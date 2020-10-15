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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201015/advokat-1579959254.html
Адвоката белорусских оппозиционеров лишили лицензии
Белорусский адвокат Александр Пыльченко, который представлял интересы ключевых белорусских оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, заявил, что... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:38
2020-10-15T16:16
протесты в белоруссии
мария колесникова
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Белорусский адвокат Александр Пыльченко, который представлял интересы ключевых белорусских оппозиционеров <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> и <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, заявил, что комиссия при министерстве юстиции республики лишила его лицензии на работу. Заседание комиссии при минюсте <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по вопросу о прекращении действия адвокатской лицензии стартовало в четверг в полдень (время совпадает с московским) и продолжалось около трёх часов. За это время у здания ведомства собрались порядка трёх десятков юристов, которые прибыли поддержать своего коллегу. Сюда же пришли и журналисты."Комиссии приняла заключение, что считает правильным прекратить мою деятельность как адвоката. Мы будем с заключением знакомиться, а в будущем - думать, какие меры предпринимать", - сказал Пыльченко по итогам заседания комиссии.
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
"... у здания ведомства собрались порядка трёх десятков юристов, которые прибыли поддержать своего коллегу...." - на каком основании прибыла группа поддержки, если им не известны детали дела? А вдруг этот Пыльченко, как имеющий доступ к Бабарико, передавал "на волю" инфу, которая преследуется Законом РБ? Значит всю группу поддержки на карандаш надовзять...а для чего "мазу тянут"?
15
а за что "СТЫД и СРАМ"? Раз комиссия решила, значит было за что!
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белоруссия
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мария колесникова, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Адвоката белорусских оппозиционеров лишили лицензии

15:38 15.10.2020 (обновлено: 16:16 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Белорусский адвокат Александр Пыльченко, который представлял интересы ключевых белорусских оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, заявил, что комиссия при министерстве юстиции республики лишила его лицензии на работу.
Заседание комиссии при минюсте Белоруссии по вопросу о прекращении действия адвокатской лицензии стартовало в четверг в полдень (время совпадает с московским) и продолжалось около трёх часов. За это время у здания ведомства собрались порядка трёх десятков юристов, которые прибыли поддержать своего коллегу. Сюда же пришли и журналисты.
"Комиссии приняла заключение, что считает правильным прекратить мою деятельность как адвоката. Мы будем с заключением знакомиться, а в будущем - думать, какие меры предпринимать", - сказал Пыльченко по итогам заседания комиссии.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
 
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