https://ria.ru/20201015/aeroport-1579956578.html

В аэропорту Лос-Анджелеса снова заметили мужчину с реактивным ранцем

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Неизвестного с реактивным ранцем вновь заметили в аэропорту Лос-Анджелеса, члены экипажа самолета China Airlines сообщили, что... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:21

2020-10-15T15:21

2020-10-15T15:31

туризм

новости - туризм

фбр

faa

american airlines

лос-анджелес

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154770/85/1547708577_0:97:3297:1952_1400x0_80_0_0_8eb5ce1d518a66a2f294edea494db128.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Неизвестного с реактивным ранцем вновь заметили в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a>, члены экипажа самолета China Airlines сообщили, что видели мужчину на высоте шести тысяч футов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (FAA).Впервые мужчину заметили в аэропорту в начале сентября: пилот компании <a href="http://ria.ru/organization_American_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">American Airlines</a> сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем."Члены экипажа China Airlines сообщили, что видели кого-то в реактивном ранце на высоте около 6000 футов (1,8 тысячи метров - ред.) примерно в семи милях к северо-западу от международного аэропорта Лос-Анджелеса", - приводит телеканал заявление <a href="http://ria.ru/organization_FAA/" target="_blank" data-auto="true">FAA</a>.Управление уведомило местные правоохранительные органы, они расследует сообщение."<a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> находится в контакте с FAA и расследует многочисленные сообщения о том, что, по словам свидетелей, выглядело как человек с реактивным ранцем возле аэропорта Лос-Анджелеса", - заявила представитель ФБР Лора Эймиллер.

https://ria.ru/20191109/1560744936.html

3

лос-анджелес

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, фбр, faa, american airlines, лос-анджелес, сша, в мире