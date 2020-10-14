https://ria.ru/20201014/vrednye-1579602459.html

"Правда тела". Какие продукты — на самом деле вредные

Пожарить свинину с аппетитной корочкой, залив все это майонезом... Кажется, что это очень вредно? Разрушаем стереотипы о майонезе, чипсах и жирной и острой еде. Но какие продукты на самом деле необходимо убрать из рациона? И можно ли взрослым пить молоко и есть творог - или вокруг их “вреда” нездоровый ажиотаж?

2020-10-14T12:00

2020-10-14T12:00

2020-10-14T12:20

правда тела

алексей ковальков

подкаст

здоровье

воз

общество

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“Правда тела”. Какие продукты - на самом деле вредные Пожарить свинину с аппетитной корочкой, залив все это майонезом... Кажется, что это очень вредно? Разрушаем стереотипы о майонезе, чипсах и жирной и острой еде. Но какие продукты на самом деле необходимо убрать из рациона? И можно ли взрослым пить молоко и есть творог - или вокруг их “вреда” нездоровый ажиотаж?

Стоит ли избегать консервированной пищи? Почему стоит хорошо задуматься, когда вы хотите съесть бутерброд с колбасой или пельмени? От чего точно стоит отказаться, а что - вполне допустимо: взгляд врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора <a href="https://www.instagram.com/dr.kovalkov/" target="_blank">Алексея Ковалькова</a>.<strong>02:43</strong> Какой самый главный вредный продукт нужно убрать из рациона<strong>03:20</strong> Как связаны сахар и деменция<strong>04:00</strong> Можно ли есть майонез без угрызений совести<strong>05:25</strong> “Колбаса - вы едите то, не знаю что”<strong>06:45</strong> Стоит ли избегать консервированной пищи<strong>07:45 </strong>Почему ВОЗ считает чипсы вредным продуктом ( и так ли это)<strong>08:47</strong> Нужно ли ограничивать себя во фруктах (ведь там тоже сахар)<strong>09:50</strong> “С возрастом человек теряет возможность употребления молока”<strong>11:30</strong> Чем вредны молочные продукты <strong>14:37</strong> Вред и польза жирного и острого<strong>16:40</strong> Как ВОЗ относится к углеводам<strong>19:50</strong> С чего начать худеть и как найти мотивациюПодкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, алексей ковальков, подкаст, здоровье, воз, общество