https://ria.ru/20201014/vaktsinatsiya-1579697975.html
Собянин рассказал о вакцинации педагогов от коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приоритетный доступ к вакцине от коронавируса получат учителя старшего возраста, до 60 лет, и педагоги, имеющие... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:20
2020-10-14T09:20
2020-10-14T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что приоритетный доступ к вакцине от коронавируса получат учителя старшего возраста, до 60 лет, и педагоги, имеющие хронические заболевания."Когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания", - написал Собянин в своем блоге.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
2
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество