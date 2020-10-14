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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201014/vybory-1579804499.html
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к избирательной системе в США
Более 60% россиян считают, что система непрямых выборов президента США не способна обеспечить справедливость выборных процедур, следует из данных опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:49
2020-10-14T16:49
президентские выборы в сша — 2020
россия
вциом
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Более 60% россиян считают, что система непрямых выборов президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не способна обеспечить справедливость выборных процедур, следует из данных опроса <a href="https://wciom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВЦИОМ</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Результаты опроса россиян об отношении к американской системе выборов представил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня". Согласно данным ВЦИОМ, россияне мало информированы о системе выборов США, в частности, президентских. Мамонов уточнил, что по каждому вопросу специалисты разъясняли респондентам специфику избирательной системы США.Самый высокий показатель информированности у россиян - в отношении непрямой системы выборов президента. 24% заявили, что они знают и понимают, что это за система, и как она работает. При этом абсолютное большинство россиян (66%) заявили, что такая система не способна обеспечить справедливость выборов. Противоположное мнение выразили только 16%.Россиян также опросили об их отношении к проведению досрочного голосования по почте на президентских выборах в США. 39% граждан считают, что это снижает честность выборов. Почти столько же - 38% - заявили, что такая система не влияет на честность выборов, причем чаще всего такое мнение встречается у молодых людей. Только 7% заявили, что досрочное голосование по почте способствует повышению честности кампании.В ходе опроса респондентам также задали вопрос об их отношении к безграничным предвыборным фондам в США. Только 7% заявили, что такие фонды способствуют повышению честности выборов. 47% заявили об обратном.Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился в начале октября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20201009/vybory-1578961220.html
https://ria.ru/20200917/vybory-1577409182.html
https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html
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РИА Новости
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60
россия, вциом, сша, в мире

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к избирательной системе в США

16:49 14.10.2020
 
© REUTERS / Al Drago/File PhotoПлакаты в поддержку президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена
Плакаты в поддержку президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© REUTERS / Al Drago/File Photo
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 60% россиян считают, что система непрямых выборов президента США не способна обеспечить справедливость выборных процедур, следует из данных опроса ВЦИОМ.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Результаты опроса россиян об отношении к американской системе выборов представил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня". Согласно данным ВЦИОМ, россияне мало информированы о системе выборов США, в частности, президентских. Мамонов уточнил, что по каждому вопросу специалисты разъясняли респондентам специфику избирательной системы США.
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Самый высокий показатель информированности у россиян - в отношении непрямой системы выборов президента. 24% заявили, что они знают и понимают, что это за система, и как она работает. При этом абсолютное большинство россиян (66%) заявили, что такая система не способна обеспечить справедливость выборов. Противоположное мнение выразили только 16%.
Россиян также опросили об их отношении к проведению досрочного голосования по почте на президентских выборах в США. 39% граждан считают, что это снижает честность выборов. Почти столько же - 38% - заявили, что такая система не влияет на честность выборов, причем чаще всего такое мнение встречается у молодых людей. Только 7% заявили, что досрочное голосование по почте способствует повышению честности кампании.
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В ходе опроса респондентам также задали вопрос об их отношении к безграничным предвыборным фондам в США. Только 7% заявили, что такие фонды способствуют повышению честности выборов. 47% заявили об обратном.
Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился в начале октября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Президентские выборы в США — 2020РоссияВЦИОМСШАВ мире
 
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