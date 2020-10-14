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В Россельхознадзоре объяснили отставку замглавы ведомства Власова
Замглавы Россельхознадзора Николай Власов покидает ведомство по собственному желанию, говорится в сообщении службы. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:04
2020-10-14T13:04
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
николай власов
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Власов</a> покидает ведомство по собственному желанию, говорится в сообщении службы.Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> ранее подписал распоряжение об освобождении Власова от должности. В документе, опубликованном 13 октября, указывалось, что это связано с истечением срока действия служебного контракта."Николай Анатольевич Власов покидает пост заместителя руководителя Россельхознадзора по собственному желанию. Работа на такой должности предполагает максимальную вовлеченность и интенсивное участие во всех процессах, напряженный график встреч, совещаний и деловых поездок, максимально ненормированный трудовой день", - сообщает Россельхознадзор.Однако Россельхознадзор надеется, что Власов останется в качестве эксперта в одном из научно-исследовательских институтов ведомства.Власов работает в системе Россельхознадзора с 2005 года, должность заместителя руководителя службы он занимал с апреля 2008 года. До этого с 2006 года он возглавлял управление ветеринарного надзора ведомства, в 2005-2006 годах работал заместителем начальника управления ветеринарного надзора. По образованию Власов - биохимик. Доктор биологических наук, профессор."Николай Анатольевич заложил основу для автоматизации и цифровизации контрольно-надзорной деятельности, при его непосредственном участии разработаны 17 информационных систем в области ветеринарии, среди которых - широко известная в профессиональной среде ФГИС "Меркурий", - отметили в ведомстве.
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), николай власов, общество

В Россельхознадзоре объяснили отставку замглавы ведомства Власова

13:04 14.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНиколай Власов
Николай Власов - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов покидает ведомство по собственному желанию, говорится в сообщении службы.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение об освобождении Власова от должности. В документе, опубликованном 13 октября, указывалось, что это связано с истечением срока действия служебного контракта.
"Николай Анатольевич Власов покидает пост заместителя руководителя Россельхознадзора по собственному желанию. Работа на такой должности предполагает максимальную вовлеченность и интенсивное участие во всех процессах, напряженный график встреч, совещаний и деловых поездок, максимально ненормированный трудовой день", - сообщает Россельхознадзор.
"К сожалению, состояние здоровья Николая Анатольевича не позволяет ему продолжать работать в таком режиме. Поэтому Россельхознадзор не инициировал продление действия срочного служебного контракта", - добавляет ведомство.
Однако Россельхознадзор надеется, что Власов останется в качестве эксперта в одном из научно-исследовательских институтов ведомства.
Власов работает в системе Россельхознадзора с 2005 года, должность заместителя руководителя службы он занимал с апреля 2008 года. До этого с 2006 года он возглавлял управление ветеринарного надзора ведомства, в 2005-2006 годах работал заместителем начальника управления ветеринарного надзора. По образованию Власов - биохимик. Доктор биологических наук, профессор.
"Николай Анатольевич заложил основу для автоматизации и цифровизации контрольно-надзорной деятельности, при его непосредственном участии разработаны 17 информационных систем в области ветеринарии, среди которых - широко известная в профессиональной среде ФГИС "Меркурий", - отметили в ведомстве.
 
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РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Николай ВласовОбщество
 
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