https://ria.ru/20201015/bebi-boks-1579835521.html

Ксения Мишонова: судьба законопроекта о бэби-боксах решится в ноябре

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала в интервью РИА Новости, сколько бэби-боксов открыто в Подмосковье, о специфике... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:00

2020-10-15T11:00

2020-10-15T11:01

ксения мишонова

московская область (подмосковье)

интервью

общество

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<em>Уполномоченный по правам ребенка в Московской области <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Mishonova/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Мишонова</a> рассказала в интервью РИА Новости, сколько бэби-боксов открыто в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, о специфике их работы, какое число детей удалось спасти благодаря таким "окнам жизни", возвращались ли матери за оставленными когда-то младенцами, какой путь проходят малыши с первого дня обнаружения, а также поделилась мнением, приведет ли принятие законопроекта, регламентирующего создание бэби-боксов в России, к социальному сиротству и массовому отказу от новорожденных. Беседовала Алена Самарева.</em><strong>— Ксения Владимировна, сегодня мы с вами затронем очень важную тему, касающуюся судьбы новорожденных детей. К сожалению, бывают случаи, когда их жизнь заканчивается, не успев начаться. Детоубийство не выдумка, а кто-то в нем и вовсе видит единственный выход. Какую роль в этом контексте играют бэби-боксы?</strong>— Бэби-боксы существуют в России с конца 2011 года. Напомню, что бэби-бокс – это конструкция, чаще всего встроенная в стену роддома, похожая на детскую колыбель с окнами, выходящими с одной стороны на улицу, а с другой в помещение. Алгоритм такой: перед матерью, которая принесла новорожденного к бэби-боксу, открывается окно, и после того, как она положила туда ребенка, у нее есть 30 секунд на принятие решения. Если она передумает, то сможет забрать ребенка и уйти. История абсолютно анонимная. Через полминуты дверца блокируется и сигнал об этом поступает на пульт дежурного врача, а также в отдел полиции. Несколько минут спустя ребенок оказывается в руках у наших медицинских работников. Врачи осматривают малыша и принимают решение, нужна ли ему медицинская помощь, а полиция, в свою очередь, описывает вещи и обстоятельства, при которых ребенок был обнаружен. Далее уведомление поступает в органы опеки. Через какой-то промежуток времени новорожденного передают в "Дом ребенка" для дальнейшего жизнеустройства. В течение полугода мать или ближайшие родственники могут забрать малыша. В случае с нашим бэби-боксом, расположенном в <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберцах</a>, так было с четырьмя детьми. Если же через полгода никто не появляется, то мы стараемся отдать ребенка потенциальной семье, которая могла бы стать для него родной. Таким образом, у ребенка появляется шанс и право на жизнь. Теперь давайте подумаем: если не будет бэби-боксов, то куда эти дети попадут? В криминальную статистику? Да, не все малыши, которых выкидывают в мусорку или за гаражи, погибают, некоторых находят с обморожениями и другими увечьями. Они выживают, но какой ценой? Это всегда лотерея. Бэби-бокс же – это стопроцентная жизнь.<strong>— Известна ли криминальная статистика по детоубийству в Подмосковье? Как часто в регионе обнаруживают мертвых новорожденных?</strong>— Никто статистику по таким малышам отдельно не ведет, в МВД этих цифр нет. Чаще всего эти погибшие младенцы фигурируют в разделе "Преступления против несовершеннолетних". Тем не менее, мы проанализировали ситуацию, опираясь на публикации в СМИ. Так вот, по нашим подсчетам, с начала текущего года в Подмосковье погибли семь таких малышей. По России за два последних года – как минимум 29 детей. И это без учета тех случаев, которые не попали в поле зрения СМИ! Поэтому мы должны четко понимать, что эта проблема есть, она существует. Цифры пугающие, мы одного ребенка теряем – это уже трагедия. Каждая жизнь бесценна, а в связи с тем, что у нас уже идет счет на десятки, то я думаю, что нам давно пора задуматься о предотвращении детоубийства намного серьезнее.<strong>— Сколько в Подмосковье создано бэби-боксов? Как давно они работают и какое число малышей удалось спасти за это время? Какая ситуация с "окнами жизни" в других регионах России?