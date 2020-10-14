https://ria.ru/20201014/vooruzhenie-1579741962.html
Лавров назвал условие включения тактических ядерных вооружений в ДСНВ
США хотят включить тактические ядерные вооружения в переговоры об их ограничении, но перед этим они должны эти ракеты забрать к себе с территорий стран НАТО,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:43
2020-10-14T12:43
2020-10-14T13:55
сергей лавров
большое интервью сергея лаврова
нато
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579011881_0:0:3133:1763_1400x0_80_0_0_b963ceedf3da3b2043a1acf027ea68f8.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> США хотят включить тактические ядерные вооружения в переговоры об их ограничении, но перед этим они должны эти ракеты забрать к себе с территорий стран НАТО, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Они (США) хотят ввести в практический оборот тему нестратегического ядерного оружия, так называемые тактические ядерные вооружения", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Sputnik</a>."Мы всегда им говорили, и на это счет было четкое понимание, что прежде чем включать эту категорию вооружений в дискуссию об их ограничении, давайте-ка, пожалуйста, уберите все эти тактические ракеты с тактическими боеголовками на свою территорию. У них эти тактические ядерные вооружения находятся на территории пяти натовских стран", - сказал российский министр.Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
https://ria.ru/20201013/dsnv-1579672348.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579011881_361:0:3092:2048_1400x0_80_0_0_7aaaab507166ecee3a8c6ccfa490df0c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, большое интервью сергея лаврова, нато, сша, в мире