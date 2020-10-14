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Ростехнадзор перечислил четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске
Ростехнадзор при расследовании рассматривает четыре версии майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил руководитель Енисейского управления ведомства Андрей... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T06:55
2020-10-14T09:27
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 14 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Ростехнадзор</a> при расследовании рассматривает четыре версии майской аварии на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, сообщил руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич.По его словам, "говорить сегодня о результатах расследования преждевременно, но с учетом произошедшего Ростехнадзором уже приняты дополнительные меры, направленные на предупреждение подобных аварий".Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
https://ria.ru/20201005/uscherb-1578219434.html
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норильск
красноярск
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия

Ростехнадзор перечислил четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске

06:55 14.10.2020 (обновлено: 09:27 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 14 окт — РИА Новости. Ростехнадзор при расследовании рассматривает четыре версии майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич.

"При проведении расследования рассматриваются следующие версии: первое — недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент; второе — нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, приведшее к некачественному выполнению свайного фундамента; третье — климатическое воздействие и четвертое — нарушение правил безопасности в процессе эксплуатации объекта", — сказал Ходосевич в Красноярске, где проходит выездное совещание Совета Федерации.

По его словам, "говорить сегодня о результатах расследования преждевременно, но с учетом произошедшего Ростехнадзором уже приняты дополнительные меры, направленные на предупреждение подобных аварий".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайНорильскКрасноярскПроисшествия
 
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