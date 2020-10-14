https://ria.ru/20201014/vystavka-1579622125.html

Выставка "Александр III Миротворец" открылась в Историческом музее Москвы

Государственный Исторический музей открыл выставку в честь 175-летия со дня рождения императора Александра III, рассказал директор Исторического музея Алексей... РИА Новости, 14.10.2020

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культура

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александр iii

исторический музей

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Государственный Исторический музей открыл выставку в честь 175-летия со дня рождения императора Александра III, рассказал директор Исторического музея Алексей Левыкин.Как отметил Левыкин, император многое сделал для экономики, внешней политики и культуры страны."Я бы это подчеркнул, потому что тогда еще цесаревич, наследник Александр Александрович, а затем и Александр III, был фактическим отцом-основателем Государственного Исторического музея. Он был первым почетным председателем музея, то есть это была должность, которая соответствовала должности директора. Естественно, мы не могли не откликнуться на дату — в этом году мы празднуем 175-летие со дня его рождения — и подготовили выставку-памяти, которая прослеживает его путь, рассказывает о сложной и противоречивой натуре императора, и о тех деяниях, которые ему удалось создать за очень короткий период правления", — заключил директор ГИМ.Зрители смогут увидеть впервые демонстрируемые архивные документы, которые отражают сложный процесс решения внешнеполитических задач империи в Европе, на Балканах и Дальнем Востоке. На выставке также представлены образцы огнестрельного оружия, акварельная панорама с этапами появления Сибирской железной дороги.Отдельное место в экспозиции выставки занимают мемориальные предметы, раскрывающие личность императора, его мировоззрение, личностные качества: учебные тетради и табели оценок, детское оружие и рабочее кресло из кабинета в Аничковом дворце, семейные фотографии и предметы из личных коллекций императора, а также живописные полотна кисти русских художников.Выставка будет открыта до 28 февраля 2021 года. "РИА Новости" выступает информационным партнером.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда сходить , музеи, александр iii, исторический музей