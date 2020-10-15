https://ria.ru/20201015/bangkok-1579872169.html

В Бангкоке ввели режим ЧП из-за протестов, пишет СМИ

Власти Таиланда объявили о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке на фоне проходящих в последние дни антиправительственных протестов в столице,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T03:30

2020-10-15T03:30

2020-10-15T03:31

протесты

прают чан-оча

бангкок

таиланд

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579872004_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9c63db657778706ba3260a5058d8b996.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a> объявили о введении режима чрезвычайного положения в <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкоке</a> на фоне проходящих в последние дни антиправительственных протестов в столице, сообщает газета <a href="https://www.bangkokpost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bangkok Post</a>.Согласно сообщению издания, чрезвычайное положение в Бангкоке вступило в силу в четверг, протестующие покидают место митинга у Дома правительства.Агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=af" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер </a>сообщает со ссылкой на официальный документ, что власти также запретили собрания групп, состоящих из более чем пяти человек, а также публиковать сообщения и новости, которые могут "вызывать страх и нанести ущерб национальной безопасности". Кроме того, агентство со ссылкой на правозащитников сообщило о задержании двух человек, которых называет лидерами антиправительственных протестов.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места события, что участники антиправительственного протеста в Бангкоке, требующие немедленной отставки премьер-министра генерала <a href="http://ria.ru/person_Prajut_CHan-Ocha/" target="_blank" data-auto="true">Праюта Чан-Оча</a>, преодолели сопротивление небольшой группы ультрамонархистов и сторонников премьера, договорились с полицией и прорвались к ограде территории комплекса зданий Дома правительства.Протест приурочен к годовщине "Студенческой революции", которая 14 октября 1973 года свергла крайне антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.Название головной группы организаторов протеста, "Народная партия", заимствовано из истории Таиланда: так называлась группа военных и гражданских сторонников демократии, которые произвели в королевстве Сиам (ныне Таиланд) в 1932 году бескровную революцию, отменившую абсолютную монархию и провозгласившую Сиам конституционной монархией. Участники массовых протестов оппозиции, происходящих в последние месяцы в Таиланде, требуют отставки правительства, которое считают прямым продолжением военного режима 2014-2019 годов, смены конституции и реформы таиландской монархии, которая, по их словам, "вышла из рамок конституционности". Большую часть протестующих составляют студенты университетов Таиланда, старшеклассники средних школ и участники "краснорубашечных" протестов 2008-2010 годов, принадлежащие к "Объединенному фронту за демократию против диктатуры".

https://ria.ru/20201014/protest-1579848194.html

бангкок

таиланд

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты, прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире