https://ria.ru/20201014/zolotaya-maska-1579729477.html

Определена дата церемонии вручения премии "Золотая маска-2020"

Церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска" пройдет в 2020 году онлайн 10 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:45

2020-10-14T12:45

2020-10-14T12:45

культура

театр

новости культуры

театральный фестиваль "золотая маска"

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска" пройдет в 2020 году онлайн 10 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе.В этом году показы ХХVI фестиваля и работа жюри были перенесены с весны на осень и должны были завершиться торжественной церемонией награждения 30 октября в концертном зале "Зарядье".Онлайн-трансляция объявления лауреатов пройдет 10 ноября в 12.00 мск на портале "Рамблер" и будет доступна в прямом эфире не только для номинантов, но и для всех зрителей.Она отметила, что в ситуации всеобщего кризиса театр оказался особенно уязвимым и хрупким, поэтому важно довести общее дело до финала, показать, что и сейчас театр остается неотъемлемой частью жизни человека."Мы бесконечно благодарны и театрам-участникам фестиваля, и членам жюри, и зрителям за их участие и самую высокую степень профессиональной ответственности. И мы рады, что благодаря нашим партнерам… мы проведем наше главное событие в онлайн-формате", - подчеркнула гендиректор.

https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, театральный фестиваль "золотая маска"