</strong>— На сегодняшний день в России действует 16 бэби-боксов, было 19, больше всего их в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> – было пять, сейчас два. За девять лет существования "окон жизни" удалось спасти 108 детей. В Подмосковье уже семь лет существует единственный в регионе бэби-бокс – в Люберцах. Он был открыт при перинатальном центре после нескольких случаев обнаружения мертвых младенцев на территории округа. Сделали это меценаты, спонсоры, ребята-инженеры, которые сами соорудили, все просчитали, установили, и он до сих пор действует во благо жизни и интересов детей. Благодаря ему удалось спасти 51 ребенка, только с начала этого года – четырех младенцев. Многие из этих детишек уже пошли в первый класс. И мы не можем отказаться от возможности спасти жизнь ребенка.— <strong>Несмотря на положительные стороны существования бэби-боксов, которые созданы для спасения новорожденных, закон, регламентирующий их работу, <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> отклонила. Насколько я знаю, эта инициатива существует не первый год. Какова причина отказа от этой инициативы, как вы считаете?</strong>— Мне сложно давать оценку действиям депутатов-женщин, которые проголосовали против бэби-боксов. Я считаю это решение антигуманным и уж точно принятым не в интересах детей. Надо поменять комитет, если им это разрешат сделать в конце созыва. При этом ни одна женщина из этих депутатов не спросила у нас: "Можно ли приехать посмотреть, как это работает?" или "Можно ли узнать судьбу тех детей, которых вы спасли, и сколько детей вы спасли?". Никто и никогда у меня таких данных не запрашивал. Но у нас есть хорошая новость: несмотря ни на что, по письму-ходатайству депутата <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксаны Пушкиной</a> наш премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> в срочной телеграмме всем заинтересованным министерствам и ведомствам дал поручение до 20 октября выдать свое заключение на законопроект, который поспешно отклонила Госдума. Таким образом, судьба законопроекта о бэби-боксах в России решится, я думаю, в ноябре. Мы надеемся, что у нас все-таки еще будет шанс побороться. Депутаты могут вынести на обсуждение еще раз этот законопроект с учетом всех замечаний других комитетов, ведомств и министерств, которые они получат, выдать законопроект, и принять его до окончания этого созыва. Но, послушайте: мы за детей. Мы поправки в Конституцию России принимали, где говорится, что дети – это приоритет государства. Вы не можете сейчас взять и признать существование бэби-боксов, которые спасли нам 108 детских жизней, нелегальными. Потому что если сейчас вы не признаете, что бэби-бокс должен существовать и не определите нормативы, по которым он должен существовать, вы признаете своими собственными действиями, что бэби-боксы нелегальные устройства, что дети эти были спасены незаконным способом, что вся их жизнь и судьба будут тоже под вопросом. И я сейчас даже не хочу обращаться к разуму этих женщин, будем считать, что они глубоко заблуждаются или просто не стали углубляться в вопрос. Но даже если им лень это делать, тогда непонятно, зачем они занимают эти места?<strong>— Ранее сенатор <a href="http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Мизулина</a> заявила, что возможность анонимно оставлять новорожденных стимулирует рост отказов от детей и может привести к "крайне опасной тенденции". Как вы можете прокомментировать это высказывание? Могут ли бэби-боксы привести к подобным проблемам?</strong>— В России реализуется нацпроект "Демография" над которым мы совместно с государством постоянно работаем. Также в этом участвует некоммерческий сектор, благотворительные организации, работающие на профилактику отказов от младенцев, абортов. Мы чего только не делаем, чтобы сохранить и спасти эти детские жизни, а нам говорят: "Нет, бэби-бокс не нужен". Потому что он может спровоцировать социальное сиротство и отказы от детей? Нет. Это не доказанный факт. Ни в одной стране мира не доказали взаимосвязи между бэби-боксами и отказами от детей. В Люберцах практически нет отказов от детей, потому что с мамами, которые рожают в перинатальных центрах, работают. Я скажу больше: в Подмосковье существенно снизились отказы от детей. Дети, спасенные в бэби-боксах, были рождены не в больницах. Отклоненную законодательную инициативу надо вернуть, пересмотреть, учесть все замечания и легализовать наконец-то бэби-бокс. Мы же не говорим, что "окна жизни" должны быть в