https://ria.ru/20201014/vyplaty-1579706262.html

Мурашко заявил о своевременном перечислении выплат медикам в регионы

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все стимулирующие средства на выплаты медикам перечисляются в регионы своевременно. РИА Новости, 14.10.2020

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что все стимулирующие средства на выплаты медикам перечисляются в регионы своевременно.По его словам, в оказании медицинской помощи сегодня задействованы 468 тысяч медработников.Министр уточнил, что это не только средства на стимулирующие выплаты, но и оснащение и переоснащение коечного фонда.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201014/tseny-1579705346.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество