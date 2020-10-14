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https://ria.ru/20201014/vystavka-1579622125.html
Выставка "Александр III Миротворец" открылась в Историческом музее Москвы
Государственный Исторический музей открыл выставку в честь 175-летия со дня рождения императора Александра III, рассказал директор Исторического музея Алексей... РИА Новости, 14.10.2020
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культура
куда сходить
музеи
александр iii
исторический музей
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Государственный Исторический музей открыл выставку в честь 175-летия со дня рождения императора Александра III, рассказал директор Исторического музея Алексей Левыкин.Как отметил Левыкин, император многое сделал для экономики, внешней политики и культуры страны."Я бы это подчеркнул, потому что тогда еще цесаревич, наследник Александр Александрович, а затем и Александр III, был фактическим отцом-основателем Государственного Исторического музея. Он был первым почетным председателем музея, то есть это была должность, которая соответствовала должности директора. Естественно, мы не могли не откликнуться на дату — в этом году мы празднуем 175-летие со дня его рождения — и подготовили выставку-памяти, которая прослеживает его путь, рассказывает о сложной и противоречивой натуре императора, и о тех деяниях, которые ему удалось создать за очень короткий период правления", — заключил директор ГИМ.Зрители смогут увидеть впервые демонстрируемые архивные документы, которые отражают сложный процесс решения внешнеполитических задач империи в Европе, на Балканах и Дальнем Востоке. На выставке также представлены образцы огнестрельного оружия, акварельная панорама с этапами появления Сибирской железной дороги.Отдельное место в экспозиции выставки занимают мемориальные предметы, раскрывающие личность императора, его мировоззрение, личностные качества: учебные тетради и табели оценок, детское оружие и рабочее кресло из кабинета в Аничковом дворце, семейные фотографии и предметы из личных коллекций императора, а также живописные полотна кисти русских художников.Выставка будет открыта до 28 февраля 2021 года. "РИА Новости" выступает информационным партнером.
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60
куда сходить , музеи, александр iii, исторический музей

Выставка "Александр III Миротворец" открылась в Историческом музее Москвы

10:13 14.10.2020 (обновлено: 10:16 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее
Выставка Александр III. Миротворец в Государственном историческом музее - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Государственный Исторический музей открыл выставку в честь 175-летия со дня рождения императора Александра III, рассказал директор Исторического музея Алексей Левыкин.
"Для нас эта выставка имеет огромное значение, потому что она посвящена одному из выдающихся государственных деятелей в России — императору Александру III, вошедшему в историю нашей страны под именем Миротворца... Если мы обратимся к его периоду правления - оно очень коротко, мы удивимся, насколько этому человеку удалось многое сделать, причем в различных сферах", — сообщил директор.
Как отметил Левыкин, император многое сделал для экономики, внешней политики и культуры страны.
"Я бы это подчеркнул, потому что тогда еще цесаревич, наследник Александр Александрович, а затем и Александр III, был фактическим отцом-основателем Государственного Исторического музея. Он был первым почетным председателем музея, то есть это была должность, которая соответствовала должности директора. Естественно, мы не могли не откликнуться на дату — в этом году мы празднуем 175-летие со дня его рождения — и подготовили выставку-памяти, которая прослеживает его путь, рассказывает о сложной и противоречивой натуре императора, и о тех деяниях, которые ему удалось создать за очень короткий период правления", — заключил директор ГИМ.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница у картины художника Дмитрия Поленова "Комната командующего Рущукским отрядом великого князя Александра Александровича" на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
Выставка Александр III. Миротворец в Государственном историческом музее
1 из 3
Посетительница у картины художника Дмитрия Поленова "Комната командующего Рущукским отрядом великого князя Александра Александровича" на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНа выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
Выставка Александр III. Миротворец в Государственном историческом музее
2 из 3
На выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительницы у картины художника И. А. Тюрина "Портрет цесаревича Николая Александровича" на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
Выставка Александр III. Миротворец в Государственном историческом музее
3 из 3
Посетительницы у картины художника И. А. Тюрина "Портрет цесаревича Николая Александровича" на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3
Посетительница у картины художника Дмитрия Поленова "Комната командующего Рущукским отрядом великого князя Александра Александровича" на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3
На выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3
Посетительницы у картины художника И. А. Тюрина "Портрет цесаревича Николая Александровича" на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Зрители смогут увидеть впервые демонстрируемые архивные документы, которые отражают сложный процесс решения внешнеполитических задач империи в Европе, на Балканах и Дальнем Востоке. На выставке также представлены образцы огнестрельного оружия, акварельная панорама с этапами появления Сибирской железной дороги.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАльбом-записная книжка великого князя Александра Александровича с рисунками и записями (1858-1863 гг.) на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
Выставка Александр III. Миротворец в Государственном историческом музее
1 из 4
Альбом-записная книжка великого князя Александра Александровича с рисунками и записями (1858-1863 гг.) на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМедаль в память священного коронования Императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
Выставка Александр III. Миротворец в Государственном историческом музее
2 из 4
Медаль в память священного коронования Императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМодель 9-дюймовой береговой мортиры образца 1877 г. на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
Выставка Александр III. Миротворец в Государственном историческом музее
3 из 4
Модель 9-дюймовой береговой мортиры образца 1877 г. на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВагон пассажирский четырехосный третьего класса Самаро-Златоустовской железной дороги на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
Выставка Александр III. Миротворец в Государственном историческом музее
4 из 4
Вагон пассажирский четырехосный третьего класса Самаро-Златоустовской железной дороги на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 4
Альбом-записная книжка великого князя Александра Александровича с рисунками и записями (1858-1863 гг.) на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 4
Медаль в память священного коронования Императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 4
Модель 9-дюймовой береговой мортиры образца 1877 г. на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 4
Вагон пассажирский четырехосный третьего класса Самаро-Златоустовской железной дороги на выставке "Александр III. Миротворец" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Отдельное место в экспозиции выставки занимают мемориальные предметы, раскрывающие личность императора, его мировоззрение, личностные качества: учебные тетради и табели оценок, детское оружие и рабочее кресло из кабинета в Аничковом дворце, семейные фотографии и предметы из личных коллекций императора, а также живописные полотна кисти русских художников.
Выставка будет открыта до 28 февраля 2021 года. "РИА Новости" выступает информационным партнером.
 
Культуракуда сходитьМузеиАлександр IIIИсторический музей
 
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