каждом городе и при каждом роддоме. Смотрите статистику: Краснодарский край – было пять бэби-боксов, а осталось два, при этом там было спасено 26 детей, в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> – три бэби-бокса (12 детей), в <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курске</a> – два бэби-бокса (2 ребенка), в <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a> – три бэби-бокса (7 детей), в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a> – один (2 ребенка), в Татарстане – один (4 ребенка), в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> – один (2 ребенка), в <a href="http://ria.ru/location_Pskov/" target="_blank" data-auto="true">Пскове</a>, на Камчатке и Подмосковье – по одному бэби-боксу (1 и 51 ребенок соответственно). Сколько нам еще нужно трупов младенцев, убитых и закопанных детей, чтобы понять, что нам нужны "окна жизни"?<strong>— То есть бэби-боксы дают новорожденным детям шанс на жизнь и, судя по всему, снижают криминальную статистику в этом направлении. В свете нашего разговора хочу уточнить, а часто ли в Подмосковье матери отказываются от своих детей?</strong>— Бэби-бокс не панацея, он не спасет нас от происшествий против детей и, скорее всего, будут находиться матери, которые увидят только этот выход – убить своего ребенка. Но есть шанс, что очень многих мы этим остановим. У нас есть большие планы и дальше изучать этот ужасный феномен детоубийства. Мы многое сделали для профилактики отказов от новорожденных. В Подмосковье сегодня очереди на усыновление младенцев. Число родителей, которые готовы взять ребенка, гораздо больше, чем количество тех, кто от них отказываются. В Московской области в этом вопросе все поменялось за последние годы. Давайте все же мы будем действовать в цивилизованных рамках, а то нам говорят: "Нет, бэби-бокс – это плохо, поскольку в статье 7 Конвенции о правах ребенка сказано, что ребенок имеет право знать своих родителей". Но постойте, разве когда ребенка закапывают в лесополосе, его право на знание родителей осуществится? Родителей могут найти, но будет уже поздно. Может быть все-таки мы сохраним его жизнь, чтобы он реализовал свое право?<strong>— Как вы представляете себе современный бэби-бокс? Например, в случае с Подмосковьем, где необходимо разместить эти "окна жизни"?</strong>— Система бэби-боксов хорошо сегодня функционирует, она прошла апробацию временем, опытом и, конечно, мы считаем, что "окна жизни" должны находиться только при медучреждениях – роддомах, детских больницах, где ребенку могли бы сразу оказать помощь – это первое; второе – бэби-бокс нужно открывать только исходя из криминальной обстановки региона, муниципалитета, района, города. Везде они не нужны. Бэби-бокс должен быть именно "окном жизни", шансом на жизнь. И если мы понимаем, что у нас в какой-то муниципалитет в зоне риска: высокая миграция, большое количество строящихся домов, определенный контингент жителей, то мы должны на официальных и законных основаниях иметь возможность установить там бэби-бокс.<strong>— Общаетесь ли вы с омбудсменами других регионов на тему создания в России бэби-боксов? Какая у них позиция на этот счет?</strong>— Мы живем большой и дружной командой, омбудсмены по правам ребенка в Краснодарском крае, Перми, Курске, <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополе</a>, Тюмени, Пскове, на Камчатке, в Екатеринбурге, Татарстане, где тоже установлены бэби-боксы, мои коллеги. Конечно же, никто не видит необходимости в установке бэби-боксов в регионах РФ, где нет случаев оставления детей, и они имеют на это право. Все должны идти за обстоятельствами. В Краснодарском крае было спасено 26 детей – это много. И даже один ребенок, который был спасен в Пскове – это тоже очень много. Я знаю, в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> есть такой проект, там как раз собрали истории всех детей, которые были спасены в бэби-боксах. Журналисты сняли документальный фильм, в котором спасенные сами рассказали, как сложилась их судьба, и как они благодарны этим "колыбелям надежды", которые помогли им сохранить жизнь. Я считаю, что если есть шанс спасти хотя бы одного ребенка, он должен быть.

https://sn.ria.ru/20171219/1511292634.html

https://ria.ru/20191107/1560683927.html

https://ria.ru/20190620/1555756425.html

https://ria.ru/20170312/1489832719.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, московская область (подмосковье), интервью, общество