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ПСБ запустил сервис выдачи наличных по картам "Мир" на кассах магазинов
ПСБ предоставил держателям карт платежной системы "Мир" доступ к сервису выдачи наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:47
2020-10-15T11:47
банк псб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> предоставил держателям карт платежной системы "Мир" доступ к сервису выдачи наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы, сообщает пресс-служба банка. "Покупатель может получить наличные в магазине, владелец которого заключил договор на эквайринговое обслуживание с ПСБ и настроил на кассе специальную функцию выдачи денег. Выдача наличных происходит одновременно с совершением покупки: клиент получает деньги, а выданная сумма зачисляется владельцу магазина в полном размере и без комиссий. За одну операцию покупатель может получить до 5 тысяч рублей наличными, но не более 15 тысяч рублей в месяц на одну карту", - говорится в пресс-релизе.По словам заместителя директора департамента электронного бизнеса ПСБ Никиты Хомутова, банк одним из первых в России предоставил возможность выдачи наличных на кассах магазинов держателям карт платежной системы "Мир", что позволяет большему количеству потребителей получать удобную услугу, а владельцам магазинов меньше пользоваться инкассацией.Пресс-служба банка напоминает<em>, что с</em>ервис выдачи наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы был запущен ПСБ в июне этого года. Услуга стала востребованной предпринимателями: с момента ее запуска ПСБ подключил к ней более двухсот торговых точек.
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ запустил сервис выдачи наличных по картам "Мир" на кассах магазинов

11:47 15.10.2020
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ПСБ предоставил держателям карт платежной системы "Мир" доступ к сервису выдачи наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы, сообщает пресс-служба банка.
"Покупатель может получить наличные в магазине, владелец которого заключил договор на эквайринговое обслуживание с ПСБ и настроил на кассе специальную функцию выдачи денег. Выдача наличных происходит одновременно с совершением покупки: клиент получает деньги, а выданная сумма зачисляется владельцу магазина в полном размере и без комиссий. За одну операцию покупатель может получить до 5 тысяч рублей наличными, но не более 15 тысяч рублей в месяц на одну карту", - говорится в пресс-релизе.
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По словам заместителя директора департамента электронного бизнеса ПСБ Никиты Хомутова, банк одним из первых в России предоставил возможность выдачи наличных на кассах магазинов держателям карт платежной системы "Мир", что позволяет большему количеству потребителей получать удобную услугу, а владельцам магазинов меньше пользоваться инкассацией.
"Мы считаем, что такая услуга будет востребована, в том числе, в удаленных и небольших населенных пунктах, где снять наличные можно будет рядом с домом, например, в продуктовом магазине, без похода в отделение банка или к платежному терминалу",- отметил Хомутов.
Пресс-служба банка напоминает, что сервис выдачи наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы был запущен ПСБ в июне этого года. Услуга стала востребованной предпринимателями: с момента ее запуска ПСБ подключил к ней более двухсот торговых точек.
 
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Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
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