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В Бангкоке ввели режим ЧП из-за протестов, пишет СМИ
Власти Таиланда объявили о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке на фоне проходящих в последние дни антиправительственных протестов в столице,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T03:30
2020-10-15T03:31
протесты
прают чан-оча
бангкок
таиланд
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a> объявили о введении режима чрезвычайного положения в <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкоке</a> на фоне проходящих в последние дни антиправительственных протестов в столице, сообщает газета <a href="https://www.bangkokpost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bangkok Post</a>.Согласно сообщению издания, чрезвычайное положение в Бангкоке вступило в силу в четверг, протестующие покидают место митинга у Дома правительства.Агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=af" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер </a>сообщает со ссылкой на официальный документ, что власти также запретили собрания групп, состоящих из более чем пяти человек, а также публиковать сообщения и новости, которые могут "вызывать страх и нанести ущерб национальной безопасности". Кроме того, агентство со ссылкой на правозащитников сообщило о задержании двух человек, которых называет лидерами антиправительственных протестов.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места события, что участники антиправительственного протеста в Бангкоке, требующие немедленной отставки премьер-министра генерала <a href="http://ria.ru/person_Prajut_CHan-Ocha/" target="_blank" data-auto="true">Праюта Чан-Оча</a>, преодолели сопротивление небольшой группы ультрамонархистов и сторонников премьера, договорились с полицией и прорвались к ограде территории комплекса зданий Дома правительства.Протест приурочен к годовщине "Студенческой революции", которая 14 октября 1973 года свергла крайне антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.Название головной группы организаторов протеста, "Народная партия", заимствовано из истории Таиланда: так называлась группа военных и гражданских сторонников демократии, которые произвели в королевстве Сиам (ныне Таиланд) в 1932 году бескровную революцию, отменившую абсолютную монархию и провозгласившую Сиам конституционной монархией. Участники массовых протестов оппозиции, происходящих в последние месяцы в Таиланде, требуют отставки правительства, которое считают прямым продолжением военного режима 2014-2019 годов, смены конституции и реформы таиландской монархии, которая, по их словам, "вышла из рамок конституционности". Большую часть протестующих составляют студенты университетов Таиланда, старшеклассники средних школ и участники "краснорубашечных" протестов 2008-2010 годов, принадлежащие к "Объединенному фронту за демократию против диктатуры".
https://ria.ru/20201014/protest-1579848194.html
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протесты, прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире

В Бангкоке ввели режим ЧП из-за протестов, пишет СМИ

03:30 15.10.2020 (обновлено: 03:31 15.10.2020)
 
© AFP 2020 / LILLIAN SUWANRUMPHAМарш протестующих в Бангкоке
Марш протестующих в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AFP 2020 / LILLIAN SUWANRUMPHA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Власти Таиланда объявили о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке на фоне проходящих в последние дни антиправительственных протестов в столице, сообщает газета Bangkok Post.
Согласно сообщению издания, чрезвычайное положение в Бангкоке вступило в силу в четверг, протестующие покидают место митинга у Дома правительства.
Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на официальный документ, что власти также запретили собрания групп, состоящих из более чем пяти человек, а также публиковать сообщения и новости, которые могут "вызывать страх и нанести ущерб национальной безопасности". Кроме того, агентство со ссылкой на правозащитников сообщило о задержании двух человек, которых называет лидерами антиправительственных протестов.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места события, что участники антиправительственного протеста в Бангкоке, требующие немедленной отставки премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, преодолели сопротивление небольшой группы ультрамонархистов и сторонников премьера, договорились с полицией и прорвались к ограде территории комплекса зданий Дома правительства.
Протест приурочен к годовщине "Студенческой революции", которая 14 октября 1973 года свергла крайне антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.
Протесты в Таиланде. Демонстранты прорвались к Дому правительства в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 20:34
В Таиланде протестующие прорвались к Дому правительства
Название головной группы организаторов протеста, "Народная партия", заимствовано из истории Таиланда: так называлась группа военных и гражданских сторонников демократии, которые произвели в королевстве Сиам (ныне Таиланд) в 1932 году бескровную революцию, отменившую абсолютную монархию и провозгласившую Сиам конституционной монархией. Участники массовых протестов оппозиции, происходящих в последние месяцы в Таиланде, требуют отставки правительства, которое считают прямым продолжением военного режима 2014-2019 годов, смены конституции и реформы таиландской монархии, которая, по их словам, "вышла из рамок конституционности". Большую часть протестующих составляют студенты университетов Таиланда, старшеклассники средних школ и участники "краснорубашечных" протестов 2008-2010 годов, принадлежащие к "Объединенному фронту за демократию против диктатуры".
 
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протестыПрают Чан-ОчаБангкокТаиландВ мире
 
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