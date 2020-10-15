https://ria.ru/20201015/amazfit-1579938526.html

Браслет Amazfit Band 5 с функцией пульсоксиметра показали в России

Компания Huami представила на российском рынке фитнес-браслет Amazfit Band 5, который очень напоминает родственный ему Xiaomi Mi Band 5. Гаджет уже доступен в... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:38

2020-10-15T13:38

2020-10-15T15:39

риа наука

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Компания Huami представила на российском рынке фитнес-браслет Amazfit Band 5, который очень напоминает родственный ему Xiaomi Mi Band 5. Гаджет уже доступен в фирменном магазине Amazfit на Tmall.Браслет внешне напоминает все тот же Xiaomi Mi Band 5, представленный в июне 2020 года. Но устройство имеет ряд отличий от "брата", производимого Huami.Главное из них — наличие голосового помощника Amazon Alexa, которым можно пользоваться напрямую с браслета. Ассистент поддерживает русский язык и способен искать информацию в Сети, устанавливать будильники и таймеры, создавать списки дел и управлять совместимыми гаджетами в системе умного дома. Ответы Band 5 выводит на экран.В фитнес-браслете используется аналогичный Mi Band 5 цветной AMOLED-дисплей. На нем, например, читать сообщения из мессенджеров. С экрана возможно управлять воспроизведением музыки или камерой подключенного смартфона. Но в Band 5 нет чипа NFC для бесконтактной оплаты, а вот глобальная версия Xiaomi Mi Band 5 такую опцию имеет.Поработали в Amazfit Band 5 и над функциями, направленными на отслеживание состояния здоровья пользователя. К ставшему привычному датчика пульса, в устройство добавили и возможность измерения уровня насыщения крови кислородом OxygenBeats. Последний работает довольно точно, на одном уровне с бытовыми пульсоксиметрами. Разумеется, есть и спортивные режимы, включая плавание.Устройство наблюдает за сном пользователя, отслеживать женское здоровье, проводить стресс-мониторинг и предлагать дыхательные упражнения. Amazfit Band 5 способен проработать на одном заряде до 15 дней при обычном использовании и 25 дней в режиме энергосбережения. Здесь использован совместимый с Xiaomi магнитный крэдл для подзарядки, который позволяет не доставать из силиконового браслета само устройство.Для россиян Amazfit Band 5 оценили в 3990 рублей при покупке в онлайн-магазине.

https://ria.ru/20200925/oksimetr-apple-watch-1577751550.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, гаджеты, технологии