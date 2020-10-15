https://ria.ru/20201015/aeroport-1579920509.html

В аэропорту Домодедово усилен контроль за соблюдением масочного режима

Контроль за соблюдением масочного режима усилили в аэропорту Домодедово по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:12

2020-10-15T13:12

2020-10-15T13:12

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Контроль за соблюдением масочного режима усилили в аэропорту Домодедово по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба регионального минтранса."По поручению губернатора Андрея Воробьева усилены проверки на соблюдение санитарных норм в аэропортах региона. На входе в аэропорт Домодедово измеряют температуру, в аэровокзале нанесена разметка для безопасной дистанции, работают пункты дезинфекции рук", — сказала министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, слова которой приводятся в сообщении.Она отметила, что в аэропорту Домодедово не все пассажиры носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Для усиления контроля туда дополнительно направили 60 волонтеров от министерства транспорта региона и муниципалитетов."Волонтеры будут работать на входе и выходе, и в самом аэровокзальном комплексе. Администрации аэропорта также необходимо усилить работу по соблюдению масочного режима сотрудниками", — добавила Кротова.

https://ria.ru/20201013/krym-1579613583.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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