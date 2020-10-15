Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201015/aviakatastrofa-1579872726.html
В Приморье расследуют одну из самых загадочных авиакатастроф 1945 года
Бойцы приморского поискового объединения "АвиаПоиск" начали расследование инцидента, произошедшего в 1945 году во время войны с Японией, когда транспортный... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T04:08
2020-10-15T09:21
дальний восток
гирин
вторая мировая война (1939-1945)
владивосток
япония
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579883732_0:145:1400:933_1400x0_80_0_0_c785600a33dc1d440895298fa5fd04ec.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Бойцы приморского поискового объединения "АвиаПоиск" начали расследование инцидента, произошедшего в 1945 году во время войны с <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японией</a>, когда транспортный самолет Ли-2 пропал без вести, сообщает организация."Бойцы "АвиаПоиска" взялись расследовать, пожалуй, одну из самых загадочных авиакатастроф, произошедших в августе 1945 года во время войны с Японией. По имеющейся информации, транспортный самолет Ли-2 из состава 281-го отдельного транспортного авиаполка 9-й Воздушной армии при выполнении боевого задания, высадив десант в <a href="http://ria.ru/location_Jilin_2/" target="_blank" data-auto="true">Гирине</a> 21 августа 1945 года, пропал без вести, не возвратившись на аэродром "Мучная" (Черниговка)", - говорится в сообщении.Со слов жителей села Горный Хутор, останки погибших были найдены случайно в 1946 году, после чего их доставили на телеге в село и захоронили на окраине. При этом, как следует из данных Центрального архива Минобороны, в тот период в составе 281-го авиаполка погибли девять человек, составляющие один экипаж. Сейчас специалисты задаются вопросами, почему в экипаже Ли-2 было девять человек вместо шести, почему останки авиаторов привезли в колхоз и захоронили без участия военной аварийной комиссии, не сообщив в полк.Кроме того, по официальным документам, указанные девять человек числятся не вернувшимися с боевого задания, а не захороненными. При наличии могилы некоторые члены экипажа по состоянию на 1950 и 1962 годы продолжают считаться не вернувшимися с боевого задания и пропавшими без вести. Поисковикам также предстоит установить, почему в архиве решили, что на горе Лысой разбился именно Ли-2 281-го авиаполка, - конкретных данных по типу и номерам обнаруженного самолета в архиве Минобороны нет."АвиаПоиск" уже более 10 лет занимается поиском погибших и пропавших без вести военных летчиков на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>. Отряд нашел обломки десятков крылатых машин, большинство из которых состояли на вооружении морской авиации Тихоокеанского флота.
https://ria.ru/20200403/1569519765.html
https://ria.ru/20200120/1563627564.html
1
дальний восток
гирин
владивосток
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579883732_82:0:1326:933_1400x0_80_0_0_7df54bcfb7549c2563163bcaf5830ee0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальний восток, гирин, вторая мировая война (1939-1945), владивосток, япония, происшествия

В Приморье расследуют одну из самых загадочных авиакатастроф 1945 года

04:08 15.10.2020 (обновлено: 09:21 15.10.2020)
 
CC BY 2.0 / Rob Schleiffert / Li-2 Самолет Ли-2
Самолет Ли-2 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
CC BY 2.0 / Rob Schleiffert / Li-2
Самолет Ли-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Бойцы приморского поискового объединения "АвиаПоиск" начали расследование инцидента, произошедшего в 1945 году во время войны с Японией, когда транспортный самолет Ли-2 пропал без вести, сообщает организация.
"Бойцы "АвиаПоиска" взялись расследовать, пожалуй, одну из самых загадочных авиакатастроф, произошедших в августе 1945 года во время войны с Японией. По имеющейся информации, транспортный самолет Ли-2 из состава 281-го отдельного транспортного авиаполка 9-й Воздушной армии при выполнении боевого задания, высадив десант в Гирине 21 августа 1945 года, пропал без вести, не возвратившись на аэродром "Мучная" (Черниговка)", - говорится в сообщении.
Штурмовик-бомбардировщик Ил-2 - РИА Новости, 1920, 03.04.2020
3 апреля, 07:31
Под Хабаровском нашли разбившийся в 1943 году советский штурмовик
Со слов жителей села Горный Хутор, останки погибших были найдены случайно в 1946 году, после чего их доставили на телеге в село и захоронили на окраине. При этом, как следует из данных Центрального архива Минобороны, в тот период в составе 281-го авиаполка погибли девять человек, составляющие один экипаж. Сейчас специалисты задаются вопросами, почему в экипаже Ли-2 было девять человек вместо шести, почему останки авиаторов привезли в колхоз и захоронили без участия военной аварийной комиссии, не сообщив в полк.
Кроме того, по официальным документам, указанные девять человек числятся не вернувшимися с боевого задания, а не захороненными. При наличии могилы некоторые члены экипажа по состоянию на 1950 и 1962 годы продолжают считаться не вернувшимися с боевого задания и пропавшими без вести. Поисковикам также предстоит установить, почему в архиве решили, что на горе Лысой разбился именно Ли-2 281-го авиаполка, - конкретных данных по типу и номерам обнаруженного самолета в архиве Минобороны нет.
"Необходимо провести полевые работы на месте падения самолета, чтобы найти номера и личные вещи, затем изъять останки из неучтенной и ничем не обозначенной на местности старой могилы экипажа на пустыре за селом, и с почестями дохоронить их в существующем паспортизированном воинском захоронении в Горном Хуторе", - отмечают поисковики.
"АвиаПоиск" уже более 10 лет занимается поиском погибших и пропавших без вести военных летчиков на Дальнем Востоке. Отряд нашел обломки десятков крылатых машин, большинство из которых состояли на вооружении морской авиации Тихоокеанского флота.
Поисковики - РИА Новости, 1920, 20.01.2020
20 января, 13:13
Поисковики проведут работы в местах массовой гибели граждан в ВОВ
 
Обсудить1
Дальний ВостокГиринВторая мировая война (1939-1945)ВладивостокЯпонияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41Сотрудник "Беларуськалия" приковал себя цепью в шахте в качестве протеста
09:37Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального
09:36Названа новая опасность COVID-19
09:30Колонна машин силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии
09:25Раскрыты характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты
09:22На Украине оценили возможность закупки российской вакцины от коронавируса
09:21СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
09:21Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане
09:21Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
09:18МИД Карабаха заявил, что Азербайджан торпедирует мирные инициативы
09:17Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
09:11Facebook закрыл доступ к странице новозеландской партии перед выборами
09:10В Карабахе обвинили Азербайджан в расширении географии конфликта
09:05В Москве еще 1953 человека выздоровели после COVID-19
09:03Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19
09:03Вирусолог рассказал о важности конкуренции среди вакцин от COVID-19
09:00Борьба с раком и COVID-19: ученые делают ставку на стволовые клетки
08:56Жителя ХМАО приговорили к 20 годам колонии за убийство трехлетней дочери
08:55Штаб Байдена заявил, что он не встречался с сотрудником Burisma Пожарским
08:53Алиев призвал Минскую группу ОБСЕ по Карабаху оставаться нейтральной
Лента новостейМолния