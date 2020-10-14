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Эксперт рассказал, какие настройки на смартфоне портят зрение
Среднестатистический обладатель смартфона использует его 2,5 часа в сутки. Этого достаточно, чтобы получить проблемы вроде нарушений зрения, негативных... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T02:11
2020-10-14T02:11
роскачество
смартфоны
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Среднестатистический обладатель смартфона использует его 2,5 часа в сутки. Этого достаточно, чтобы получить проблемы вроде нарушений зрения, негативных психологических эффектов и нарушения сна, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201014/832157447.html" target="_blank">Прайм</a>" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Сергей Бодров.По его словам, к ускорению процесса снижения зрения могут привести яркий свет экрана и мелкий шрифт. Поэтому, считает Бодров необходимо изменить соответствующие настройки.Он уточнил, что шрифт должен быть таких размеров, чтобы текст можно было увидеть с расстояния не менее 30 сантиметров.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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роскачество, смартфоны, технологии, общество

Эксперт рассказал, какие настройки на смартфоне портят зрение

02:11 14.10.2020
 
© Depositphotos / AILA_IMAGESСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / AILA_IMAGES
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Среднестатистический обладатель смартфона использует его 2,5 часа в сутки. Этого достаточно, чтобы получить проблемы вроде нарушений зрения, негативных психологических эффектов и нарушения сна, рассказал агентству "Прайм" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.
По его словам, к ускорению процесса снижения зрения могут привести яркий свет экрана и мелкий шрифт. Поэтому, считает Бодров необходимо изменить соответствующие настройки.

"Для того, чтобы уменьшить вред зрению от смартфона, можно отрегулировать яркость в зависимости от освещения или пользоваться опцией "Автояркость", а также изменить размер шрифта", — советует эксперт.

Он уточнил, что шрифт должен быть таких размеров, чтобы текст можно было увидеть с расстояния не менее 30 сантиметров.
 
РоскачествоСмартфоныТехнологииОбщество
 
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