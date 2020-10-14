https://ria.ru/20201014/zrenie-1579676991.html

Эксперт рассказал, какие настройки на смартфоне портят зрение

Среднестатистический обладатель смартфона использует его 2,5 часа в сутки. Этого достаточно, чтобы получить проблемы вроде нарушений зрения, негативных... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T02:11

2020-10-14T02:11

2020-10-14T02:11

роскачество

смартфоны

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572140608_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_f542e6caccc742cf2caf836e327cbc43.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Среднестатистический обладатель смартфона использует его 2,5 часа в сутки. Этого достаточно, чтобы получить проблемы вроде нарушений зрения, негативных психологических эффектов и нарушения сна, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201014/832157447.html" target="_blank">Прайм</a>" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Сергей Бодров.По его словам, к ускорению процесса снижения зрения могут привести яркий свет экрана и мелкий шрифт. Поэтому, считает Бодров необходимо изменить соответствующие настройки.Он уточнил, что шрифт должен быть таких размеров, чтобы текст можно было увидеть с расстояния не менее 30 сантиметров.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, смартфоны, технологии, общество