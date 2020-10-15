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https://ria.ru/20201015/acdc-1579826304.html
AC/DC посвятили новый альбом памяти своего покойного гитариста
Музыканты AC/DC заверили в коротком промо-ролике на YouTube, что один из основателей группы Малькольм Янг, скончавшийся в 2017 году, "гордился" бы их новым... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T05:29
2020-10-15T05:49
культура
музыка
новости культуры
ac/dc
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости</strong>. Музыканты AC/DC <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bkxjYr8eMcY&amp;feature=emb_title" target="_blank">заверили</a> в коротком промо-ролике на YouTube, что один из основателей группы Малькольм Янг, скончавшийся в 2017 году, "гордился" бы их новым альбомом "Power Up". Участники коллектива рассказали, что посвятили пластинку, релиз которой запланирован на 13 ноября, памяти Янга. "Я знаю, что его больше нет в живых. Но душа его с нами. Эта группа – его детище и его жизнь", — заявил его брат Ангус Янг."Он бы гордился этой нашей работой", — добавил вокалист Брайан Джонсон, указав на копию альбома. "Он любил повторять: "Если ты музыкант, то ты как будто все время находишься на "Титанике". Группа тонет вместе с кораблем. Вот так он размышлял", — вспомнил Янг. В предстоящую запись войдут гитарные рифы, которые сочинил Малькольм.
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музыка, новости культуры, ac/dc, youtube

AC/DC посвятили новый альбом памяти своего покойного гитариста

05:29 15.10.2020 (обновлено: 05:49 15.10.2020)
 
© AC/DCМузыканты группы AC/DC Ангус Янг и Брайан Джонсон
Музыканты группы AC/DC Ангус Янг и Брайан Джонсон - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AC/DC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Музыканты AC/DC заверили в коротком промо-ролике на YouTube, что один из основателей группы Малькольм Янг, скончавшийся в 2017 году, "гордился" бы их новым альбомом "Power Up".
Участники коллектива рассказали, что посвятили пластинку, релиз которой запланирован на 13 ноября, памяти Янга.
"Я знаю, что его больше нет в живых. Но душа его с нами. Эта группа – его детище и его жизнь", — заявил его брат Ангус Янг.
"Он бы гордился этой нашей работой", — добавил вокалист Брайан Джонсон, указав на копию альбома.
"Он любил повторять: "Если ты музыкант, то ты как будто все время находишься на "Титанике". Группа тонет вместе с кораблем. Вот так он размышлял", — вспомнил Янг.
В предстоящую запись войдут гитарные рифы, которые сочинил Малькольм.
Янг Ангус из AC / DC на Coachella Music and Arts Festival. Калифорния, 17 апреля 2015 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 12:08Культура
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