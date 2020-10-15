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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/bayden-1580041965.html
В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
Кандидат демократов в президенты Джо Байден был на одном самолете с заболевшим коронавирусом, но не контактировал с ним, заявила менеджер предвыборного штаба... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T23:33
2020-10-15T23:33
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
джо байден
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> был на одном самолете с заболевшим <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, но не контактировал с ним, заявила менеджер предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.Заболевший был административным работником авиакомпании, самолетами которой пользуется штаб Байдена, пояснила представитель штаба."Байден ни в какой момент времени не был с этим человеком в тесном контакте", - говорится в заявлении.По ее словам, заболевший находился более чем в 50 футах (15 метрах) от Байдена и выходил из самолета через другой вход. Кроме того, и на нем, и на Байдене были маски на протяжении всего полета."Учитывая эти факты, врач (бывшего) вице-президента и медицинские советники штаба сказали, что вице-президенту нет необходимости отправляться на карантин", - заключила О'Мэлли-Диллон.Ранее стало известно, что кандидат демократов в вице-президенты <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a> приостановила поездки до выходных включительно из-за болезни сотрудника авиакомпании и сотрудника предвыборного штаба Харрис, с которыми она могла быть в контакте.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/koronavirus-tramp-1579302832.html
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579305316.html
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РИА Новости
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сша, коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, в мире

В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19

23:33 15.10.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты Джо Байден был на одном самолете с заболевшим коронавирусом, но не контактировал с ним, заявила менеджер предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.
Заболевший был административным работником авиакомпании, самолетами которой пользуется штаб Байдена, пояснила представитель штаба.
"Байден ни в какой момент времени не был с этим человеком в тесном контакте", - говорится в заявлении.
По ее словам, заболевший находился более чем в 50 футах (15 метрах) от Байдена и выходил из самолета через другой вход. Кроме того, и на нем, и на Байдене были маски на протяжении всего полета.
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"Учитывая эти факты, врач (бывшего) вице-президента и медицинские советники штаба сказали, что вице-президенту нет необходимости отправляться на карантин", - заключила О'Мэлли-Диллон.
Ранее стало известно, что кандидат демократов в вице-президенты Камала Харрис приостановила поездки до выходных включительно из-за болезни сотрудника авиакомпании и сотрудника предвыборного штаба Харрис, с которыми она могла быть в контакте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСШАКоронавирус COVID-19КоронавирусыДжо БайденВ мире
 
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