https://ria.ru/20201015/bayden-1579881685.html

Штаб Байдена заявил, что он не встречался с сотрудником Burisma Пожарским

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не проводил встречу с советником руководства украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T08:55

2020-10-15T08:55

2020-10-15T08:55

президентские выборы в сша — 2020

хантер байден

виктор шокин

джо байден

сша

украина

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> не проводил встречу с советником руководства украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, сообщает газета <a href="https://www.politico.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politico</a> со ссылкой на заявление представителя штаба Байдена Эндрю Бейтса.Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Байдена Хантеру</a> от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma."Мы проверили официальное расписание Джо Байдена за тот период, и встречи, о которой утверждает New York Post, никогда не было", - говорится в заявлении Бейтса.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.

https://ria.ru/20201015/trump-1579873192.html

https://ria.ru/20201014/bayden-1579849464.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, виктор шокин, джо байден, сша, украина, в мире