, а также на дорожную деятельность в размере 705 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200828/samostroy-1576442605.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.
Доходная часть бюджета Московской области
на 2020 год сокращена на 27,5 миллиардов рублей за счет снижения плановых назначений по налоговым и неналоговым поступлениям; соответствующее решение было принято на 127-м заседании Мособлдумы
.
Как уточнили в пресс-службе министерства экономики и финансов региона, согласно законопроекту, доходы бюджета Московской области на 2020 год с учетом изменений составят 607,9 миллиарда рублей, а расходы — 730,3 миллиарда рублей.
"Учитывая пандемию, плановые доходы планируем сократить на 55,3 миллиарда рублей, это неполное сокращение, мы прогнозируем оптимистичный сценарий и выравнивание. Расходы, которые можно было приостановить мы оптимизируем. Кроме того, за счет перераспределения средств вырастают расходы на борьбу с пандемией – это 44,1 миллиарда рублей", — сказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.
Она также отметила, что в законопроекте предусмотрено наращивание государственного долга в размере 93,3 миллиарда рублей. Кроме того, планируется направить дополнительные средства в размере трех миллиардов рублей на финансирование территориальной программы ОМС, а также на дорожную деятельность в размере 705 миллионов рублей.