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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/vaktsinatsiya-1579685308.html
В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией
Скрывать наличие болезни перед вакцинацией от коронавируса нельзя, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам, заявил РИА Новости РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T06:01
2020-10-14T20:31
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Скрывать наличие болезни перед вакцинацией от коронавируса нельзя, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Александр Горелов.Тем не менее после прививки может наблюдаться нормальная индивидуальная реакция организма вроде повышения температуры, слабости, покраснения и боли в месте инъекции, напомнил собеседник агентства."В аннотации на препарат всегда есть описание таких возможных эффектов", — добавил <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank">Горелов</a>. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую им и заводом "Биннофарм", входящим в АФК "Система", совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579682859.html
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
Вакцинироваться вообще не надо!Вколоть себе дрянь,которая еще не обследована,может только сумасшедший!!! Или "испытатель",но за деньги!!!
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Спасибо.
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россия
москва
РИА Новости
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Новости
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вакцина "спутник v", александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией

06:01 14.10.2020 (обновлено: 20:31 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Скрывать наличие болезни перед вакцинацией от коронавируса нельзя, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"На этом этапе (клинических испытаний. — Прим. ред.) должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией", — сказал Горелов.
Тем не менее после прививки может наблюдаться нормальная индивидуальная реакция организма вроде повышения температуры, слабости, покраснения и боли в месте инъекции, напомнил собеседник агентства.
"В аннотации на препарат всегда есть описание таких возможных эффектов", — добавил Горелов.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую им и заводом "Биннофарм", входящим в АФК "Система", совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Александр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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