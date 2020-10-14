https://ria.ru/20201014/zaem-1579778080.html
Вяземское предприятие получит финподдержку на расширение ассортимента
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках федеральной программы "Проекты развития" одобрил заем в размере почти 200 миллионов рублей... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:28
2020-10-14T15:28
2020-10-14T15:32
смоленская область
фонд развития промышленности
алексей островский
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<strong>СМОЛЕНСК, 14 окт – РИА Новости. </strong>Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках федеральной программы "Проекты развития" одобрил заем в размере почти 200 миллионов рублей вяземскому предприятию "Лава", специализирующемуся на выпуске гибких упаковочных материалов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Он пояснил, что компания является одним из крупнейших производителей стретч-пленки на территории России. Объем производства составляет порядка 2,6 тысяч тонн готовой продукции в месяц (32 тысячи тонн в год). Кроме того, предприятие выпускает скотчи, воздушно-пузырчатую пленку, полипропиленовую ленту, х/б перчатки с нанесением защитного слоя.Полученные средства предприятие направит на реализацию проекта по выпуску семислойной стретч-пленки – высокотехнологичного материала, который в основном применяется для упаковки (обертывания) грузов на транспортных поддонах. Ожидается, что мощность нового производства составит 10 тысяч тонн в год. Общий бюджет проекта превышает 400 миллионов рублей, из которых 198,8 миллионов будут предоставлены ФРП в виде льготного займа, сказал собеседник агентства.По словам губернатора области <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Ostrovskijj" target="_blank">Алексея Островского</a>, администрация области активно проводит политику импортозамещения, используя одно из важных конкурентных преимуществ России – емкий внутренний рынок, заполняя его конкурентоспособными, качественными отечественными товарами.
https://ria.ru/20200903/rosatom-1576682255.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд развития промышленности, алексей островский
СМОЛЕНСК, 14 окт – РИА Новости. Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках федеральной программы "Проекты развития" одобрил заем в размере почти 200 миллионов рублей вяземскому предприятию "Лава", специализирующемуся на выпуске гибких упаковочных материалов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Он пояснил, что компания является одним из крупнейших производителей стретч-пленки на территории России. Объем производства составляет порядка 2,6 тысяч тонн готовой продукции в месяц (32 тысячи тонн в год). Кроме того, предприятие выпускает скотчи, воздушно-пузырчатую пленку, полипропиленовую ленту, х/б перчатки с нанесением защитного слоя.
Полученные средства предприятие направит на реализацию проекта по выпуску семислойной стретч-пленки – высокотехнологичного материала, который в основном применяется для упаковки (обертывания) грузов на транспортных поддонах. Ожидается, что мощность нового производства составит 10 тысяч тонн в год. Общий бюджет проекта превышает 400 миллионов рублей, из которых 198,8 миллионов будут предоставлены ФРП в виде льготного займа, сказал собеседник агентства.
По словам губернатора области Алексея Островского
, администрация области активно проводит политику импортозамещения, используя одно из важных конкурентных преимуществ России – емкий внутренний рынок, заполняя его конкурентоспособными, качественными отечественными товарами.
"Реализация нового проекта позволит примерно на 10% снизить объемы поставок семислойной пленки на российский рынок от зарубежных производителей. Мы и впредь буду поддерживать подобные проекты, так как их реализация, безусловно, является стратегическим трендом экономического развития и региона, и страны в целом", - сказал глава региона.