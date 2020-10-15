https://ria.ru/20201015/bezrabotitsa-1579933040.html
Глава Минэкономразвития рассказал о ситуации с безработицей
Снижение официальной безработицы в РФ дает основания ожидать стабилизации и даже снижения общей безработицы, сообщил министр экономического развития РФ Максим... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:19
2020-10-15T13:19
2020-10-15T13:19
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Снижение официальной безработицы в РФ дает основания ожидать стабилизации и даже снижения общей безработицы, сообщил министр экономического развития РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a>.Выступая в четверг на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по бюджету и налогам, Решетников сообщил, что по регистрируемой безработице произошло сокращение.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, общая безработица в России в августе выросла до 6,4% с 6,3% в июле, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,6 миллиона человек.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
https://ria.ru/20201014/pandemiya-1579817663.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество