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Врач оценил вероятность вспышки коронавируса от увеличения перелетов
Увеличения числа заболевших коронавирусом из-за расширения количества стран, с которыми возобновляется авиасообщение, ожидать не стоит, нужно соблюдать меры... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:22
2020-10-14T17:22
владимир круглый
белоруссия
азия
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Увеличения числа заболевших коронавирусом из-за расширения количества стран, с которыми возобновляется авиасообщение, ожидать не стоит, нужно соблюдать меры безопасности против COVID-19, заявил РИА Новости в среду член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ <a href="http://ria.ru/person_vladimir-kruglyy/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Круглый</a>.Ранее правительство утвердило распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Кубой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японией</a>. Также увеличивается количество полетов в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарию</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивы</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>."Если соблюдать все меры безопасности, ожидать всплеска заболевших не приходится", - добавил он.Круглый также отметил, что если страны <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> идут по пути расследования каждого случая заражения коронавирусом, то в России, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> более мягкий подход – "не победить этот вирус в одночасье, а жить с ним и изучать его".
https://ria.ru/20201014/ogranicheniya-1579794245.html
белоруссия
азия
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владимир круглый, белоруссия, азия, сша, общество

Врач оценил вероятность вспышки коронавируса от увеличения перелетов

17:22 14.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Увеличения числа заболевших коронавирусом из-за расширения количества стран, с которыми возобновляется авиасообщение, ожидать не стоит, нужно соблюдать меры безопасности против COVID-19, заявил РИА Новости в среду член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее правительство утвердило распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией. Также увеличивается количество полетов в Швейцарию, ОАЭ, на Мальдивы и в Белоруссию.
"В марте, когда прекращалось авиасообщение с зарубежными странами, мы пытались предотвратить завоз коронавирусной инфекции извне", - напомнил Круглый. Вместе с тем сейчас количество заболевших в самой России достаточно велико, и "ограничивать авиасообщение не имеет смысла", полагает сенатор.
"Если соблюдать все меры безопасности, ожидать всплеска заболевших не приходится", - добавил он.
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Круглый также отметил, что если страны Азии идут по пути расследования каждого случая заражения коронавирусом, то в России, Европе и США более мягкий подход – "не победить этот вирус в одночасье, а жить с ним и изучать его".
 
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Владимир КруглыйБелоруссияАзияСШАОбщество
 
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