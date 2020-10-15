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https://ria.ru/20201015/bilety-1579960346.html
Учреждения культуры в Москве будут продавать только электронные билеты
Учреждения культуры в Москве с 19 октября будут осуществлять продажу билетов только в электронной форме, соответствующий приказ подписал министр правительства... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:42
2020-10-15T15:42
культура
москва
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. </strong>Учреждения культуры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с 19 октября будут осуществлять продажу билетов только в электронной форме, соответствующий приказ подписал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра и правительства Москвы."Учреждениям культуры и иным организациям, подведомственным департаменту культуры города Москвы, на период действия режима повышенной готовности обеспечить с 19 октября 2020 года реализацию билетов на посещение в зданиях или помещениях всех экспозиций и мероприятий, в том числе проводимых третьими лицами, исключительно в электронной форме", - говорится в указе.Отмечается, что реализация билетов в электронной форме как самостоятельно, так и по договорам с уполномоченными лицами должна осуществляться с автоматическим обеспечением социальной дистанции в одно посадочное место слева, справа, впереди и позади от индивидуального посетителя или от группы посетителей.
https://ria.ru/20201015/pravila-1579934754.html
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москва

Учреждения культуры в Москве будут продавать только электронные билеты

15:42 15.10.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБилетные кассы в Колонный зал Дома Союзов в Москве
Билетные кассы в Колонный зал Дома Союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Учреждения культуры в Москве с 19 октября будут осуществлять продажу билетов только в электронной форме, соответствующий приказ подписал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Учреждениям культуры и иным организациям, подведомственным департаменту культуры города Москвы, на период действия режима повышенной готовности обеспечить с 19 октября 2020 года реализацию билетов на посещение в зданиях или помещениях всех экспозиций и мероприятий, в том числе проводимых третьими лицами, исключительно в электронной форме", - говорится в указе.
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Отмечается, что реализация билетов в электронной форме как самостоятельно, так и по договорам с уполномоченными лицами должна осуществляться с автоматическим обеспечением социальной дистанции в одно посадочное место слева, справа, впереди и позади от индивидуального посетителя или от группы посетителей.
 
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