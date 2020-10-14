https://ria.ru/20201014/vybory-1579802470.html

Памфилова оценила необходимость дня тишины перед выборами

День тишины в современных условиях бессмысленен, полагает председатель ЦИК Элла Памфилова, но этот вопрос следует обсуждать, подчеркнула она. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:37

2020-10-14T16:37

2020-10-14T16:37

элла памфилова

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> День тишины в современных условиях бессмысленен, полагает председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>, но этот вопрос следует обсуждать, подчеркнула она. "По дню тишины. С этим надо решать. Я согласна тоже, что он не должен прыгать. Нужен ли он вообще в этих современных условиях? Моя личная точка зрения, я ее придерживаюсь, в данных современных условиях, когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет и так далее, он, наверное, в большей степени бессмысленен. Вот моя точка зрения, но я ее не навязываю, надо обсуждать все плюсы и минусы, если у нас многодневное голосование остается", - сказала Памфилова на встрече с экспертами и политологами.День тишины установлен законом накануне единого дня голосования.

https://ria.ru/20201013/vybory-1579612693.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, общество