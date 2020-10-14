https://ria.ru/20201014/vybory-1579804499.html

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к избирательной системе в США

Более 60% россиян считают, что система непрямых выборов президента США не способна обеспечить справедливость выборных процедур, следует из данных опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:49

2020-10-14T16:49

2020-10-14T16:49

президентские выборы в сша — 2020

россия

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сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Более 60% россиян считают, что система непрямых выборов президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не способна обеспечить справедливость выборных процедур, следует из данных опроса <a href="https://wciom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВЦИОМ</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Результаты опроса россиян об отношении к американской системе выборов представил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня". Согласно данным ВЦИОМ, россияне мало информированы о системе выборов США, в частности, президентских. Мамонов уточнил, что по каждому вопросу специалисты разъясняли респондентам специфику избирательной системы США.Самый высокий показатель информированности у россиян - в отношении непрямой системы выборов президента. 24% заявили, что они знают и понимают, что это за система, и как она работает. При этом абсолютное большинство россиян (66%) заявили, что такая система не способна обеспечить справедливость выборов. Противоположное мнение выразили только 16%.Россиян также опросили об их отношении к проведению досрочного голосования по почте на президентских выборах в США. 39% граждан считают, что это снижает честность выборов. Почти столько же - 38% - заявили, что такая система не влияет на честность выборов, причем чаще всего такое мнение встречается у молодых людей. Только 7% заявили, что досрочное голосование по почте способствует повышению честности кампании.В ходе опроса респондентам также задали вопрос об их отношении к безграничным предвыборным фондам в США. Только 7% заявили, что такие фонды способствуют повышению честности выборов. 47% заявили об обратном.Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился в начале октября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20201009/vybory-1578961220.html

https://ria.ru/20200917/vybory-1577409182.html

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, сша, в мире