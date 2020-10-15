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В аэропорту Лос-Анджелеса снова заметили мужчину с реактивным ранцем
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Неизвестного с реактивным ранцем вновь заметили в аэропорту Лос-Анджелеса, члены экипажа самолета China Airlines сообщили, что... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:21
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Неизвестного с реактивным ранцем вновь заметили в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a>, члены экипажа самолета China Airlines сообщили, что видели мужчину на высоте шести тысяч футов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (FAA).Впервые мужчину заметили в аэропорту в начале сентября: пилот компании <a href="http://ria.ru/organization_American_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">American Airlines</a> сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем."Члены экипажа China Airlines сообщили, что видели кого-то в реактивном ранце на высоте около 6000 футов (1,8 тысячи метров - ред.) примерно в семи милях к северо-западу от международного аэропорта Лос-Анджелеса", - приводит телеканал заявление <a href="http://ria.ru/organization_FAA/" target="_blank" data-auto="true">FAA</a>.Управление уведомило местные правоохранительные органы, они расследует сообщение."<a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> находится в контакте с FAA и расследует многочисленные сообщения о том, что, по словам свидетелей, выглядело как человек с реактивным ранцем возле аэропорта Лос-Анджелеса", - заявила представитель ФБР Лора Эймиллер.
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туризм, новости - туризм, фбр, faa, american airlines, лос-анджелес, сша, в мире

В аэропорту Лос-Анджелеса снова заметили мужчину с реактивным ранцем

15:21 15.10.2020 (обновлено: 15:31 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "ИрАэро"
Самолет авиакомпании ИрАэро - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Неизвестного с реактивным ранцем вновь заметили в аэропорту Лос-Анджелеса, члены экипажа самолета China Airlines сообщили, что видели мужчину на высоте шести тысяч футов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Впервые мужчину заметили в аэропорту в начале сентября: пилот компании American Airlines сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем.
"Члены экипажа China Airlines сообщили, что видели кого-то в реактивном ранце на высоте около 6000 футов (1,8 тысячи метров - ред.) примерно в семи милях к северо-западу от международного аэропорта Лос-Анджелеса", - приводит телеканал заявление FAA.
Управление уведомило местные правоохранительные органы, они расследует сообщение.
"ФБР находится в контакте с FAA и расследует многочисленные сообщения о том, что, по словам свидетелей, выглядело как человек с реактивным ранцем возле аэропорта Лос-Анджелеса", - заявила представитель ФБР Лора Эймиллер.
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