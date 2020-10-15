Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201015/aeroport-1579920509.html
В аэропорту Домодедово усилен контроль за соблюдением масочного режима
Контроль за соблюдением масочного режима усилили в аэропорту Домодедово по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:12
2020-10-15T13:12
коронавирус в россии
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
домодедово (аэропорт)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155318/90/1553189096_0:0:2834:1594_1400x0_80_0_0_72b2dce31082d8cf240f70da6f783f48.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Контроль за соблюдением масочного режима усилили в аэропорту Домодедово по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба регионального минтранса."По поручению губернатора Андрея Воробьева усилены проверки на соблюдение санитарных норм в аэропортах региона. На входе в аэропорт Домодедово измеряют температуру, в аэровокзале нанесена разметка для безопасной дистанции, работают пункты дезинфекции рук", — сказала министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, слова которой приводятся в сообщении.Она отметила, что в аэропорту Домодедово не все пассажиры носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Для усиления контроля туда дополнительно направили 60 волонтеров от министерства транспорта региона и муниципалитетов."Волонтеры будут работать на входе и выходе, и в самом аэровокзальном комплексе. Администрации аэропорта также необходимо усилить работу по соблюдению масочного режима сотрудниками", — добавила Кротова.
https://ria.ru/20201013/krym-1579613583.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155318/90/1553189096_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ee9be681b6ccc4d1df2c9ac25ae6de76.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, туризм, туристы, новости - туризм, домодедово (аэропорт), андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В аэропорту Домодедово усилен контроль за соблюдением масочного режима

13:12 15.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима усилили в аэропорту Домодедово по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"По поручению губернатора Андрея Воробьева усилены проверки на соблюдение санитарных норм в аэропортах региона. На входе в аэропорт Домодедово измеряют температуру, в аэровокзале нанесена разметка для безопасной дистанции, работают пункты дезинфекции рук", — сказала министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что в аэропорту Домодедово не все пассажиры носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Для усиления контроля туда дополнительно направили 60 волонтеров от министерства транспорта региона и муниципалитетов.
"Волонтеры будут работать на входе и выходе, и в самом аэровокзальном комплексе. Администрации аэропорта также необходимо усилить работу по соблюдению масочного режима сотрудниками", — добавила Кротова.
На территории санатория у бухты Ласпи в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 17:13Туризм
В Крыму отели и санатории усилят контроль за соблюдением "ковидных" мер
 
ТуризмКоронавирус в РоссииТуризмтуристыНовости - ТуризмДомодедово (аэропорт)Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
21:13В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
21:05Медцентр в Петербурге объявил тендер на закупку человеческих конечностей
Лента новостейМолния