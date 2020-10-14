Ростехнадзор перечислил четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске
06:55 14.10.2020 (обновлено: 09:27 14.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
КРАСНОЯРСК, 14 окт — РИА Новости. Ростехнадзор при расследовании рассматривает четыре версии майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич.
"При проведении расследования рассматриваются следующие версии: первое — недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент; второе — нарушение при выполнении строительно-монтажных работ, приведшее к некачественному выполнению свайного фундамента; третье — климатическое воздействие и четвертое — нарушение правил безопасности в процессе эксплуатации объекта", — сказал Ходосевич в Красноярске, где проходит выездное совещание Совета Федерации.
По его словам, "говорить сегодня о результатах расследования преждевременно, но с учетом произошедшего Ростехнадзором уже приняты дополнительные меры, направленные на предупреждение подобных аварий".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
5 октября, 13:21"Норникель" оценил ущерб от разлива топлива в Норильске