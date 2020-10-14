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https://ria.ru/20201014/zolotaya-maska-1579729477.html
Определена дата церемонии вручения премии "Золотая маска-2020"
Церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска" пройдет в 2020 году онлайн 10 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:45
2020-10-14T12:45
культура
театр
новости культуры
театральный фестиваль "золотая маска"
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска" пройдет в 2020 году онлайн 10 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В этом году показы ХХVI фестиваля и работа жюри были перенесены с весны на осень и должны были завершиться торжественной церемонией награждения 30 октября в концертном зале "Зарядье".Онлайн-трансляция объявления лауреатов пройдет 10 ноября в 12.00 мск на портале "Рамблер" и будет доступна в прямом эфире не только для номинантов, но и для всех зрителей.Она отметила, что в ситуации всеобщего кризиса театр оказался особенно уязвимым и хрупким, поэтому важно довести общее дело до финала, показать, что и сейчас театр остается неотъемлемой частью жизни человека."Мы бесконечно благодарны и театрам-участникам фестиваля, и членам жюри, и зрителям за их участие и самую высокую степень профессиональной ответственности. И мы рады, что благодаря нашим партнерам… мы проведем наше главное событие в онлайн-формате", - подчеркнула гендиректор.
https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html
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театр, новости культуры, театральный фестиваль "золотая маска"

Определена дата церемонии вручения премии "Золотая маска-2020"

12:45 14.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНаграды российской национальной театральной премии "Золотая маска-2019"
Награды российской национальной театральной премии Золотая маска-2019 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска" пройдет в 2020 году онлайн 10 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В этом году показы ХХVI фестиваля и работа жюри были перенесены с весны на осень и должны были завершиться торжественной церемонией награждения 30 октября в концертном зале "Зарядье".
"На протяжении всего фестиваля дирекция "Золотой маски" внимательно следила за эпидемиологической обстановкой в стране и принимала все необходимые меры для защиты зрителей и артистов, а также всех сотрудников театров-участников и площадок. Но учитывая резкое увеличение числа заболевших в последнее время и желая предотвратить риски для здоровья коллег, партнеров, друзей, приглашенных на церемонию, учредитель премии СТД РФ и дирекция "Золотой маски" приняли непростое решение о переводе вручения премии в онлайн-формат, - сказано в сообщении.
Онлайн-трансляция объявления лауреатов пройдет 10 ноября в 12.00 мск на портале "Рамблер" и будет доступна в прямом эфире не только для номинантов, но и для всех зрителей.
"Проведение церемонии онлайн – для нас новый и, что скрывать, вполне экстремальный опыт. Впрочем, как и многое в 2020 году, научившем нас главному – для реализации любой идеи нужно иметь в запасе план. Мы очень хотим завершить фестиваль, назвать имена лауреатов и вручить им заслуженные "Маски" – виртуально, а затем и реально", - сказала гендиректор фестиваля Мария Ревякина.
Она отметила, что в ситуации всеобщего кризиса театр оказался особенно уязвимым и хрупким, поэтому важно довести общее дело до финала, показать, что и сейчас театр остается неотъемлемой частью жизни человека.
"Мы бесконечно благодарны и театрам-участникам фестиваля, и членам жюри, и зрителям за их участие и самую высокую степень профессиональной ответственности. И мы рады, что благодаря нашим партнерам… мы проведем наше главное событие в онлайн-формате", - подчеркнула гендиректор.
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