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"Уралвагонзавод" опроверг информацию об отсутствии заказов
Информация в СМИ об отсутствии покупателей на вагоны НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") не соответствует действительности, компания готовит иск в... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:31
2020-10-14T15:31
ростех
рбк (медиагруппа)
уралвагонзавод
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Информация в СМИ об отсутствии покупателей на вагоны НПК "<a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзавод</a>" (УВЗ, входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>") не соответствует действительности, компания готовит иск в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.УВЗ является вторым крупнейшим производителем грузовых вагонов в России. Ранее в среду издание <a href="http://ria.ru/organization_RBK/" target="_blank" data-auto="true">РБК</a> написало, что корпорация на текущий момент осталась без заказов на вагоны на 2021 год.Кроме того, продолжили там, подобная недостоверная информация может оказать дестабилизирующее влияние на производственную деятельность внутри предприятия и повлечь негативные последствия, как в производстве гражданской продукции, так и при исполнении гособоронзаказа.УВЗ отмечает, что ведется планомерная контрактная работа. Действуют контракты, исполнение которых предполагает производство и поставку подвижного состава в 2021 году. В частности, исполняется контракт с <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_gruzovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральной грузовой компанией</a> на производство и поставку полувагонов, срок действия этого контракта включает и 2021 год.
https://ria.ru/20200521/1571768225.html
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РИА Новости
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ростех, рбк (медиагруппа), уралвагонзавод, экономика

"Уралвагонзавод" опроверг информацию об отсутствии заказов

15:31 14.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИнновационный вагон производства корпорации "Уралвагонзавод"
Инновационный вагон производства корпорации Уралвагонзавод - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Информация в СМИ об отсутствии покупателей на вагоны НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") не соответствует действительности, компания готовит иск в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
УВЗ является вторым крупнейшим производителем грузовых вагонов в России. Ранее в среду издание РБК написало, что корпорация на текущий момент осталась без заказов на вагоны на 2021 год.
"Информация об отсутствии покупателей на подвижной состав "Уралвагонзавода" не соответствует действительности и порочит деловую репутацию. Заявления подобного рода - это попытка вмешаться в коммерческую деятельность УВЗ и оказать давление на ход ведущихся переговоров", - заявили в УВЗ.
Кроме того, продолжили там, подобная недостоверная информация может оказать дестабилизирующее влияние на производственную деятельность внутри предприятия и повлечь негативные последствия, как в производстве гражданской продукции, так и при исполнении гособоронзаказа.
УВЗ отмечает, что ведется планомерная контрактная работа. Действуют контракты, исполнение которых предполагает производство и поставку подвижного состава в 2021 году. В частности, исполняется контракт с Федеральной грузовой компанией на производство и поставку полувагонов, срок действия этого контракта включает и 2021 год.
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"В связи с вышеизложенным, готовится иск в суд о признании сведений не соответствующими действительности и защите деловой репутации, а также о взыскании убытков, размер которых будет определен на момент подачи искового заявления", - заключили в УВЗ.
 
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РостехРБК (медиагруппа)УралвагонзаводЭкономика
 
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