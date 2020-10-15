https://ria.ru/20201015/arktika-1579946987.html

В Арктике зафиксировано беспрецедентное за последние 3000 лет потепление

Американские и канадские ученые восстановили по донным отложениям арктического озера в Канаде историю климатических изменений. Оказалось, что в Северной... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:27

2020-10-15T14:27

2020-10-15T15:21

риа наука

климат

земля - риа наука

арктика

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гренландия

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Американские и канадские ученые восстановили по донным отложениям арктического озера в <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a> историю климатических изменений. Оказалось, что в <a href="http://ria.ru/location_severnaya-atlantika/" target="_blank" data-auto="true">Северной Атлантике</a> за три последних тысячелетия никогда не было так тепло, как сейчас. Результаты исследования <a href="https://www.pnas.org/content/early/2020/10/06/2014166117/tab-article-info" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Климатологи из Массачусетского университета в Амхерсте и Университета <a href="http://ria.ru/location_Quebec_2/" target="_blank" data-auto="true">Квебека</a> изучили толщу осадочных отложений на дне озера Саут-Соутут, расположенного на острове Элсмир в канадской Арктике.Идеально сохранившиеся "годовые слои" этого озера содержат минералы титана, высвободившиеся при многовековом выветривании горных пород. Измеряя концентрацию титана в слоях, ученые определили ежегодные относительные изменения температуры и атмосферного давления в регионе. Температура поверхности океана в Северной Атлантике подвержена циклическим изменениям. С этим климатическим явлением, известным как Атлантическое мультидекадное колебание (АМК), связаны многие климатические потрясения в <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америке</a> — засухи и ураганы. При этом точную продолжительность циклов АМК ученые до сих пор не знали, так как инструментальные наблюдения начали всего 160 лет назад, а длительность одного цикла составляет не менее 60 лет.Когда над Северной Атлантикой низкие температуры, пониженное атмосферное давление наблюдается на большей части канадской Арктики и в <a href="http://ria.ru/location_Greenland/" target="_blank" data-auto="true">Гренландии</a>, и наоборот. При этом при низких температурах снег тает медленнее, концентрации титана в отложениях выше, а пониженные содержания титана указывают на более теплые годы."Анализируя эти устойчивые связи, мы смогли понять, как менялась температура поверхности <a href="http://ria.ru/location_Atlanticheskijj_okean_2/" target="_blank" data-auto="true">Атлантического океана</a> за последние 2,9 тысячи лет — это самая полная запись на сегодняшний день", — приводятся в пресс-релизе Массачусетского университета слова первого автора статьи Франсуа Лапуанта (Francois Lapointe) из Центра исследования климатических систем."Наше исследование позволит климатологам лучше понять механизмы, лежащие в основе долгосрочных изменений в поведении Атлантического океана", — добавляет еще один автор Пьер Франкус (Pierre Francus) из Национального научно-исследовательского института INRS Университета Квебека.Самые низкие температуры ученые зафиксировали в интервале между 1400 и 1600 годами нашей эры — это время историки называют малым ледниковым периодом, а самые высокие значения приходятся на последние десять лет.Исследователи сообщают, что их результаты хорошо коррелируют с другими независимыми данными, полученными по донным отложениям в Атлантическом океане в районе <a href="http://ria.ru/location_Iceland/" target="_blank" data-auto="true">Исландии</a> и у берегов <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a>, что подтверждает надежность выбранного критерия оценки температур.Потепление в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> сейчас происходит в два или три раза быстрее, чем на остальной планете. Возможно, считают авторы, это связано с наложением на общий тренд глобального увеличения температур теплой фазы АМК."В последнее время летом в этом регионе преобладает высокое атмосферное давление — ясное небо и температуры, достигающие 20 градусов Цельсия, сохраняются в течение многих дней или даже недель подряд. Это оказало необратимое воздействие на снежный покров, ледники и вечную мерзлоту", — отмечает Лапуант.По данным исследования, поверхностные воды Атлантического океана стали аномально теплыми примерно с 1995 года. В 2019 году ледяной щит Гренландии потерял более 500 миллиардов тонн массы, что стало рекордом, и это было связано с беспрецедентно устойчивым высоким атмосферным давлением. По мнению авторов, если в ближайшие год-два АМК не сместится в сторону более прохладной фазы, следующим летом можно ожидать еще более интенсивного таяния ледяного покрова канадской Арктики и Гренландии, что грозит дальнейшим подъемом уровня Мирового океана и другими неприятными экологическими последствиями.

https://ria.ru/20200507/1571064550.html

https://ria.ru/20200506/1571006932.html

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канада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

климат, земля - риа наука, арктика, канада, гренландия