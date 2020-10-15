https://ria.ru/20201015/aeroport-1579920509.html
В аэропорту Домодедово усилен контроль за соблюдением масочного режима
Контроль за соблюдением масочного режима усилили в аэропорту Домодедово по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:12
2020-10-15T13:12
2020-10-15T13:12
коронавирус в россии
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
домодедово (аэропорт)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155318/90/1553189096_0:0:2834:1594_1400x0_80_0_0_72b2dce31082d8cf240f70da6f783f48.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Контроль за соблюдением масочного режима усилили в аэропорту Домодедово по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба регионального минтранса."По поручению губернатора Андрея Воробьева усилены проверки на соблюдение санитарных норм в аэропортах региона. На входе в аэропорт Домодедово измеряют температуру, в аэровокзале нанесена разметка для безопасной дистанции, работают пункты дезинфекции рук", — сказала министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, слова которой приводятся в сообщении.Она отметила, что в аэропорту Домодедово не все пассажиры носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Для усиления контроля туда дополнительно направили 60 волонтеров от министерства транспорта региона и муниципалитетов."Волонтеры будут работать на входе и выходе, и в самом аэровокзальном комплексе. Администрации аэропорта также необходимо усилить работу по соблюдению масочного режима сотрудниками", — добавила Кротова.
https://ria.ru/20201013/krym-1579613583.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155318/90/1553189096_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ee9be681b6ccc4d1df2c9ac25ae6de76.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, туризм, туристы, новости - туризм, домодедово (аэропорт), андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима усилили в аэропорту Домодедово по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"По поручению губернатора Андрея Воробьева усилены проверки на соблюдение санитарных норм в аэропортах региона. На входе в аэропорт Домодедово измеряют температуру, в аэровокзале нанесена разметка для безопасной дистанции, работают пункты дезинфекции рук", — сказала министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что в аэропорту Домодедово не все пассажиры носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Для усиления контроля туда дополнительно направили 60 волонтеров от министерства транспорта региона и муниципалитетов.
"Волонтеры будут работать на входе и выходе, и в самом аэровокзальном комплексе. Администрации аэропорта также необходимо усилить работу по соблюдению масочного режима сотрудниками", — добавила Кротова.