https://ria.ru/20201014/zavod-1579783453.html

"Уралвагонзавод" опроверг информацию об отсутствии заказов

Информация в СМИ об отсутствии покупателей на вагоны НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") не соответствует действительности, компания готовит иск в... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:31

2020-10-14T15:31

2020-10-14T15:31

ростех

рбк (медиагруппа)

уралвагонзавод

экономика

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Информация в СМИ об отсутствии покупателей на вагоны НПК "<a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзавод</a>" (УВЗ, входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>") не соответствует действительности, компания готовит иск в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.УВЗ является вторым крупнейшим производителем грузовых вагонов в России. Ранее в среду издание <a href="http://ria.ru/organization_RBK/" target="_blank" data-auto="true">РБК</a> написало, что корпорация на текущий момент осталась без заказов на вагоны на 2021 год.Кроме того, продолжили там, подобная недостоверная информация может оказать дестабилизирующее влияние на производственную деятельность внутри предприятия и повлечь негативные последствия, как в производстве гражданской продукции, так и при исполнении гособоронзаказа.УВЗ отмечает, что ведется планомерная контрактная работа. Действуют контракты, исполнение которых предполагает производство и поставку подвижного состава в 2021 году. В частности, исполняется контракт с <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_gruzovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральной грузовой компанией</a> на производство и поставку полувагонов, срок действия этого контракта включает и 2021 год.

https://ria.ru/20200521/1571768225.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, рбк (медиагруппа), уралвагонзавод, экономика