https://ria.ru/20201014/vooruzhenie-1579741962.html

Лавров назвал условие включения тактических ядерных вооружений в ДСНВ

США хотят включить тактические ядерные вооружения в переговоры об их ограничении, но перед этим они должны эти ракеты забрать к себе с территорий стран НАТО,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:43

2020-10-14T12:43

2020-10-14T13:55

сергей лавров

большое интервью сергея лаврова

нато

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> США хотят включить тактические ядерные вооружения в переговоры об их ограничении, но перед этим они должны эти ракеты забрать к себе с территорий стран НАТО, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Они (США) хотят ввести в практический оборот тему нестратегического ядерного оружия, так называемые тактические ядерные вооружения", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Sputnik</a>."Мы всегда им говорили, и на это счет было четкое понимание, что прежде чем включать эту категорию вооружений в дискуссию об их ограничении, давайте-ка, пожалуйста, уберите все эти тактические ракеты с тактическими боеголовками на свою территорию. У них эти тактические ядерные вооружения находятся на территории пяти натовских стран", - сказал российский министр.Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.

https://ria.ru/20201013/dsnv-1579672348.html

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сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, большое интервью сергея лаврова, нато, сша, в мире