https://ria.ru/20201014/vaktsiny-1579787263.html
Путин призвал наращивать производство двух российских вакцин от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать производство двух российских вакцин от коронавируса и обеспечить ими в первую очередь отечественный рынок. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:40
2020-10-14T15:40
2020-10-14T15:57
владимир путин
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал наращивать производство двух российских вакцин от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и обеспечить ими в первую очередь отечественный рынок."Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины, и, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами. Они должны поступать в аптечные сети России как можно шире", - сказал Путин на совещании с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.Он также поздравил сотрудников новосибирского центра "Вектор" с регистрацией второй российской вакцины от коронавируса."Это, безусловно, важная задача, которую вы, дорогие друзья, успешно решили. Большое вам спасибо за вашу работу, за ваш труд, за ваш талант, вашу целеустремленность в работе", - отметил президент.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
призвал наращивать производство двух российских вакцин от коронавируса
и обеспечить ими в первую очередь отечественный рынок.
"Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины, и, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами. Они должны поступать в аптечные сети России как можно шире", - сказал Путин на совещании с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.
Он также поздравил сотрудников новосибирского центра "Вектор" с регистрацией второй российской вакцины от коронавируса.
"Это, безусловно, важная задача, которую вы, дорогие друзья, успешно решили. Большое вам спасибо за вашу работу, за ваш труд, за ваш талант, вашу целеустремленность в работе", - отметил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.