https://ria.ru/20201014/versii-1579687421.html

Ростехнадзор перечислил четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске

Ростехнадзор при расследовании рассматривает четыре версии майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил руководитель Енисейского управления ведомства Андрей... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T06:55

2020-10-14T06:55

2020-10-14T09:27

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

норильск

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 14 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Ростехнадзор</a> при расследовании рассматривает четыре версии майской аварии на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, сообщил руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич.По его словам, "говорить сегодня о результатах расследования преждевременно, но с учетом произошедшего Ростехнадзором уже приняты дополнительные меры, направленные на предупреждение подобных аварий".Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

https://ria.ru/20201005/uscherb-1578219434.html

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красноярский край

норильск

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия