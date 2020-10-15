https://ria.ru/20201015/bangkok-1579872169.html
В Бангкоке ввели режим ЧП из-за протестов, пишет СМИ
Власти Таиланда объявили о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке на фоне проходящих в последние дни антиправительственных протестов в столице,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T03:30
2020-10-15T03:30
2020-10-15T03:31
протесты
прают чан-оча
бангкок
таиланд
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a> объявили о введении режима чрезвычайного положения в <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкоке</a> на фоне проходящих в последние дни антиправительственных протестов в столице, сообщает газета <a href="https://www.bangkokpost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bangkok Post</a>.Согласно сообщению издания, чрезвычайное положение в Бангкоке вступило в силу в четверг, протестующие покидают место митинга у Дома правительства.Агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=af" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер </a>сообщает со ссылкой на официальный документ, что власти также запретили собрания групп, состоящих из более чем пяти человек, а также публиковать сообщения и новости, которые могут "вызывать страх и нанести ущерб национальной безопасности". Кроме того, агентство со ссылкой на правозащитников сообщило о задержании двух человек, которых называет лидерами антиправительственных протестов.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места события, что участники антиправительственного протеста в Бангкоке, требующие немедленной отставки премьер-министра генерала <a href="http://ria.ru/person_Prajut_CHan-Ocha/" target="_blank" data-auto="true">Праюта Чан-Оча</a>, преодолели сопротивление небольшой группы ультрамонархистов и сторонников премьера, договорились с полицией и прорвались к ограде территории комплекса зданий Дома правительства.Протест приурочен к годовщине "Студенческой революции", которая 14 октября 1973 года свергла крайне антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.Название головной группы организаторов протеста, "Народная партия", заимствовано из истории Таиланда: так называлась группа военных и гражданских сторонников демократии, которые произвели в королевстве Сиам (ныне Таиланд) в 1932 году бескровную революцию, отменившую абсолютную монархию и провозгласившую Сиам конституционной монархией. Участники массовых протестов оппозиции, происходящих в последние месяцы в Таиланде, требуют отставки правительства, которое считают прямым продолжением военного режима 2014-2019 годов, смены конституции и реформы таиландской монархии, которая, по их словам, "вышла из рамок конституционности". Большую часть протестующих составляют студенты университетов Таиланда, старшеклассники средних школ и участники "краснорубашечных" протестов 2008-2010 годов, принадлежащие к "Объединенному фронту за демократию против диктатуры".
https://ria.ru/20201014/protest-1579848194.html
бангкок
таиланд
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты, прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Власти Таиланда
объявили о введении режима чрезвычайного положения в Бангкоке
на фоне проходящих в последние дни антиправительственных протестов в столице, сообщает газета Bangkok Post
.
Согласно сообщению издания, чрезвычайное положение в Бангкоке вступило в силу в четверг, протестующие покидают место митинга у Дома правительства.
Агентство Рейтер
сообщает со ссылкой на официальный документ, что власти также запретили собрания групп, состоящих из более чем пяти человек, а также публиковать сообщения и новости, которые могут "вызывать страх и нанести ущерб национальной безопасности". Кроме того, агентство со ссылкой на правозащитников сообщило о задержании двух человек, которых называет лидерами антиправительственных протестов.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места события, что участники антиправительственного протеста в Бангкоке, требующие немедленной отставки премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча
, преодолели сопротивление небольшой группы ультрамонархистов и сторонников премьера, договорились с полицией и прорвались к ограде территории комплекса зданий Дома правительства.
Протест приурочен к годовщине "Студенческой революции", которая 14 октября 1973 года свергла крайне антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.
Название головной группы организаторов протеста, "Народная партия", заимствовано из истории Таиланда: так называлась группа военных и гражданских сторонников демократии, которые произвели в королевстве Сиам (ныне Таиланд) в 1932 году бескровную революцию, отменившую абсолютную монархию и провозгласившую Сиам конституционной монархией. Участники массовых протестов оппозиции, происходящих в последние месяцы в Таиланде, требуют отставки правительства, которое считают прямым продолжением военного режима 2014-2019 годов, смены конституции и реформы таиландской монархии, которая, по их словам, "вышла из рамок конституционности". Большую часть протестующих составляют студенты университетов Таиланда, старшеклассники средних школ и участники "краснорубашечных" протестов 2008-2010 годов, принадлежащие к "Объединенному фронту за демократию против диктатуры".