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В России введут новую систему начисления стимулирующих выплат медикам
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас готовятся документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от... РИА Новости, 14.10.2020
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михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что сейчас готовятся документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от отработанного времени.Министр отметил, что медики обращались в правительство для пересмотра формата стимулирующих выплат. По его словам, врачи считают, что есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени.
"Медики обращались" - хорошая отмазка. Кто обращался? Опрос кто-нибудь делал среди медиков хотя бы для интереса? Нет, не положено. Там 90% будут против, это и так понятно.
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РИА Новости
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В России введут новую систему начисления стимулирующих выплат медикам

10:14 14.10.2020 (обновлено: 10:16 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас готовятся документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от отработанного времени.
"Готовятся документы, да", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, отвечая на вопрос о переходе с ноября на новую систему начисления стимулирующих выплат для медработников.
Министр отметил, что медики обращались в правительство для пересмотра формата стимулирующих выплат. По его словам, врачи считают, что есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени.
 
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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