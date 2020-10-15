https://ria.ru/20201015/bank-1579911698.html

ПСБ запустил сервис выдачи наличных по картам "Мир" на кассах магазинов

ПСБ предоставил держателям карт платежной системы "Мир" доступ к сервису выдачи наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:47

2020-10-15T11:47

2020-10-15T11:47

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> предоставил держателям карт платежной системы "Мир" доступ к сервису выдачи наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы, сообщает пресс-служба банка. "Покупатель может получить наличные в магазине, владелец которого заключил договор на эквайринговое обслуживание с ПСБ и настроил на кассе специальную функцию выдачи денег. Выдача наличных происходит одновременно с совершением покупки: клиент получает деньги, а выданная сумма зачисляется владельцу магазина в полном размере и без комиссий. За одну операцию покупатель может получить до 5 тысяч рублей наличными, но не более 15 тысяч рублей в месяц на одну карту", - говорится в пресс-релизе.По словам заместителя директора департамента электронного бизнеса ПСБ Никиты Хомутова, банк одним из первых в России предоставил возможность выдачи наличных на кассах магазинов держателям карт платежной системы "Мир", что позволяет большему количеству потребителей получать удобную услугу, а владельцам магазинов меньше пользоваться инкассацией.Пресс-служба банка напоминает<em>, что с</em>ервис выдачи наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы был запущен ПСБ в июне этого года. Услуга стала востребованной предпринимателями: с момента ее запуска ПСБ подключил к ней более двухсот торговых точек.

https://ria.ru/20201007/stavki-1578715956.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика