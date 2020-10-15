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https://ria.ru/20201015/amazfit-1579938526.html
Браслет Amazfit Band 5 с функцией пульсоксиметра показали в России
Компания Huami представила на российском рынке фитнес-браслет Amazfit Band 5, который очень напоминает родственный ему Xiaomi Mi Band 5. Гаджет уже доступен в... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:38
2020-10-15T15:39
риа наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Компания Huami представила на российском рынке фитнес-браслет Amazfit Band 5, который очень напоминает родственный ему Xiaomi Mi Band 5. Гаджет уже доступен в фирменном магазине Amazfit на Tmall.Браслет внешне напоминает все тот же Xiaomi Mi Band 5, представленный в июне 2020 года. Но устройство имеет ряд отличий от "брата", производимого Huami.Главное из них — наличие голосового помощника Amazon Alexa, которым можно пользоваться напрямую с браслета. Ассистент поддерживает русский язык и способен искать информацию в Сети, устанавливать будильники и таймеры, создавать списки дел и управлять совместимыми гаджетами в системе умного дома. Ответы Band 5 выводит на экран.В фитнес-браслете используется аналогичный Mi Band 5 цветной AMOLED-дисплей. На нем, например, читать сообщения из мессенджеров. С экрана возможно управлять воспроизведением музыки или камерой подключенного смартфона. Но в Band 5 нет чипа NFC для бесконтактной оплаты, а вот глобальная версия Xiaomi Mi Band 5 такую опцию имеет.Поработали в Amazfit Band 5 и над функциями, направленными на отслеживание состояния здоровья пользователя. К ставшему привычному датчика пульса, в устройство добавили и возможность измерения уровня насыщения крови кислородом OxygenBeats. Последний работает довольно точно, на одном уровне с бытовыми пульсоксиметрами. Разумеется, есть и спортивные режимы, включая плавание.Устройство наблюдает за сном пользователя, отслеживать женское здоровье, проводить стресс-мониторинг и предлагать дыхательные упражнения. Amazfit Band 5 способен проработать на одном заряде до 15 дней при обычном использовании и 25 дней в режиме энергосбережения. Здесь использован совместимый с Xiaomi магнитный крэдл для подзарядки, который позволяет не доставать из силиконового браслета само устройство.Для россиян Amazfit Band 5 оценили в 3990 рублей при покупке в онлайн-магазине.
https://ria.ru/20200925/oksimetr-apple-watch-1577751550.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
60
xiaomi inc, гаджеты, технологии

Браслет Amazfit Band 5 с функцией пульсоксиметра показали в России

13:38 15.10.2020 (обновлено: 15:39 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовФитнес-браслет Amazfit Band 5
Фитнес-браслет Amazfit Band 5 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Компания Huami представила на российском рынке фитнес-браслет Amazfit Band 5, который очень напоминает родственный ему Xiaomi Mi Band 5. Гаджет уже доступен в фирменном магазине Amazfit на Tmall.
Браслет внешне напоминает все тот же Xiaomi Mi Band 5, представленный в июне 2020 года. Но устройство имеет ряд отличий от "брата", производимого Huami.
Главное из них — наличие голосового помощника Amazon Alexa, которым можно пользоваться напрямую с браслета. Ассистент поддерживает русский язык и способен искать информацию в Сети, устанавливать будильники и таймеры, создавать списки дел и управлять совместимыми гаджетами в системе умного дома. Ответы Band 5 выводит на экран.
В фитнес-браслете используется аналогичный Mi Band 5 цветной AMOLED-дисплей. На нем, например, читать сообщения из мессенджеров. С экрана возможно управлять воспроизведением музыки или камерой подключенного смартфона. Но в Band 5 нет чипа NFC для бесконтактной оплаты, а вот глобальная версия Xiaomi Mi Band 5 такую опцию имеет.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Amazfit Band 5 подключается к смартфону с помощью Bluetooth и приложения Zepp

Фитнес-браслет Amazfit Band 5
1 из 4

Amazfit Band 5 подключается к смартфону с помощью Bluetooth и приложения Zepp

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Фитнес-браслет способен измерять пульс и уровень насыщения кислородом крови

Фитнес-браслет Amazfit Band 5
2 из 4

Фитнес-браслет способен измерять пульс и уровень насыщения кислородом крови

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

За отслеживание состояния организма отвечают датчики на задней стороне устройства

Фитнес-браслет Amazfit Band 5
3 из 4

За отслеживание состояния организма отвечают датчики на задней стороне устройства

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Цветной экран Amazfit Band 5 неплохо читается под солнечными лучами

Фитнес-браслет Amazfit Band 5
4 из 4

Цветной экран Amazfit Band 5 неплохо читается под солнечными лучами

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 4

Amazfit Band 5 подключается к смартфону с помощью Bluetooth и приложения Zepp

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 4

Фитнес-браслет способен измерять пульс и уровень насыщения кислородом крови

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 4

За отслеживание состояния организма отвечают датчики на задней стороне устройства

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 4

Цветной экран Amazfit Band 5 неплохо читается под солнечными лучами

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Поработали в Amazfit Band 5 и над функциями, направленными на отслеживание состояния здоровья пользователя. К ставшему привычному датчика пульса, в устройство добавили и возможность измерения уровня насыщения крови кислородом OxygenBeats. Последний работает довольно точно, на одном уровне с бытовыми пульсоксиметрами. Разумеется, есть и спортивные режимы, включая плавание.
Устройство наблюдает за сном пользователя, отслеживать женское здоровье, проводить стресс-мониторинг и предлагать дыхательные упражнения.
Новые часы Apple Watch Series 4 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 11:23РИА Наука
Точность пульсоксиметра в новых часах Apple Watch подвергли сомнению
Amazfit Band 5 способен проработать на одном заряде до 15 дней при обычном использовании и 25 дней в режиме энергосбережения. Здесь использован совместимый с Xiaomi магнитный крэдл для подзарядки, который позволяет не доставать из силиконового браслета само устройство.
Для россиян Amazfit Band 5 оценили в 3990 рублей при покупке в онлайн-магазине.
 
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РИА НаукаXiaomi IncгаджетыТехнологии
 
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