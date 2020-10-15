https://ria.ru/20201015/bilety-1579960346.html

Учреждения культуры в Москве будут продавать только электронные билеты

Учреждения культуры в Москве с 19 октября будут осуществлять продажу билетов только в электронной форме, соответствующий приказ подписал министр правительства... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:42

2020-10-15T15:42

2020-10-15T15:42

культура

москва

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. </strong>Учреждения культуры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с 19 октября будут осуществлять продажу билетов только в электронной форме, соответствующий приказ подписал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра и правительства Москвы."Учреждениям культуры и иным организациям, подведомственным департаменту культуры города Москвы, на период действия режима повышенной готовности обеспечить с 19 октября 2020 года реализацию билетов на посещение в зданиях или помещениях всех экспозиций и мероприятий, в том числе проводимых третьими лицами, исключительно в электронной форме", - говорится в указе.Отмечается, что реализация билетов в электронной форме как самостоятельно, так и по договорам с уполномоченными лицами должна осуществляться с автоматическим обеспечением социальной дистанции в одно посадочное место слева, справа, впереди и позади от индивидуального посетителя или от группы посетителей.

https://ria.ru/20201015/pravila-1579934754.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва