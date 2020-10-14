https://ria.ru/20201014/vlasov-1579747916.html

В Россельхознадзоре объяснили отставку замглавы ведомства Власова

Замглавы Россельхознадзора Николай Власов покидает ведомство по собственному желанию, говорится в сообщении службы. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:04

2020-10-14T13:04

2020-10-14T13:04

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

николай власов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/99787/35/997873590_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_dc538464edd9c3bd7340595311961689.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Власов</a> покидает ведомство по собственному желанию, говорится в сообщении службы.Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> ранее подписал распоряжение об освобождении Власова от должности. В документе, опубликованном 13 октября, указывалось, что это связано с истечением срока действия служебного контракта."Николай Анатольевич Власов покидает пост заместителя руководителя Россельхознадзора по собственному желанию. Работа на такой должности предполагает максимальную вовлеченность и интенсивное участие во всех процессах, напряженный график встреч, совещаний и деловых поездок, максимально ненормированный трудовой день", - сообщает Россельхознадзор.Однако Россельхознадзор надеется, что Власов останется в качестве эксперта в одном из научно-исследовательских институтов ведомства.Власов работает в системе Россельхознадзора с 2005 года, должность заместителя руководителя службы он занимал с апреля 2008 года. До этого с 2006 года он возглавлял управление ветеринарного надзора ведомства, в 2005-2006 годах работал заместителем начальника управления ветеринарного надзора. По образованию Власов - биохимик. Доктор биологических наук, профессор."Николай Анатольевич заложил основу для автоматизации и цифровизации контрольно-надзорной деятельности, при его непосредственном участии разработаны 17 информационных систем в области ветеринарии, среди которых - широко известная в профессиональной среде ФГИС "Меркурий", - отметили в ведомстве.

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), николай власов, общество