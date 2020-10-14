https://ria.ru/20201014/vsplesk-1579813902.html

Врач оценил вероятность вспышки коронавируса от увеличения перелетов

Увеличения числа заболевших коронавирусом из-за расширения количества стран, с которыми возобновляется авиасообщение, ожидать не стоит, нужно соблюдать меры... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:22

2020-10-14T17:22

2020-10-14T17:22

владимир круглый

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Увеличения числа заболевших коронавирусом из-за расширения количества стран, с которыми возобновляется авиасообщение, ожидать не стоит, нужно соблюдать меры безопасности против COVID-19, заявил РИА Новости в среду член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ <a href="http://ria.ru/person_vladimir-kruglyy/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Круглый</a>.Ранее правительство утвердило распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японией</a>. Также увеличивается количество полетов в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарию</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивы</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>."Если соблюдать все меры безопасности, ожидать всплеска заболевших не приходится", - добавил он.Круглый также отметил, что если страны <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> идут по пути расследования каждого случая заражения коронавирусом, то в России, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> более мягкий подход – "не победить этот вирус в одночасье, а жить с ним и изучать его".

https://ria.ru/20201014/ogranicheniya-1579794245.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир круглый, белоруссия, азия, сша, общество