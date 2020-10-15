В Приморье расследуют одну из самых загадочных авиакатастроф 1945 года
04:08 15.10.2020 (обновлено: 09:21 15.10.2020)
Самолет Ли-2. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Бойцы приморского поискового объединения "АвиаПоиск" начали расследование инцидента, произошедшего в 1945 году во время войны с Японией, когда транспортный самолет Ли-2 пропал без вести, сообщает организация.
"Бойцы "АвиаПоиска" взялись расследовать, пожалуй, одну из самых загадочных авиакатастроф, произошедших в августе 1945 года во время войны с Японией. По имеющейся информации, транспортный самолет Ли-2 из состава 281-го отдельного транспортного авиаполка 9-й Воздушной армии при выполнении боевого задания, высадив десант в Гирине 21 августа 1945 года, пропал без вести, не возвратившись на аэродром "Мучная" (Черниговка)", - говорится в сообщении.
Со слов жителей села Горный Хутор, останки погибших были найдены случайно в 1946 году, после чего их доставили на телеге в село и захоронили на окраине. При этом, как следует из данных Центрального архива Минобороны, в тот период в составе 281-го авиаполка погибли девять человек, составляющие один экипаж. Сейчас специалисты задаются вопросами, почему в экипаже Ли-2 было девять человек вместо шести, почему останки авиаторов привезли в колхоз и захоронили без участия военной аварийной комиссии, не сообщив в полк.
Кроме того, по официальным документам, указанные девять человек числятся не вернувшимися с боевого задания, а не захороненными. При наличии могилы некоторые члены экипажа по состоянию на 1950 и 1962 годы продолжают считаться не вернувшимися с боевого задания и пропавшими без вести. Поисковикам также предстоит установить, почему в архиве решили, что на горе Лысой разбился именно Ли-2 281-го авиаполка, - конкретных данных по типу и номерам обнаруженного самолета в архиве Минобороны нет.
"Необходимо провести полевые работы на месте падения самолета, чтобы найти номера и личные вещи, затем изъять останки из неучтенной и ничем не обозначенной на местности старой могилы экипажа на пустыре за селом, и с почестями дохоронить их в существующем паспортизированном воинском захоронении в Горном Хуторе", - отмечают поисковики.
"АвиаПоиск" уже более 10 лет занимается поиском погибших и пропавших без вести военных летчиков на Дальнем Востоке. Отряд нашел обломки десятков крылатых машин, большинство из которых состояли на вооружении морской авиации Тихоокеанского флота.