https://ria.ru/20201014/vaktsinatsiya-1579697975.html

Собянин рассказал о вакцинации педагогов от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приоритетный доступ к вакцине от коронавируса получат учителя старшего возраста, до 60 лет, и педагоги, имеющие... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:20

2020-10-14T09:20

2020-10-14T09:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что приоритетный доступ к вакцине от коронавируса получат учителя старшего возраста, до 60 лет, и педагоги, имеющие хронические заболевания."Когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания", - написал Собянин в своем блоге.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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