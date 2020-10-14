https://ria.ru/20201014/vaktsinatsiya-1579685308.html

В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией

Скрывать наличие болезни перед вакцинацией от коронавируса нельзя, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам, заявил РИА Новости РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T06:01

2020-10-14T06:01

2020-10-14T20:31

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Скрывать наличие болезни перед вакцинацией от коронавируса нельзя, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Александр Горелов.Тем не менее после прививки может наблюдаться нормальная индивидуальная реакция организма вроде повышения температуры, слабости, покраснения и боли в месте инъекции, напомнил собеседник агентства."В аннотации на препарат всегда есть описание таких возможных эффектов", — добавил <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank">Горелов</a>. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую им и заводом "Биннофарм", входящим в АФК "Система", совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579682859.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

Михаил Косолапов Вакцинироваться вообще не надо!Вколоть себе дрянь,которая еще не обследована,может только сумасшедший!!! Или "испытатель",но за деньги!!! 113

Арсений Новиков Спасибо. 28

11

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва