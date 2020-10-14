https://ria.ru/20201014/vaktsiny-1579787263.html

Путин призвал наращивать производство двух российских вакцин от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать производство двух российских вакцин от коронавируса и обеспечить ими в первую очередь отечественный рынок. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:40

2020-10-14T15:40

2020-10-14T15:57

владимир путин

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_97bf5d27997959849e75487ec189b6f8.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал наращивать производство двух российских вакцин от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и обеспечить ими в первую очередь отечественный рынок."Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины, и, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами. Они должны поступать в аптечные сети России как можно шире", - сказал Путин на совещании с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.Он также поздравил сотрудников новосибирского центра "Вектор" с регистрацией второй российской вакцины от коронавируса."Это, безусловно, важная задача, которую вы, дорогие друзья, успешно решили. Большое вам спасибо за вашу работу, за ваш труд, за ваш талант, вашу целеустремленность в работе", - отметил президент.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество