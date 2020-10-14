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В России введут новую систему начисления стимулирующих выплат медикам
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас готовятся документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:14
2020-10-14T10:14
2020-10-14T10:16
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что сейчас готовятся документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от отработанного времени.Министр отметил, что медики обращались в правительство для пересмотра формата стимулирующих выплат. По его словам, врачи считают, что есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени.
Ник Иванов
"Медики обращались" - хорошая отмазка. Кто обращался? Опрос кто-нибудь делал среди медиков хотя бы для интереса? Нет, не положено. Там 90% будут против, это и так понятно.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, общество