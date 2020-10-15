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ВТБ Капитал Инвестиции за 9 месяцев увеличил объем активов в 1,5 раза
ВТБ Капитал Инвестиции за первые 9 месяцев текущего года увеличил совокупный объем клиентских активов на 49,4% - до 2,92 триллиона рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:25
2020-10-15T13:25
втб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> Капитал Инвестиции за первые 9 месяцев текущего года увеличил совокупный объем клиентских активов на 49,4% - до 2,92 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.Активы физических лиц выросли более чем на 60% с начала года, юридических – более чем на 39%. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции увеличилось в полтора раза и превысило 1 миллион.Суммарный торговый оборот розничного брокера за 9 месяцев 2020 года составил более 14 триллионов рублей, что в 1.8 раза выше аналогичного показателя за весь 2019 год. Клиенты розничного брокера приняли участие в 514 размещениях за 2020 год."Высокую динамику бизнесу обеспечил курс на цифровую трансформацию и постоянное развитие собственной линейки продуктов. Особый фокус делается на развитие мобильного инвестиционного приложения – ВТБ Мои Инвестиции, которое два года подряд признается лучшим в Рунете в сфере инвестиций (премия <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_associacija_ehlektronnykh_kommunikacijj/" target="_blank" data-auto="true">РАЭК</a>). По итогам 2019 года оно также стало лучшим приложением брокерской компании по версии Investfunds Awards. Аудитория сервиса стремительно растет. Ежемесячный оборот сделок, совершаемых в приложении, в сентябре превысил 1 триллион рублей", — отметили в ВТБ.По данным <a href="http://ria.ru/organization_EHkspert_RA/" target="_blank" data-auto="true">Эксперт РА</a>, компании бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции в 2020 году вышли на первое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний России. На данный момент запущено 9 биржевых фондов. Всего ВТБ Капитал Инвестиции предлагает клиентам инвестиции почти в 60 ПИФ."Мы верим в то, что в дальнейшем интерес населения к инвестициям будет только расти и в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи, и работаем над тем, чтобы обеспечить простой клиентский путь и удобный надежный сервис", — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.
https://realty.ria.ru/20201012/ipoteka-1579427520.html
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ Капитал Инвестиции за 9 месяцев увеличил объем активов в 1,5 раза

13:25 15.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции за первые 9 месяцев текущего года увеличил совокупный объем клиентских активов на 49,4% - до 2,92 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
Активы физических лиц выросли более чем на 60% с начала года, юридических – более чем на 39%. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции увеличилось в полтора раза и превысило 1 миллион.
Суммарный торговый оборот розничного брокера за 9 месяцев 2020 года составил более 14 триллионов рублей, что в 1.8 раза выше аналогичного показателя за весь 2019 год. Клиенты розничного брокера приняли участие в 514 размещениях за 2020 год.
"Высокую динамику бизнесу обеспечил курс на цифровую трансформацию и постоянное развитие собственной линейки продуктов. Особый фокус делается на развитие мобильного инвестиционного приложения – ВТБ Мои Инвестиции, которое два года подряд признается лучшим в Рунете в сфере инвестиций (премия РАЭК). По итогам 2019 года оно также стало лучшим приложением брокерской компании по версии Investfunds Awards. Аудитория сервиса стремительно растет. Ежемесячный оборот сделок, совершаемых в приложении, в сентябре превысил 1 триллион рублей", — отметили в ВТБ.
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По данным Эксперт РА, компании бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции в 2020 году вышли на первое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний России. На данный момент запущено 9 биржевых фондов. Всего ВТБ Капитал Инвестиции предлагает клиентам инвестиции почти в 60 ПИФ.
"Мы верим в то, что в дальнейшем интерес населения к инвестициям будет только расти и в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи, и работаем над тем, чтобы обеспечить простой клиентский путь и удобный надежный сервис", — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.
 
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ВТБНовости компаний - Экономика
 
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