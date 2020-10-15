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Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201015/bayden-1579881685.html
Штаб Байдена заявил, что он не встречался с сотрудником Burisma Пожарским
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не проводил встречу с советником руководства украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T08:55
2020-10-15T08:55
президентские выборы в сша — 2020
хантер байден
виктор шокин
джо байден
сша
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> не проводил встречу с советником руководства украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, сообщает газета <a href="https://www.politico.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politico</a> со ссылкой на заявление представителя штаба Байдена Эндрю Бейтса.Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Байдена Хантеру</a> от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma."Мы проверили официальное расписание Джо Байдена за тот период, и встречи, о которой утверждает New York Post, никогда не было", - говорится в заявлении Бейтса.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
https://ria.ru/20201015/trump-1579873192.html
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хантер байден, виктор шокин, джо байден, сша, украина, в мире

Штаб Байдена заявил, что он не встречался с сотрудником Burisma Пожарским

08:55 15.10.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не проводил встречу с советником руководства украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, сообщает газета Politico со ссылкой на заявление представителя штаба Байдена Эндрю Бейтса.
Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Байдена Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
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"Мы проверили официальное расписание Джо Байдена за тот период, и встречи, о которой утверждает New York Post, никогда не было", - говорится в заявлении Бейтса.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники президента США Дональда Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
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Президентские выборы в США — 2020Хантер БайденВиктор ШокинДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
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