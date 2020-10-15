https://ria.ru/20201015/byudzhet-1579939536.html

Кудрин выступил в защиту оборонных расходов бюджета

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выступил в защиту оборонных расходов, заявив, что считает оптимальным их уровень в 2,8-2,9% ВВП, тогда как проектом... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:42

2020-10-15T13:42

2020-10-15T17:41

алексей кудрин

министерство обороны рф (минобороны рф)

госдума рф

безопасность

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Глава Счетной палаты России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> выступил в защиту оборонных расходов, заявив, что считает оптимальным их уровень в 2,8-2,9% ВВП, тогда как проектом бюджета предполагается сократить их до 2,5% ВВП в 2023 году."Когда в начале 2010-х годов предлагали повысить до 3,4%, оно повысилось до 3,4%. Я тогда говорил, что это очень серьезная нагрузка на экономику, бюджетную систему. Потому что это сдерживает развитие других направлений, но я всегда говорил, что 2,8-2,9% - это оптимальный уровень для нашей страны, которая должна поддерживать национальную оборону", - продолжил экс-глава Минфина."Сейчас у нас уходит 2,5% ВВП - в этом смысле здесь нужно обратить на это внимание", - добавил он.Осенью 2011 года Дмитрий Медведев, тогда президент России, снял Кудрина с постов вице-премьера и министра финансов из-за разногласий по ряду вопросов, прежде всего из-за того, что Кудрин выступал против наращивания военных расходов.Вместе с тем Кудрин отметил в Госдуме, что по итогам 2019 года Минобороны оказалось на втором месте по объему неиспользованных средств - 236 миллиардов рублей. "И Минобороны должно со своей стороны более полно использовать ресурсы, не оставляя таких неиспользованных средств. В этом смысле баланс еще впереди", - заключил глава Счетной палаты.

https://ria.ru/20201013/kudrin-1579563868.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, министерство обороны рф (минобороны рф), госдума рф, безопасность, экономика