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Лавров назвал условие включения тактических ядерных вооружений в ДСНВ
США хотят включить тактические ядерные вооружения в переговоры об их ограничении, но перед этим они должны эти ракеты забрать к себе с территорий стран НАТО,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:43
2020-10-14T13:55
сергей лавров
большое интервью сергея лаврова
нато
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> США хотят включить тактические ядерные вооружения в переговоры об их ограничении, но перед этим они должны эти ракеты забрать к себе с территорий стран НАТО, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Они (США) хотят ввести в практический оборот тему нестратегического ядерного оружия, так называемые тактические ядерные вооружения", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Sputnik</a>."Мы всегда им говорили, и на это счет было четкое понимание, что прежде чем включать эту категорию вооружений в дискуссию об их ограничении, давайте-ка, пожалуйста, уберите все эти тактические ракеты с тактическими боеголовками на свою территорию. У них эти тактические ядерные вооружения находятся на территории пяти натовских стран", - сказал российский министр.Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
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сергей лавров, большое интервью сергея лаврова, нато, сша, в мире

Лавров назвал условие включения тактических ядерных вооружений в ДСНВ

12:43 14.10.2020 (обновлено: 13:55 14.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США хотят включить тактические ядерные вооружения в переговоры об их ограничении, но перед этим они должны эти ракеты забрать к себе с территорий стран НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они (США) хотят ввести в практический оборот тему нестратегического ядерного оружия, так называемые тактические ядерные вооружения", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.
"Мы всегда им говорили, и на это счет было четкое понимание, что прежде чем включать эту категорию вооружений в дискуссию об их ограничении, давайте-ка, пожалуйста, уберите все эти тактические ракеты с тактическими боеголовками на свою территорию. У них эти тактические ядерные вооружения находятся на территории пяти натовских стран", - сказал российский министр.
Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 22:54
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Сергей ЛавровБольшое интервью Сергея ЛавроваНАТОСШАВ мире
 
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