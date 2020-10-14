https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579831892.html

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в оборот в начале 2021 года

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" может поступать в гражданский оборот с момента ее регистрации, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:45

2020-10-14T18:45

2020-10-14T22:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" может поступать в гражданский оборот с момента ее регистрации, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил о регистрации еще одной отечественной вакцины, разработанной государственным центром "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Сообщалось, что вакцину "ЭпиВакКорона" введут в гражданский оборот 1 января 2021 года, это следует из данных ее регистрационного удостоверения.Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что вакцина безопасна, первые 60 тысяч доз произведут уже в ближайшее время. Ее будут вводить дважды.Первый препарат — "Спутник V" — зарегистрировали в середине августа.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Rafail G Они хотяб одну нормально сделали бы. 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество