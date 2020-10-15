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Кудрин выступил в защиту оборонных расходов бюджета
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выступил в защиту оборонных расходов, заявив, что считает оптимальным их уровень в 2,8-2,9% ВВП, тогда как проектом... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:42
2020-10-15T17:41
алексей кудрин
министерство обороны рф (минобороны рф)
госдума рф
безопасность
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Глава Счетной палаты России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> выступил в защиту оборонных расходов, заявив, что считает оптимальным их уровень в 2,8-2,9% ВВП, тогда как проектом бюджета предполагается сократить их до 2,5% ВВП в 2023 году."Когда в начале 2010-х годов предлагали повысить до 3,4%, оно повысилось до 3,4%. Я тогда говорил, что это очень серьезная нагрузка на экономику, бюджетную систему. Потому что это сдерживает развитие других направлений, но я всегда говорил, что 2,8-2,9% - это оптимальный уровень для нашей страны, которая должна поддерживать национальную оборону", - продолжил экс-глава Минфина."Сейчас у нас уходит 2,5% ВВП - в этом смысле здесь нужно обратить на это внимание", - добавил он.Осенью 2011 года Дмитрий Медведев, тогда президент России, снял Кудрина с постов вице-премьера и министра финансов из-за разногласий по ряду вопросов, прежде всего из-за того, что Кудрин выступал против наращивания военных расходов.Вместе с тем Кудрин отметил в Госдуме, что по итогам 2019 года Минобороны оказалось на втором месте по объему неиспользованных средств - 236 миллиардов рублей. "И Минобороны должно со своей стороны более полно использовать ресурсы, не оставляя таких неиспользованных средств. В этом смысле баланс еще впереди", - заключил глава Счетной палаты.
https://ria.ru/20201013/kudrin-1579563868.html
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РИА Новости
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алексей кудрин, министерство обороны рф (минобороны рф), госдума рф, безопасность, экономика

Кудрин выступил в защиту оборонных расходов бюджета

13:42 15.10.2020 (обновлено: 17:41 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выступил в защиту оборонных расходов, заявив, что считает оптимальным их уровень в 2,8-2,9% ВВП, тогда как проектом бюджета предполагается сократить их до 2,5% ВВП в 2023 году.
"Доля на национальную оборону - планируется снижение с 2,7% ВВП до 2,5% в 2023 году. Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% - это достаточно заметное сокращение", - сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету.
"Когда в начале 2010-х годов предлагали повысить до 3,4%, оно повысилось до 3,4%. Я тогда говорил, что это очень серьезная нагрузка на экономику, бюджетную систему. Потому что это сдерживает развитие других направлений, но я всегда говорил, что 2,8-2,9% - это оптимальный уровень для нашей страны, которая должна поддерживать национальную оборону", - продолжил экс-глава Минфина.
"Сейчас у нас уходит 2,5% ВВП - в этом смысле здесь нужно обратить на это внимание", - добавил он.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 13:12
Кудрина наградили медалью Столыпина II степени
Осенью 2011 года Дмитрий Медведев, тогда президент России, снял Кудрина с постов вице-премьера и министра финансов из-за разногласий по ряду вопросов, прежде всего из-за того, что Кудрин выступал против наращивания военных расходов.
Вместе с тем Кудрин отметил в Госдуме, что по итогам 2019 года Минобороны оказалось на втором месте по объему неиспользованных средств - 236 миллиардов рублей. "И Минобороны должно со своей стороны более полно использовать ресурсы, не оставляя таких неиспользованных средств. В этом смысле баланс еще впереди", - заключил глава Счетной палаты.
 
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Алексей КудринМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Госдума РФБезопасностьЭкономика
 
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