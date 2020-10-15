https://ria.ru/20201015/acdc-1579826304.html
AC/DC посвятили новый альбом памяти своего покойного гитариста
Музыканты AC/DC заверили в коротком промо-ролике на YouTube, что один из основателей группы Малькольм Янг, скончавшийся в 2017 году, "гордился" бы их новым... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T05:29
2020-10-15T05:29
2020-10-15T05:49
культура
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ac/dc
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости</strong>. Музыканты AC/DC <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bkxjYr8eMcY&feature=emb_title" target="_blank">заверили</a> в коротком промо-ролике на YouTube, что один из основателей группы Малькольм Янг, скончавшийся в 2017 году, "гордился" бы их новым альбомом "Power Up". Участники коллектива рассказали, что посвятили пластинку, релиз которой запланирован на 13 ноября, памяти Янга. "Я знаю, что его больше нет в живых. Но душа его с нами. Эта группа – его детище и его жизнь", — заявил его брат Ангус Янг."Он бы гордился этой нашей работой", — добавил вокалист Брайан Джонсон, указав на копию альбома. "Он любил повторять: "Если ты музыкант, то ты как будто все время находишься на "Титанике". Группа тонет вместе с кораблем. Вот так он размышлял", — вспомнил Янг. В предстоящую запись войдут гитарные рифы, которые сочинил Малькольм.
https://ria.ru/20201007/acdc-1578582790.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, ac/dc, youtube
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости
. Музыканты AC/DC заверили
в коротком промо-ролике на YouTube, что один из основателей группы Малькольм Янг, скончавшийся в 2017 году, "гордился" бы их новым альбомом "Power Up".
Участники коллектива рассказали, что посвятили пластинку, релиз которой запланирован на 13 ноября, памяти Янга.
"Я знаю, что его больше нет в живых. Но душа его с нами. Эта группа – его детище и его жизнь", — заявил его брат Ангус Янг.
"Он бы гордился этой нашей работой", — добавил вокалист Брайан Джонсон, указав на копию альбома.
"Он любил повторять: "Если ты музыкант, то ты как будто все время находишься на "Титанике". Группа тонет вместе с кораблем. Вот так он размышлял", — вспомнил Янг.
В предстоящую запись войдут гитарные рифы, которые сочинил Малькольм.