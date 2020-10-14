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Памфилова оценила необходимость дня тишины перед выборами
День тишины в современных условиях бессмысленен, полагает председатель ЦИК Элла Памфилова, но этот вопрос следует обсуждать, подчеркнула она. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:37
2020-10-14T16:37
элла памфилова
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> День тишины в современных условиях бессмысленен, полагает председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>, но этот вопрос следует обсуждать, подчеркнула она.&nbsp;"По дню тишины. С этим надо решать. Я согласна тоже, что он не должен прыгать. Нужен ли он вообще в этих современных условиях? Моя личная точка зрения, я ее придерживаюсь, в данных современных условиях, когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет и так далее, он, наверное, в большей степени бессмысленен. Вот моя точка зрения, но я ее не навязываю, надо обсуждать все плюсы и минусы, если у нас многодневное голосование остается", - сказала Памфилова на встрече с экспертами и политологами.День тишины установлен законом накануне единого дня голосования.
https://ria.ru/20201013/vybory-1579612693.html
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элла памфилова, общество

Памфилова оценила необходимость дня тишины перед выборами

16:37 14.10.2020
 
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. День тишины в современных условиях бессмысленен, полагает председатель ЦИК Элла Памфилова, но этот вопрос следует обсуждать, подчеркнула она. 
"По дню тишины. С этим надо решать. Я согласна тоже, что он не должен прыгать. Нужен ли он вообще в этих современных условиях? Моя личная точка зрения, я ее придерживаюсь, в данных современных условиях, когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет и так далее, он, наверное, в большей степени бессмысленен. Вот моя точка зрения, но я ее не навязываю, надо обсуждать все плюсы и минусы, если у нас многодневное голосование остается", - сказала Памфилова на встрече с экспертами и политологами.
День тишины установлен законом накануне единого дня голосования.
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Элла ПамфиловаОбщество
 
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