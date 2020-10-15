https://ria.ru/20201015/bayden-1580041965.html

В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19

Кандидат демократов в президенты Джо Байден был на одном самолете с заболевшим коронавирусом, но не контактировал с ним, заявила менеджер предвыборного штаба... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T23:33

2020-10-15T23:33

2020-10-15T23:33

сша

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

джо байден

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> был на одном самолете с заболевшим <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, но не контактировал с ним, заявила менеджер предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон.Заболевший был административным работником авиакомпании, самолетами которой пользуется штаб Байдена, пояснила представитель штаба."Байден ни в какой момент времени не был с этим человеком в тесном контакте", - говорится в заявлении.По ее словам, заболевший находился более чем в 50 футах (15 метрах) от Байдена и выходил из самолета через другой вход. Кроме того, и на нем, и на Байдене были маски на протяжении всего полета."Учитывая эти факты, врач (бывшего) вице-президента и медицинские советники штаба сказали, что вице-президенту нет необходимости отправляться на карантин", - заключила О'Мэлли-Диллон.Ранее стало известно, что кандидат демократов в вице-президенты <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a> приостановила поездки до выходных включительно из-за болезни сотрудника авиакомпании и сотрудника предвыборного штаба Харрис, с которыми она могла быть в контакте.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/koronavirus-tramp-1579302832.html

https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579305316.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, в мире