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Глава Минэкономразвития рассказал о ситуации с безработицей
Снижение официальной безработицы в РФ дает основания ожидать стабилизации и даже снижения общей безработицы, сообщил министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:19
2020-10-15T13:19
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Снижение официальной безработицы в РФ дает основания ожидать стабилизации и даже снижения общей безработицы, сообщил министр экономического развития РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a>.Выступая в четверг на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по бюджету и налогам, Решетников сообщил, что по регистрируемой безработице произошло сокращение.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, общая безработица в России в августе выросла до 6,4% с 6,3% в июле, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,6 миллиона человек.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
https://ria.ru/20201014/pandemiya-1579817663.html
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максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество

Глава Минэкономразвития рассказал о ситуации с безработицей

13:19 15.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Снижение официальной безработицы в РФ дает основания ожидать стабилизации и даже снижения общей безработицы, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Выступая в четверг на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Решетников сообщил, что по регистрируемой безработице произошло сокращение.
"У нас началось сокращение официально зарегистрированной безработицы, и мы вправе ожидать стабилизации и некоторого снижения безработицы по методологии МОТ, хотя ситуация остается напряженной", - сказал Решетников.
По данным Росстата, общая безработица в России в августе выросла до 6,4% с 6,3% в июле, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,6 миллиона человек.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Проспект Ленина в Мурманске - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 17:42Мурманская область
Пандемия коронавируса вызвала рост безработицы в Баренцевом регионе
 
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Максим РешетниковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
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