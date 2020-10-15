https://ria.ru/20201015/aviakatastrofa-1579872726.html

В Приморье расследуют одну из самых загадочных авиакатастроф 1945 года

Бойцы приморского поискового объединения "АвиаПоиск" начали расследование инцидента, произошедшего в 1945 году во время войны с Японией, когда транспортный... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T04:08

2020-10-15T04:08

2020-10-15T09:21

дальний восток

гирин

вторая мировая война (1939-1945)

владивосток

япония

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Бойцы приморского поискового объединения "АвиаПоиск" начали расследование инцидента, произошедшего в 1945 году во время войны с <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японией</a>, когда транспортный самолет Ли-2 пропал без вести, сообщает организация."Бойцы "АвиаПоиска" взялись расследовать, пожалуй, одну из самых загадочных авиакатастроф, произошедших в августе 1945 года во время войны с Японией. По имеющейся информации, транспортный самолет Ли-2 из состава 281-го отдельного транспортного авиаполка 9-й Воздушной армии при выполнении боевого задания, высадив десант в <a href="http://ria.ru/location_Jilin_2/" target="_blank" data-auto="true">Гирине</a> 21 августа 1945 года, пропал без вести, не возвратившись на аэродром "Мучная" (Черниговка)", - говорится в сообщении.Со слов жителей села Горный Хутор, останки погибших были найдены случайно в 1946 году, после чего их доставили на телеге в село и захоронили на окраине. При этом, как следует из данных Центрального архива Минобороны, в тот период в составе 281-го авиаполка погибли девять человек, составляющие один экипаж. Сейчас специалисты задаются вопросами, почему в экипаже Ли-2 было девять человек вместо шести, почему останки авиаторов привезли в колхоз и захоронили без участия военной аварийной комиссии, не сообщив в полк.Кроме того, по официальным документам, указанные девять человек числятся не вернувшимися с боевого задания, а не захороненными. При наличии могилы некоторые члены экипажа по состоянию на 1950 и 1962 годы продолжают считаться не вернувшимися с боевого задания и пропавшими без вести. Поисковикам также предстоит установить, почему в архиве решили, что на горе Лысой разбился именно Ли-2 281-го авиаполка, - конкретных данных по типу и номерам обнаруженного самолета в архиве Минобороны нет."АвиаПоиск" уже более 10 лет занимается поиском погибших и пропавших без вести военных летчиков на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>. Отряд нашел обломки десятков крылатых машин, большинство из которых состояли на вооружении морской авиации Тихоокеанского флота.

https://ria.ru/20200403/1569519765.html

https://ria.ru/20200120/1563627564.html

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дальний восток

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владивосток

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, гирин, вторая мировая война (1939-1945), владивосток, япония, происшествия